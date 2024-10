Universal Epic Universe, comprenant Super Nintendo World, ouvrira le 25 mai 2025 à Orlando en Floride

Universal Epic Universe - Opening Date Revealed Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images



Ca y est, la date d'ouverture de Super Nintendo World Orlando est connue : ce sera le 25 mai 2025, date annoncée pour l'ouverture de Universal Epic Universe, l'immense projet de parc d'attractions d'Universal dans son fief d'Orlando en Floride, ville où Universal partage d'immenses terrains avec un certain Disney World. Depuis la dernière piqure de rappel de la part d' Universal Parks & Resorts en mai dernier , on n'avait plus trop entendu parler du projet, si ce n'est en découvrant les photos prises par des sites spécialisés dans l'actualité des parcs d'attractions.Dans une vidéo d'une minute que vous pourrez voir ci-dessous, Universal rappelle les différentes zones qui seront ouvertes à compter de cette date : nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la zone Super Nintendo World, composée de deux régions, à savoir le royaume Champignon et Donkey Kong Country.Les parcs seront accompagnés d'une nouvelle capacité hôtelière : 500 nouvelles chambres pourront ainsi accueillir les visiteurs à compter du 25 mai prochain. Les réservations seront possibles sur le site d'Universal dès la semaine prochaine, le 22 octobre.Super Nintendo World Orlando reprend le design de Super Nintendo World Osaka que Fred avait eu la chance de pouvoir visiter peu après son ouverture.Il nous tarde de savoir à quels prix seront proposés les billets pour Universal Epic Universe, et les packages comprenant hôtel et accès aux attractions. Quand on voit les prix pratiqués en Europe par les parcs d'attractions, on craint un peu de découvrir les prix pratiqués aux Etats-Unis, où ces parcs sont plus chers que de ce côté-ci de l'Atlantique.