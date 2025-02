Un brevet suggère que la Switch 2 pourra être retournée à 180°

Une console réversible pour une plus grande flexibilité

Une ouverture vers de nouveaux accessoires ?

Une présentation officielle attendue

On continue à chercher des indices de nouveautés qui n'ont pas encore été dévoilées. Et aujourd'hui, c'est une analyse du nouveau brevet récemment proposée par le site VGC qui révèle une fonctionnalité pour le moins surprenante pour la Switch 2 : la possibilité de connecter ses Joy-Cons dans le "mauvais" sens, inversant ainsi l'orientation de l'écran et des ports de connexion.Contrairement à la Switch actuelle, où les Joy-Con se fixent via un rail unique, la Switch 2 introduirait un système d'attache par aimant qu'on a pu voir dans la vidéo de présentation de la console le 16 janvier dernier Ce changement offrirait une flexibilité inattendue : les joueurs pourraient connecter leurs manettes à l’envers, ce qui entraînerait une rotation automatique de l'affichage à 180°.Pourquoi une telle option ? Le brevet mentionne que la console ne dispose que d’un seul port casque et d'un port USB positionné de manière asymétrique. Grâce à cette fonction, l’utilisateur pourra choisir si ces ports doivent se situer en haut ou en bas, en fonction de ses préférences et de son confort d'utilisation. Une petite modification qui pourrait grandement améliorer l’expérience de jeu en mode portable, en fonction des préférences de chacun. Ingénieux, et presque gratuit comme "feature" de la prochaine console.Cette fonctionnalité pourrait favoriser l’apparition de nouveaux accessoires : en retournant la console, un éventuel périphérique USB (comme une webcam ou tout autre accessoire) pourrait se positionner différemment. Mais on sort un peu du champ de la flexibilité puisque dans ce cas, on serait contraint par l'accessoire d'utiliser sa console dans l'autre sens.Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit encore que cette innovation sera présente dans la version finale de la Switch 2. Nintendo dépose régulièrement des brevets sans pour autant les intégrer dans ses produits. Mais avec cette flexibilité supplémentaire, qui finalement ne coûte pas grand-chose, Nintendo confirme que tout, absolument tout, est réfléchi dans son nouveau hardware.Alors que Nintendo a déjà présenté un premier aperçu de la Switch 2 dans la bande-annonce mentionnée plus haut, beaucoup de détails restent encore à découvrir. Un Nintendo Direct dédié à la console est prévu le 2 avril 2025 et pourrait lever le voile sur cette nouvelle manière d’interagir avec la machine.Que pensez-vous de cette fonctionnalité potentielle ? Gadget ou vraie amélioration ? Partagez vos avis en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : VideoGameChronicle.com