3 jeux à essayer dans le programme Jeux à l'essai (Nintendo Switch Online)

Grâce à l'offre Jeux à l'essai, les abonnés #NintendoSwitchOnline pourront jouer gratuitement à ces trois titres à partir du mercredi 23 octobre ! pic.twitter.com/vIyVlsulHN — Nintendo France (@NintendoFrance) October 21, 2024

Du 23 au 30 octobre 2024, Nintendo propose 3 nouveaux jeux dans le cadre de son programme "Jeux à l'essai". Cette offre réservée aux abonnés du service Nintendo Switch Online permet de jouer sans frais aux 3 titres sélectionnés par Big N.Voici un rapide descriptif des 3 jeux proposés :- Minecraft Dungeons : jeu d'action-aventure inspiré de l'univers de Minecraft de type dungeon crawler. On explore des donjons générés aléatoirement dans lesquels on combatt des ennemis et récupère du butin pour améliorer notre équipement.- A Little To The Left : jeu de réflexion dont l'objectif est de réorganiser des objets du quotidien en trouvant des façons créatives de placer les objets en fonction de leurs formes, tailles et logiques visuelles. C'est un jeu minimaliste qui mise sur l'organisation et la satisfaction de ranger correctement les objets.- Cursed to Golf ( notre test ici ) : jeu de golf avec des éléments de roguelike et de plateformeSi vous appréciez ces trois jeux, vous pourrez profiter de remises intéressantes sur le Nintendo eShop . On ne connait pas le détail des réductions qui seront accordées pour le moment.Rendez-vous dès demain, mercredi 23 octobre 2024, pour télécharger puis découvrir ces 3 jeux.