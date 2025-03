Deux classiques Game Boy débarquent sur Nintendo Switch Online

Game Boy - March 2025 - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

Donkey Kong (1994) : bien plus qu’un simple portage

Mario’s Picross : le début d’une saga de réflexion culte

Nintendo continue d’étoffer son catalogue de jeux rétro accessibles via Nintendo Switch Online, et cette semaine, ce sont deux titres Game Boy cultes qui rejoignent la sélection : Donkey Kong (1994) et Mario’s Picross (1995). Ces jeux sont accessibles à tous les abonnés du service de base, nul besoin d’un abonnement Expansion Pack pour en profiter.L’annonce a été faite en toute discrétion, mais pour les amateurs de rétro, il s’agit d’une excellente surprise. Ces deux jeux ont marqué leur époque et restent aujourd’hui des références dans leurs genres respectifs. Et voici pourquoi...À première vue, Donkey Kong (1994) pourrait passer pour une simple adaptation du jeu d’arcade culte sorti en 1981. Mais en réalité, il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre du puzzle-plateformer, largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de la Game Boy. Rien que ça ! Comment ? Vous n'avez pas encore allumé votre Switch pour aller constater cela de vous-même ?Après avoir revisité les quatre niveaux emblématiques de l’arcade, le jeu bascule dans une expérience totalement inédite avec 100 niveaux mélangeant plateformes et réflexion. Mario gagne au passage de nouveaux mouvements (comme le salto arrière et la prise en main d’objets). Eh oui, déjà en 1994, Mario maîtrisait le saut arrière dans un jeu vidéo !Largement acclamé à sa sortie, Donkey Kong Game Boy est une pépite méconnue qui mérite d’être (re)découverte, surtout pour ceux qui aiment les jeux de plateforme classiques avec une touche de puzzle.Autre ajout au catalogue : Mario’s Picross, un jeu de réflexion qui a posé les bases d’un genre devenu incontournable sur consoles Nintendo.Dans ce titre, Mario troque son costume de plombier pour celui d’un archéologue et doit résoudre des grilles de nonogrammes en s’aidant des chiffres indiqués sur chaque ligne et colonne. L’objectif ? Dévoiler des images cachées en supprimant les bonnes cases du tableau.Avec plus de 250 puzzles, une difficulté progressive et une mécanique qui a su traverser les générations (on pense aux séries Picross S et Picross 3D), Mario’s Picross reste une valeur sûre pour tous les amateurs de casse-têtes logiques. Ce n'est pas ThibaultPN, notre docteur es-Picross, qui nous dire le contraire !On espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ceux deux super jeux de la console portable star des années 1990. Avez-vous déjà testé ces jeux à l’époque ou allez-vous les découvrir pour la première fois ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord