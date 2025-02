[En bref] Catrophy Trail, Oppidum et Into the Restless Ruins annoncés sur Switch

Catrophy Trail, une aventure coopérative où tout repose sur la physique

Oppidum, un monde en péril à sauver en solo ou en coop

Into the Restless Ruins, un deckbuilder inspiré du folklore écossais

Occlusional annonce Catrophy Trail, un jeu d’aventure basé sur la physique qui mise sur la coopération. Jusqu’à huit joueurs pourront s’unir pour remplir leur chariot de ressources et braver les obstacles d’un monde coloré et vivant. Avec des puzzles, du platforming et une large dose de chaos, ce titre s’annonce idéal pour ceux qui aiment les expériences multijoueurs déjantées.Bande-annonce à découvrir ici :Développé par EP Games, Oppidum est un jeu de survie et d’aventure qui arrivera sur Switch après son lancement initial au premier trimestre 2025. Plongé dans l’univers magique d’Insule, le joueur devra récolter des ressources, affronter des créatures corrompues et rebâtir la société d’un monde en perdition. Jouable en solo ou en coop à 4, le jeu combine exploration, construction et combats pour offrir une expérience immersive.Bande-annonce à découvrir ici :Développé par Ant Workshop et édité par Wales Interactive, Into the Restless Ruins est un roguelike deckbuilder prévu pour le printemps. L’originalité du concept ? Chaque carte jouée façonne le donjon à explorer, influençant le parcours et les batailles. Inspiré par les mythes écossais, le jeu promet une atmosphère sombre et envoûtante, avec des rencontres mystiques et un gameplay évolutif.Bande-annonce à découvrir ici :Ces trois titres très différents viendront enrichir le catalogue de la Switch avec des expériences pour le moins variées. Entre coopération, survie et stratégie, l’un d’eux vous intrigue-t-il déjà ?