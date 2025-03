Masahiro Sakurai se souvient d'Iwata à l'occasion d'une récompense du gouvernement japonais

Un héritage transmis via YouTube

Masahiro Sakurai on Creating Games: Finale Special Retrouvez la vidéo sur YouTube

Masahiro Sakurai, figure emblématique du jeu vidéo, a récemment été honoré par le gouvernement japonais. L'Agence des Affaires Culturelles du Japon lui a décerné un Prix d'Encouragement Artistique dans la catégorie Arts Médiatiques. Mais cette fois, ce n’est pas son travail sur Super Smash Bros (cette franchise au sujet de laquelle on vient de mettre en ligne un gigantesque dossier en 8 parties !) ou Kirby qui est mis en avant : c’est son engagement à partager son savoir sur le game design via sa chaîne YouTube, Masahiro Sakurai on Creating Games.Sur les réseaux sociaux, Sakurai a réagi avec humour à cette distinction, se demandant si cela faisait officiellement de lui une “personne cultivée”. Ce prix fait partie des distinctions remises chaque année par le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon.Lancée en août 2022, la chaîne Masahiro Sakurai on Creating Games a offert un contenu didactique et accessible sur la conception de jeux vidéo, abordant des sujets variés comme l’interface utilisateur, l’animation ou encore les mécaniques de gameplay. Le dernier épisode régulier a été diffusé le 22 octobre 2024, marquant la fin d’un projet qui aura captivé aussi bien les développeurs en herbe que les joueurs curieux d’en apprendre plus sur l’envers du décor.Fait notable : Sakurai a choisi de ne pas monétiser sa chaîne, préférant partager son expérience sans aucune contrepartie financière. Autre fait notable : dans le tout dernier épisode de sa chaine, Sakurai a dévoilé que le tournage des vidéos avait été réalisé près de... deux ans plus tôt, ce qui lui a ainsi permis de travailler tranquillement sur un nouveau jeu non encore annoncé En plus de cette récompense, Sakurai a également été nommé pour un Prix d’Excellence pour l’ensemble de sa carrière par l'Association japonaise des médias numériques (AMD).Sakurai a souvent rappelé l’influence déterminante de Satoru Iwata dans sa carrière. Sans l’ancien président de Nintendo, Super Smash Bros. n’aurait peut-être jamais vu le jour. Iwata avait conçu le prototype du jeu avant même que Sakurai ne s’en charge, et c’est encore lui qui l’a convaincu de poursuivre la série après Melee. Mais ça, si vous avez lu notre dossier cité plus haut, vous le savez déjà !Aujourd’hui, avec cette nouvelle récompense, Sakurai prouve une fois de plus qu’il ne se contente pas de créer des jeux marquants : il s’efforce aussi de transmettre son savoir aux générations futures de développeurs.Source : NintendoLife