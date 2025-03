[PNCAST] Un podcast spécial pour fêter les 8 ans de la Switch, Xenoblade Chronicles DE et Pokémon !

8 ans de la Nintendo Switch : retour sur une console culte

Cette semaine, changement de programme ! Votre serviteur habituel, Xavier n'étant pas disponible, c’est Boris qui s’est chargé d’animer avec bonheur et passion ce nouvel épisode du PNCAST. Pour l’occasion, il est accompagné de Littleshishi et Axfili pour un programme particulièrement dense, entre rétrospectives, rumeurs et débats enflammés.Le jeu du mois, c’est Xenoblade Chronicles X, avec une preview assurée par Littleshishi que vous pouvez d'ailleurs toujours lire ici . Les amateurs de grands mondes ouverts et de combats en méchas seront ravis d’en apprendre plus sur ce titre qui pourrait bien faire son retour sur Switch… qui sait ?Dans l’actualité brûlante, un dossier agite la sphère du jeu vidéo en France : Micromania-Zing est à vendre ! GameStop a officialisé la mise en vente de ses activités canadiennes et françaises, y compris les 300 magasins Micromania encore en activité en France. Quelle pourrait être la suite pour le distributeur emblématique ? Le débat est lancé !Le Pokémon Day 2025 a apporté son lot d’annonces, et il y a de quoi discuter :- Légendes Pokémon Z-A, nouvel opus dans la veine de Légendes Arceus, prévu sur Switch.- Pokémon Champions, un nouveau jeu mobile et console qui intrigue la communauté.Une flopée d’annonces concernant Pokémon Écarlate et Violet, le TCG mobile, et bien d'autres surprises.Et on enchaine avec une grosse rumeur : Niantic chercherait à vendre Pokémon GO à un fonds saoudien ! Une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait bouleverser l’avenir du jeu mobile le plus rentable de la licence.On vous partage la version vidéo sur YouTube dans les prochaines heures !Le 3 mars 2017, la Nintendo Switch débarquait et révolutionnait notre façon de jouer. Aujourd’hui, avec plus de 150 millions de consoles vendues, la machine de Nintendo fait partie des plus grandes réussites de l’histoire du jeu vidéo.Nous revenons sur ces 8 ans de jeux et d’expériences :- Notre premier modèle de Switch, le nombre de jeux qu'on possède- Notre Top 5 des jeux Switch- Nos plus grosses déceptions sur la consoleVous pourrez découvrir tout cela en écoutant le PNCAST dès maintenant !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Boris, Littleshishi et Axfili pour ce nouveau numéro !