Super Mario Party Jamboree est disponible : icônes, bande-annonce et publicités

Bande-annonce de lancement (version US)

Super Mario Party Jamboree - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des publicités à gogo

Il semblerait que Nintendo ait mis les bouchées doubles pour la promotion de Super Mario Party Jamboree.



En attendant sa sortie demain, le party-game se targue d'un 82 Metacritic et d'un excellent 18/20 sur PN : https://t.co/16JORFtr2C pic.twitter.com/JuPmpcKsBE — Puissance Nintendo (@pnintendo) October 16, 2024

Super Mario Party Jamboree - Commercial 1 - Nintendo Switch (SEA) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Party Jamboree - Commercial 2 - Nintendo Switch (SEA) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plusieurs vagues d'images pour profil Nintendo Switch Online

Vous l'attendiez avec impatience, eh bien le voilà : Super Mario Party Jamboree est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Cet excellent party-game auquel nous avons attribué la splendide note de 18/20 devrait faire le bonheur des fans de jeux de société en général et de Super Mario en particulier.Nintendo of America a mis en ligne une bande-annonce pour signaler la disponibilité du jeu dès ce jeudi 17 octobre :Outre-Atlantique comme en France, la communication autour de la sortie du jeu bat son plein. En France, on a pu constater la présence de publicités dans nos villes, sous forme d'affiches sur du mobilier urbain, on a pris quelques photos à Annecy et Paris pour vous montrer les belles affiches qui égaient nos villes cette semaine, et qu'on a partagé sur Twitter plus tôt cette semaine :Aux Etats-Unis, des publicités ont été mises en ligne :La première publicité nouvelle nous montre les différentes façons de jouer que nous propose le titre, tandis que la seconde montre bien le fun qu'on éprouve en jouant à plusieurs.On termine avec les classiques icônes Nintendo Switch Online : plusieurs vagues seront proposées d'ici le 22 novembre prochain, et la toute première vague est maintenant accessible depuis votre application NSO sur Switch :- Vague 1 : du 16 au 23 octobre- Vague 2 : du 23 au 30 octobre- Vague 3 : du 30 octobre au 6 novembre- Vague 4 : du 6 au 13 novembreSource : GoNintendo GoNintendo et Nintendo Everything