Dans sa dernière vidéo, Masahiro Sakurai confirme qu'il travaille sur un nouveau jeu

Masahiro Sakurai on Creating Games special finale episode Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sakurai, après avoir terminé la dernière série de DLC pour Super Smash Bros. Ultimate, s’est retrouvé avec un peu de temps libre et a rapidement rédigé une proposition pour un tout nouveau projet. Bien que nous n'ayons aucun détail supplémentaire sur le projet en question, Sakurai a laissé entendre que le développement est bien en marche et que l'annonce officielle pourrait arriver "plus tôt ou plus tard", selon ses propres mots.Cette dernière vidéo est aussi intéressante que ses précédentes : il a révélé que toutes les vidéos publiées sur sa chaîne YouTube ont été enregistrées il y a plus de deux ans et demi ! En attendant que l’équipe idéale soit rassemblée pour son prochain jeu, Sakurai a décidé d’investir son temps dans la création de contenu visant à enrichir la compréhension de l'industrie vidéoludique.Il a même précisé que le coût total de la chaîne, incluant la production et la traduction, avoisinait les 90 millions de yens (près de 600 000 dollars), sans qu'il ne cherche à en tirer un retour financier. Un investissement purement destiné à inspirer et guider les créateurs de jeux et les fans. C'est beau, n'est-ce pas ?Concernant ce mystérieux jeu en préparation, Sakurai n’a pour l'instant donné aucun indice, mais l’excitation monte déjà. Un nouveau Smash Bros. ? Le retour de Kid Icarus ? Ou peut-être une... toute nouvelle licence ? Ici, notre coeur balance entre un nouveau Smash Bros et un nouveau jeu Kid Icarus.Et vous, que pensez-vous que Sakurai nous réserve pour cette nouvelle aventure ? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires ci-dessous, ou venez en discuter sur notre serveur Discord , on se réjouit en tout cas que Sakurai n'ait pas décidé de quitter le secteur du jeu vidéo et compte bien nous proposer un nouveau jeu dont il aura le secret !Sources : Youtube via Nintendo Everything et NintendoLife