Banjo-Tooie débarque sur Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 25 octobre

Nintendo 64™ - October 2024 Game Update - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sacrée nouvelle — c'est même un peu Noël avant l'heure pour certains de nos lecteurs sur Discord, pour les fans de rétro-gaming et de l'ours le plus célèbre du jeu vidéo ! Banjo-Tooie arrive sur la console virtuelle N64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel dès le 25 octobre 2024. Ce classique de Rare, sorti à l'origine en 2000 sur Nintendo 64, va ainsi pouvoir être découvert par toute une nouvelle génération de joueurs.Après avoir marqué les esprits sur N64, puis sur Xbox 360 dans la collection Rare Replay, Banjo-Tooie revient cette fois-ci avec un ajout notable : il sera jouable en mode widescreen sur la Switch, pour profiter d'une expérience visuelle plus fluide et immersive, plus en phase avec les écrans TV actuels au format 16:9.Dans cette suite de Banjo-Kazooie (retrouvez notre test de la version Nintendo 64 ici ), vous retrouverez le duo culte formé par Banjo et Kazooie dans une nouvelle aventure. Attendez-vous à des séquences magiques, des énigmes complexes et des ennemis tout aussi loufoques à travers des environnements variés : ruines anciennes, mondes sous-marins et même un parc d’attractions un peu spécial, nous rappelle Nintendo dans sa mini-description du jeu.Voici la vidéo de la chaine YouTube de Nintendo of America qui dévoile la date de sortie de ce grand classique de la Nintendo 64 :Et vous, êtes-vous prêts à replonger dans l’univers de Banjo et Kazooie ? Partagez vos impressions en commentaire ou venez en discuter sur notre serveur Discord ! Un salon tout entier est dédié au rétrogaming !Source : Nintendo