Test de Cursed to Golf : Prêt pour un 18 trous au purgatoire ?

Vous êtes mort ! Alors que vous étiez au sommet de votre sport, considéré par vos pairs comme un dieu, au dernier tire gagnant d'un grand tournoi international, vous êtes touché par la foudre et POUF… Bienvenue au Purgatoire Golfique ! Maudit et mort pour l'éternité ? Coincé pour toujours à tâter du club avec les fantômes ? Peut-être pas. La légende dit que jouer sur les parcours sournois de ce monde vous ramènera au pays des vivants et, plus important encore, au trophée que vous étiez sur le point de remporter. Mais derrière ce scénario des plus curieux et des plus efficaces se cache un monde infernal où les parcours ne sont pas normaux : ils sont agencés de plateforme 2D avec des pièges en tous genres, de portails, de plans d'eau, de statues et surtout de multiples dangers.Vous commencez à avoir la pétoche ? Ne vous inquiétez pas, tout vous est expliqué dans le didacticiel qui est fourni comme il faut. Un peu trop long sûrement, avec beaucoup de dialogues à lire, mais bien garni. Rapidement, vous vous rendrez compte qu'atteindre le trou est une combinaison de compétences, de stratégie et ultimement de chance. Embarquez pour des parcours de type Metroidvania, pleins de surprises et où tout peut arriver. Des parcours où une seule erreur et c’est la mort assurée.Une fois le didacticiel fini, en route pour le premier parcours. Oubliez la complexité des contrôles, il n’y a que trois types de clubs qui peuvent être sélectionnés grâce au bouton Y de la Switch. Le Driver pour parcourir une grande distance, le Fer pour une distance et une hauteur moyennes et le Wedge pour des tirs à courte portée. Bien sûr, chacun étant très bon à des fins différentes. À cela s'ajoute une jauge de force et un curseur pour contrôler la distance de la balle et… Oh oui elle est déjà dans le trou !!! Oh mon dieu, mais quel golfeur de légende !!!En fait, il ne faut pas être aussi sûr de nous là-dessus. Les contrôles sont simples à appréhender car la complexité du jeu est dans le gameplay, avec des terrains proposés au hasard et, surtout, avec un nombre limité de coups pour les finir. Peur de succomber au fatidique et tant redouté « dernier coup » ? On a parlé de statues plus haut. Elles ont leur utilité. Il faut les casser à coup de balle de golf ! Il en existe deux, les argentées et les dorées. Les argentées donnent deux tirs et les dorées quatre tirs supplémentaires.À cela s'ajoutent des cartes d'As que vous pouvez obtenir, en finissant un parcours ou à la boutique l'Eterni-Tee avec l'argent gagné au fur et à mesure des trous. Elles vous aident grandement et permettent d'exploser les murs de TNT pour trouver des raccourcis, de changer la trajectoire de la balle en plein vol, de geler les étangs, d’obtenir des coups additionnels et bien plus encore… De quoi vous amuser !Cependant, ces cartes As ne sont pas éternelles. Cursed to Golf est un roguelike. Si vous échouez à un niveau, le jeu vous dépouille de toutes vos cartes et vous ramène au premier trou de votre zone. Et les parcours sont proposés de façon aléatoire à chaque réinitialisation… La mort est sadique ! Le seul point positif, si l'on peut dire ceci, c'est que si vous venez à battre un boss, vous obtenez une vie en plus, semblable à un checkpoint, en cas de défaite.Si avoir des points de sauvegarde peut sembler étonnant pour un roguelike, ils en deviennent nécessaires et même espérés au vue du déséquilibre et de la difficulté. Des cycles de trous dont certains bien trop ardus si vous n’avez pas les cartes qu’il faut. Pire encore, vos échecs peuvent être provoqués par des bugs ou des crashs. Il y a de quoi décourager pour la suite.De plus, le premier coup habituel avec un driver pour envoyer votre balle le plus loin possible ne fonctionnera pas ici ; vous aurez besoin d’aller de l’avant à chaque fois et de déterminer stratégiquement le meilleur plan d’action avec la vue Birdie. Une vue, permettant de voir tout le terrain. Bien que cela approfondisse le gameplay, cela nuit aussi gravement au rythme et lorsque les choses tournent mal, ça peut vraiment vous empêcher de recommencer depuis le début. Mais comme avec les meilleurs roguelikes, cet échec finit par entraîner la maîtrise de la zone, vous amenant vers des défis encore plus difficiles.Mais que serait un jeu de golf sans sa rapidité ! Eh bien ça deviendrait un jeu lent ayant pour thème le golf. La lenteur à chaque nouveau coup, la lenteur de la balle qui traverse l'écran, la lenteur de l'animation de notre personnage qui se dirige vers la balle… Doit-on vraiment attendre les animations de notre golfeur à chaque fois ? On s'attend à un jeu nerveux mais avec toutes ces animations entre chaque tirs, on a parfois plus l'impression de vivre l'étape de l'administration dans Les Douze Travaux d'Astérix… Regarder cette action, puis celle-ci, et encore une autre pour enfin tirer. Et on recommence. Un cycle infini avec à chaque parcours une à deux minutes d’animation de juste notre personnage qui se dirige vers la balle. C’est très frustrant surtout durant les affrontements où, en plus de nos actions, on doit regarder celles des boss. Ces dernières peuvent d’ailleurs être parfois plus longues !Et les affrontements avec les boss de niveaux ? Douloureusement problématiques. Si niveau gameplay ils ne changent pas grand chose vu qu’il faut juste être le premier à mettre la balle dans le trou, vos adversaires peuvent faire crasher le jeu. Surtout le premier boss. Et si le jeu crash, on recommence le parcours depuis le début… Et il y a d’autres bugs ! Comme être coincé dans l'eau ou dans un mur pour l'éternité en utilisant la carte « balle d'essai », ou bien, être coincé parce que le jeu ne reconnaît pas la touche que l’on appuie ou des disparitions de cartes d’As que l’on a activé sans pour autant les utiliser.Enfin, si le rythme est déjà lent, il est encore plus brisé par un level design trop axé sur la recherche de la seule et unique solution prévue pour un trou, plutôt que sur la compréhension de l'énigme au fur et à mesure que l’on avance. Une mécanique qui peut vous mettre facilement dans une situation impossible à gagner à cause d’un mouvement effectué quatre coups avant. Revenir en arrière ? Impossible si vous n’avez pas une carte As ou une statue pas loin pour vous rajouter des coups !