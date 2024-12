Test de Core Keeper : creusez et construisez !

Bonne exploration !

Simple et dense

Vous êtes vraiment seul ?

Core Keeper fait partie de ces jeux qui ne vous disent rien. La création de personnage est assez sommaire, mais elle est largement suffisante : le jeu étant tout en pixel art, votre personnage est petit à l’écran, il n’y a factuellement pas besoin de beaucoup de paramètres de personnalisations. Là où on commence à toucher aux spécificités de Core Keeper, c’est quand le jeu, avant de vous lancer, vous demande de déterminer votre métier. Vous voyez apparaître un petit texte introductif, mais surtout des modifications de statistiques… Dans le doute, et parce que vous ignorez à quelle sauce vous allez être mangé, vous en choisissez une… Un peu au hasard quand même.Et ce n’est pas grave, bien au contraire. Ce premier choix intrigue, mais la suite va continuer à attiser votre curiosité. Vous voilà donc plongé dans une grotte, à moitié dans le noir. Seules des constructions étranges brillent dans une lumière bleutée. Et vous, au milieu, vous ne disposez d’aucune forme d’informations. Si ce n’est le métier que vous avez choisi et qui va vous mettre sur la voie.Core Keeper est un jeu de survie, de construction, d’exploration et de détente. A la manière de Minecraft, mais en sous-sol, vous allez devoir vous frayer un passage en creusant, construisant et explorant. Vous laissant appréhender seuls les débuts, le jeu distille des informations au fur et à mesure de votre progression. Quelles sont les structures gigantesques que vous avez vu en débarquant ?Core Keeper est un titre dense, malgré ses airs de ne pas y toucher. Rapidement, vous allez ouvrir le menu. Comprendre qu’il est possible de crafter, de creuser d’abord avec vos mains puis avec des outils. Puis, vous allez vous rendre compte qu’il vous faut des torches, pour ne pas avancer dans le noir. Que cette paroi, là, cache en réalité une grotte avec un biome spécifique, des ennemis plus ou moins agressifs de la nourriture aussi, enfin des champignons. Sont-ils comestibles ? Vous le découvrirez bientôt.Jusqu’où pouvez-vous aller ? En haut à droite, la carte évolue au fil de vos découvertes. C’est d’ailleurs comme ça que, plongé dans le noir faute de bois pour faire de nouvelles torches, vous avez compris que vous veniez d’arriver dans une grotte. Et puis, vous êtes tombé sur une ruine. Des colonnes de pierre sont couchées sur le sol, vous les voyez bien puisque le jeu vous offre une vision du dessus qui permet justement d’embrasser les lieux d’un seul regard. Un peu plus loin un coffre vous intrigue. Il contient des ressources… Heureusement, vous manquiez de matériaux pour réparer ou refaire votre pioche.Car oui, les outils ont une durée de vie. Longue, certes, mais il faudra parfois en refaire, les réparer, ou simplement vous poser devant votre établi et réfléchir à la façon la plus efficace d’utiliser vos ressources. Et si vous pouviez faire une pioche avec un matériau plus résistant ? Encore faut-il le trouver et le miner… Et puis, soyons honnête : vous ne connaissez rien de ces lieux. Vous ignorez quelles ressources sera la plus importante, laquelle est dispensable, laquelle essentielle. Alors vous gardez tout. Et vos poches se remplissent de plus en plus…Il est temps de vous poser, d’établir un camp de base, un lieu que vous pouvez sécuriser en cas d’attaque, où vous pouvez centraliser vos ressources. Un lieu rien qu’à vous. Après tout, qui sait quand vous verrez à nouveau la lumière du jour…Peut-être pas finalement. Parce que Core Keeper reprend l’essence même de ces jeux de survie et de construction, s’inscrivant dans la droite lignée d’un Minecraft, avec d’autres spécificités. Ainsi, vous n’êtes pas obligé d’explorer seul. Vous pouvez créer un monde, y inviter jusqu’à 7 amis à peupler vos cavernes. Conçu comme un gigantesque bac à sable, le jeu dispose aussi bien de quelques mystères à résoudre et de boss dans chaque biome, pour ajouter du suspense à votre exploration.La prise en main est assez simple. Vous êtes certes lâchés dans le grand bain sans beaucoup d’explications, tout est parfaitement fluide et plutôt intuitif. Si vous avez déjà joué à un jeu de survie, alors le concept de table de craft ne vous est pas inconnu. Pour les autres, c’est facile : on ne crée rien sans rien et une table pour poser ses affaires est la moindre des choses. Dans l’exploration, vous pouvez switcher d’outils avec les gâchettes, ranger votre inventaire une fois celui-ci ouvert, et surtout placer des torches un peu partout pour y voir clair.Core Keeper vous réserve de très nombreuses heures de jeu. D’autant qu’avec son côté pixel art très beau, ses effets de lumière efficaces et ses petites animations adorables (mention spéciale à celle quand vous creusez qui donne l’impression que les murs sont “mous”), il comble tous les sens. Le jeu a un double avantage : très accessible en solo, il l’est aussi en multi et l’expérience de jeu sera drastiquement différente. En effet, la construction de sa base prend un autre sens quand plusieurs personnes veulent optimiser les choses, par exemple. Idem pour les combats de boss.