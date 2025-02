[Rumeur] un véritable set LEGO Mario Kart pour cet été ?

En janvier, Nintendo et LEGO sortait une nouvelle vague de produits "LEGO Super Mario" avec des premières références tirée de la licence Mario Kart, à destination du jeune public et mettant en scène les pilotes iconiques et les véhicules du jeu.De quoi s'amuser quelques heures mais loin de susciter un enthousiasme débordant mais cela pourrait changer d'ici quelques mois avec l'arrivée d'un produit plus ambitieux, à destination d'un public plus adulte.La gamme LEGO Icons, qui contient les produits destiné à un public âgé de 18 ans et plus, va s'enrichir cet été de la référence 72037 et derrière cette référence se cacherait rien de moins qu'un produit estampillé Mario Kart.Un leaker souvent bien informé sur tout ce qui concerne la brique, précise que le produit sortirait cet été et coûterait environ 170 euros. Un prix important qui devrait garantir la présence de plus d'un millier de pièces. De quoi donner une apparence plus fidèle au produit final !LEGO a l'habitude d'annoncer les produits réalisés avec Nintendo quelques mois avant leur sortie en boutiques. Il est possible que nous ayons donc des informations en mars. Peut-être lors du Mario Day le 10 mars prochain ?Source : Brickfanatics