Le jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds s'officialise avec une première bande-annonce

Sonic Racing: CrossWorlds - Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

En décembre dernier, SEGA teasait l'arrivée d'un nouveau jeu de course dans l'univers de Sonic. Aujourd'hui, et à l'occasion d'un State of Play dédié à la PlayStation, le jeu a été officiellement présenté et il sortira sur toutes les consoles du marché.Sonic Racing: CrossWorlds, c'est son petit nom, intègrera évidemment les principaux personnages de la franchise avec non seulement Sonic, mais aussi Tails, Knuckles et évidemment Shadow. Le jeu fera voyager les joueurs à travers plusieurs univers au sein d'une même course en passant à travers les fameux anneaux dorés.Voici la bande-annonce du jeu :La vidéo présente des séquences de jeu à travers l'espace, la mer, les airs... de quoi avoir le tournis. Le tout, dans une ambiance très proche de celles des jeux Mario Kart. Le jeu contiendra évidemment un mode solo mais aussi multijoueur, localement ou en ligne.Sonic Racing: CrossWorlds sortira en 2025 au minimum sur la Nintendo Switch 1ère du nom !