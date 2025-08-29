Rechercher sur Puissance Nintendo
Sonic Racing: CrossWorlds A paraître sur Switch le 25/09/2025
News Sonic Racing: CrossWorlds (Switch)

Sonic Racing: CrossWorlds dévoile sa bande-son alors que le test réseau est en cours

SEGA met en avant l’OST de Sonic Racing: CrossWorlds, l'occasion pour nous de rappeler que l'éditeur a lancé un test réseau gratuit du 29 août au 1er septembre 2025 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.

News
Sega continue de préparer le terrain pour Sonic Racing: CrossWorlds avec une nouvelle vidéo dédiée à sa bande originale. Cette quatrième présentation met en avant plusieurs circuits emblématiques comme White Cave, Sand Road, Holoska, Hidden World et Kronos Island.

Voici la bande-annonce qui détaille cette bande-son hyperSonic :
Sonic Racing: CrossWorlds OST | DJ Mix 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Les morceaux ont été composés par Kanon Oguni et remixés par Laur, RIOT, ZARDONIC, Aiobahn, Tomoya Ohtani et Camellia, de quoi donner à chaque environnement une identité sonore qui lui sera propre, et de quoi renforcer l’immersion au volant des bolides de Sonic et ses amis.

Un test réseau gratuit tout le week-end

Cette actualité est l'occasion de rappeler que SEGA organise un test réseau ouvert de ce 29 août jusqu'au 1er septembre 2025. Les joueurs pourront télécharger gratuitement une démo en ligne sur Nintendo Switch (prévoyez 4.2 Go d'espace disque !).

Cette version d’essai propose 12 personnages jouables, 16 circuits (dont 9 principaux et 7 CrossWorlds), ainsi que 42 gadgets pour personnaliser sa machine. Le test permettra également de s’essayer à différents modes, dont le Grand Prix, le Match mondial et le Festival Joker, un événement spécial accessible le 31 août avec Joker et son véhicule Arsène Wing.

Attention cependant : les sauvegardes du test ne seront pas transférées vers le jeu complet.

Prix, précommandes et Switch 2

La sortie de *Sonic Racing: CrossWorlds* est prévue le 25 septembre 2025 en version numérique et physique sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Sur Nintendo Switch, la précommande est proposée à 59,99 €, tandis que la version Switch 2 suivra plus tard avec une sortie numérique prévue pour Noël 2025 et une version physique au début de l’année 2026. On dirait que quelqu'un n'a pas pu recevoir son kit de développement à temps pour sortir la version Switch 2 en même temps que les autres, mais espérons que cela permettra à Sega de peaufiner cette version 4K !

Les prix annoncés sont de 69,99 € pour l’édition Standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Un pack de mise à niveau à 10 € permettra aux joueurs de Switch actuelle de migrer vers Switch 2 en conservant leur progression, comme on l'avait d'ailleurs déjà détaillé dans cette news.

Allez-vous rejoindre Sonic et sa bande pour tester la démo en ligne ou attendre la sortie finale ? Dites-le-nous en commentaire ou sur notre serveur Discord.

Sources : Communiqué de presse et site officiel Sega
