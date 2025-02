Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure annoncé sur Nintendo Switch

[Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure] Trailer (EN) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des affaires complexes et un gameplay original

Backstage – Notrick, un assistant d’une petite agence de détectives, reçoit une lettre du Bureau Pheno-mana et part pour Londres. Pet Shop – Une étrange mutation, les Creechers, cause des incidents dans un élevage spécialisé. The Wizard’s Room – Un célèbre collectionneur de « staff », des artefacts mystérieux, est retrouvé tranché en deux. Mistletoe – Le Bureau détient des individus classés Oppenheimer, aussi dangereux que des bombes atomiques. ??? – Une conclusion où présent, passé et vérité s’entremêlent.

Une sortie attendue pour les amateurs de mystère

Dans Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure, les joueurs devront résoudre une série de meurtres en trouvant des indices, les organisant sous forme de documents et repérant les contradictions entre eux. Le jeu se déroule dans une version dystopique de Londres des années 1960 où 10% de la population possède des capacités surnaturelles. Dans cette ville, les affaires impliquant ces « staffers » sont monnaie courante.Vous incarnerez Notrick, la nouvelle recrue de la Division des Affaires Mana, un détective sans pouvoir qui devra élucider des crimes où le surnaturel est omniprésent. Les méthodes d’enquête classiques ne suffiront pas : il faudra analyser les documents expliquant les capacités des suspects pour comprendre comment les meurtres ont été commis.Voici la bande-annonce du jeu dont la date de sortie serait calée au 29 mai 2025 :L’avantage de Notrick ? Il est entouré de détectives expérimentés, chacun doté d’une capacité surnaturelle qui leur permet d’analyser les scènes de crime sous un autre angle. Grâce à leurs talents, les joueurs auront accès à des témoignages incluant des indices invisibles, des objets imprégnés de souvenirs et bien plus encore. Il faudra alors croiser ces informations pour découvrir la vérité cachée derrière chaque affaire.Le jeu proposera cinq grandes affaires à résoudre, chacune introduisant de nouveaux mystères et mécaniques de gameplay :Avec son univers atypique et son gameplay basé sur l’analyse d’indices et la confrontation des preuves, Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure devrait séduire les fans de jeux d’enquête et de mystère. Reste à voir si son ambiance surnaturelle et ses mécaniques d’investigation sauront convaincre sur Switch.La sortie de Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure est donc calée au 29 mai 2025, sans confirmation officielle pour le moment.