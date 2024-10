Dragon Ball Daima débarque sur Dragon Ball Z Kakarot !

En effet, Bandai Namco nous présente aujourd’hui à travers un court trailer le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot intitulé "Aventure à travers le royaume des démons". Et comme une bonne nouvelle ne suffisait pas, la miniature de la vidéo diffusée par Bandai Namco affiche une seconde information intéressante. Il s'agit du premier DLC autour de Dragon Ball Daima.



Il y aura donc un ou plusieurs contenus additionnels supplémentaires reprenant les temps de forts de la suite de la série. Au rayon des nouveles réjouissantes, les seulement trente secondes du trailer permettent de confirmer que le chara design de Sangoku "mini" est fidèle à l'œuvre et les univers représentés sont de très bonne facture. Pour les fans de la nouvelle série Dragon Ball Daima, le trailer dévoile quelques éléments inédits que nous vous laissons découvrir avec délectation :

DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- Adventure Through The Demon Realm DLC - Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors êtes-vous prêt à ressortir votre cartouche de Dragon Ball Z Kakarot ? Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dès l'annonce de la sortie de ce DLC qui s'avère très intrigant !

Non, Dragon Ball Z Kakarot est toujours vivant et Bandai Namco continue d'alimenter son contenu en nous proposant un nouveau contenu additionnel axé sur la nouvelle série Dragon Ball Daima diffusée depuis le vendredi 11 octobre sur ADN et Crunchyroll à raison d'un épisode par semaine.Alors que l'actualité est brulante autour de la licence de Feu Akira Toriyama, entre la diffusion de cette nouvelle série et la sortie de Dragon Ball : Sparking ! Zero sur PS5 et Xbox, les joueurs de la Nintendo Switch pourront gouter aux plaisirs vidéoludiques de Dragon Ball Daima. Si nous vous en parlions déjà il y a quelques mois au cours d'une news enjouée , nous avons désormais la confirmation au sujet des bouts de code identifiés auparavant.Source : dragonballsuper-france.fr