Super Mario Party Jamboree se met déjà à jour !

A peine sorti, Nintendo nous propose une mise à jour pour Super Mario Party Jamboree. Ce nouveau Mario Party rassemble tous les éléments pour offrir à Nintendo un nouveau succès en fanfare. Une sortie à deux mois des Fêtes de Noël pour un jeu à partager en famille, un accueil dithyrambique du côté de la presse avec notamment un magnifique 18/20 sur notre site , Nintendo est attentif aux moindres détails et nous gratifie d'une mise à jour permettant de profiter d'une expérience aux petits oignons.Le jeu passe désormais en version 1.1.0 et apporte les correctifs suivants :- Un problème a été corrigé où le nombre de fois où vous vous arrêtez sur une Case malchance est réinitialisé lorsque vous reprenez depuis une sauvegarde dans Mario Party.- Un problème a été corrigé où une erreur survient et le jeu se ferme lorsque la console Nintendo Switch est enlevée de la station d’accueil en étant à l’écran des récompenses après avoir terminé la zone 10 d’Usine Toad.- Un problème a été corrigé où, lorsque les utilisateurs terminent la zone 10 une fois de plus après qu’elle soit déjà terminée dans l’Usine Toad, la scène d’obtention de Points Mario Party ne joue pas, et l’utilisateur n’obtient pas de points.- Certains autres problèmes ont été corrigés pour une meilleure expérience de jeu.Super Mario Party Jamboree est sorti le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch.Alors, avez-vous déjà succombé à la tentation ?