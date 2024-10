3DS in Lyon revient ce mardi 22 octobre 2024... à Lyon !

Ces soirées permettent aux détenteurs de 3DS de se rencontrer, discuter, jouer à leurs jeux favoris à plusieurs et de faire chauffer StreetPass le temps d'une soirée. Des setup de Switch avec SSBU et MK8D seront également mis à disposition !



Infos :

- Mardi 22/10 de 19h à la fermeture du bar

- Adresse : Puzzle Inn - 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon

- Participation : une conso minimum

- Pas d'inscriptions en ligne : vous pouvez venir et partir à l'heure que vous voulez

Au milieu des années 2010, une partie de l'équipe de PN habitait à Lyon et ses environs : cela nous avait permis d'initier une série de soirées spéciales autour de la Nintendo 3DS, avec le concept des événements #3DSinLyon que certains d'entre vous aviez alors peut-être fréquenté parfois !Depuis 2016, néanmoins, plus rien ! Mais cette année, un membre de notre serveur Discord , récurrent participant des soirées SessionPN, a décidé de relancer 3DS in Lyon, et nous le soutenons à fond dans cette initiative !Si vous habitez dans l'agglomération lyonnaise, ou êtes de passage dans le coin, rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 dès 19h au Puzzle Inn . Ce repaire lyonnais du rétrogaming, situé au 278 rue de Créqui dans le 7e arrondissement de Lyon accueille cette première soirée 3DS in Lyon, et on espère que vous serez nombreux à répondre présent.Sewlink, organisateur de cette soirée, nous donne quelques détails sur l'évènement :Si comme nous cela fait des années que vous n'aviez plus streetpassé avec personne, c'est le moment de recharger vos consoles et de venir au Puzzle Inn ce mardi !On souhaite beaucoup de succès à cette reprise des 3DS In Lyon et on attend quelques photos qu'on sera heureux de relayer ! Quant à vous, vous pouvez rejoindre le serveur Discord Mario Kart in Lyon : Sewlink est un expert absolu en Mario Kart 7 et vous prodiguera ses leçons ce mardi :)Rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 19h au Puzzle Inn, bar situé au 278 rue de Créqui (entre Métro Saxe Gambetta et Garibaldi, ligne D). Bon jeu à tous !