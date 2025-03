Nintendo Switch 2 : compatibilité amiibo et Wi-Fi 6 confirmés par un brevet

Du Wi-Fi 6 pour des téléchargements plus rapides

Rendez-vous le 2 avril pour tout savoir

Alors que l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 est attendue lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, des documents récemment déposés auprès de la Federal Communications Commission américaine (FCC) nous offrent déjà quelques indices sur des fonctionnalités de la future console.D’après une étude de The Verge, la Switch 2 inclura une puce NFC dans le Joy-Con droit, comme c’est déjà le cas sur la Nintendo Switch actuelle. Cette puce permettra donc de scanner les figurines amiibo, confirmant ainsi leur compatibilité avec la nouvelle console. Nous voilà soulagés, on se demandait si on allait devoir remiser au placard nos centaines d'amiibo patiemment achetés ces 10 dernières années !Les amiibo, lancés en 2014 à l’époque de la Wii U et de la 3DS, ont progressivement perdu en importance, mais restent appréciés des collectionneurs et des fans de Nintendo. Avec cette compatibilité, Nintendo garantit que les jeux actuels bénéficiant d’un support amiibo conserveront leurs fonctionnalités sur Switch 2, notamment avec la rétrocompatibilité des titres de la Switch originale.De fait, difficile de savoir si Nintendo relancera activement la création de nouveaux amiibo pour ses futurs jeux Switch 2, la question reste en suspens et un début de réponse pourrait être apporté lors du Nintendo Direct d’avril.Autre élément confirmé par cette fuite : la prise en charge du Wi-Fi 6 (802.11ax). C’est une nette amélioration par rapport à la Switch actuelle, qui se contente du Wi-Fi 5 (802.11ac).Cette avancée technique permettra aux joueurs de bénéficier de débits plus rapides, de connexions plus stables, et d’une réduction des latences lors des jeux en ligne. Attention toutefois : la Switch 2 ne supportera pas le Wi-Fi 7 ni le Wi-Fi 6E, et les tests effectués par la FCC n’incluent que les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz, laissant de côté la bande 6 GHz, plus rapide mais à portée réduite.En plus du support des amiibo et du Wi-Fi 6, la Switch 2 disposera de deux ports USB-C (un en haut et un en bas), et les deux pourront être utilisés pour la recharge. On se rappelle qu'un brevet nous indiquait qu'on pouvait jouer à la console à l'endroit comme à l'envers pour que la connectique corresponde au mieux aux usages de chacun.Nintendo n’a pas encore officialisé ces fonctionnalités, mais avec les brevets déposés à la FCC, il ne fait guère de doute que la Switch 2 conservera la compatibilité avec les amiibo et profitera d’un Wi-Fi plus rapide.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : The Verge