The legend of Zelda: Echoes of Wisdom se met à jour

Déjà un mois que le dernier épisode de Zelda et fort probablement le dernier épisode de Zelda sur Nintendo Switch est disponible.Nombreux sont les joueurs ayant déjà terminé le jeu mais il reste certainement encore un certain nombre de fans qui brûlent d'envie de le découvrir ou de le refaire !Nintendo a pensé à eux et pour fêter cet événement, une mise à jour mineure est d’ores et déjà disponible pour cet épisode qui a conquis le cœur de la rédaction de Puissance Nintendo avec un superbe 18/20 La mise à jour mineure passe le jeu en version 1.0.2 et permet d'apporter les corrections suivantes :- Correction d’un problème où un mur invisible à l’entrée de la Cité Goron bloquait la progression pendant une quête principale au Volcan d’Eldin.- Correction d’un problème à un emplacement particulier où le joueur pouvait cibler un espace vide, s’y lier, puis se déplacer d’une manière qui bloquait la progression.- Correction de divers problèmes pour offrir une expérience de jeu plus fluide.Alors tous à vos Joy-Cons, fin prêts pour l'aventure avec cette expérience de jeu désormais optimisée. Mais prenez garde aux différentes failles parsemées tout le long de la carte, elles renferment leurs lots de secrets...