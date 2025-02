Les meilleures offres de `Play On`, la nouvelle campagne de remises du Nintendo eShop

« Play On » : Nintendo lance une vague de promotions et d’activités sur l’eShop

Des promos sur des centaines de jeux

Des essais gratuits et des défis hebdomadaires

Nintendo démarre une nouvelle campagne promotionnelle en Europe avec l’opération « Play On », qui propose des réductions sur plus de 900 jeux. Vous avez bien lu : neuf cents jeux sont concernés sur l'eShop à l'occasion de cette campagne hors-normes. En plus, Nintendo a imaginé des bonus pour les abonnés Nintendo Switch Online et diverses activités in-game. Cette initiative, qui se déroule sur plusieurs semaines, prendra fin le 23 mars 2025.Ci-dessous, on vous sort les meilleures promos qu'on est allé fouiner dans l'eShop.Jusqu’au 23 février, l’eShop accueille une grande vague de réductions , avec notamment des remises sur Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope Sonic x Shadow Generations , et bien d’autres.Voici une sélection des meilleures offres avec l'aide de votre dévoué mais surtout celle de Boris, qui a scruté les 145 pages de promotions de l'eShop pour dénicher les bons plans :S'il ne fallait retenir que quelques-uns de tous ces jeux, on nommerait sans hésiter Spiritfarer et GRIS, mais à vrai dire tous les jeux sélectionnés ci-dessus sont des valeurs sûres ! N'hésitez pas à signaler en commentaire les jeux que vous auriez ajoutés vous aussi !L’opération Play On ne se limite pas aux promotions : des essais gratuits de jeux seront proposés aux abonnés Nintendo Switch Online. Le premier débutera le 24 février, avec une réduction sur le jeu concerné jusqu’au 8 mars. Le titre de ce Game Trial sera révélé le 20 février.De plus, chaque semaine, un jeu sera mis en avant et permettra de remporter des points Platine en y jouant. Actuellement, c’est Animal Crossing: New Horizons qui est à l’honneur, et il sera suivi par Nintendo Switch Sports dès le 17 février.Avec ces centaines de réductions et les quelques événements complémentaires proposés sur la console, Nintendo of Europe a trouvé un bon moyen de dynamiser l'activité de l'eShop à une période plutôt creuse.Avec de belles remises pour certains, des jeux à l'essai pour d'autres, voici de quoi jouer à moindres frais.Allez-vous profiter de ces promotions et événements ? Partagez vos trouvailles en commentaire ou sur notre serveur Discord , nul doute que la communauté pourra vous conseiller si vous hésitez entre plusieurs jeux !