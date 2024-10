[Rumeur] Hogwarts Legacy de retour ? Un deuxième ticket direction Poudlard !

Hogwarts Legacy s'est imposé comme la meilleure vente de jeux vidéo en 2023 tous supports confondus avec un total de 24 millions d'exemplaires écoulés. La Warner et le studio Avalanche n'allaient pas laisser la source se tarir aussi rapidement. Une nouvelle version serait (notez l'emploi du conditionnel en attendant une confirmation de la part de la Warner) en cours de développement intitulée Hogwarts Legacy Définitive Edition.Nous apprenons que ce contenu apporterait entre 10 et 15 heures de jeu supplémentaires sachant que la version initiale sortie en 2023 avoisine les 100 heures pour venir à bout des quêtes principales et secondaires.Hogwarts Legacy Définitive Edition devrait proposer une multitude de contenu additionnel à savoir une nouvelle quête principale, des quêtes secondaires, des activités inédites ainsi que des nouvelles tenues pour les aficionados de la customisation d’apprentis sorciers. Pour le moment aucun visuel n'a été diffusé.Pour les possesseurs de la Nintendo Switch, Hogwarts Legacy est sorti il y a bientôt un an. Avalanche Studios avait réussi l'exploit de porter sur la console hybride l'adaptation de ce jeu plutôt gourmand en ressources.L'expérience sur Nintendo Switch permet de profiter du jeu et de son gameplay en toute sérénité si on accepte le downgrade graphique conséquent. Cependant, votre patience sera également rudement mise à l'épreuve lors des multiples temps de chargement à chaque changement de salle.La date de sortie d'Hogwarts Legacy Définitive Edition serait prévue pour 2025 avec un prix se situant entre 20 et 30 euros.