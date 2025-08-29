News Sonic Racing: CrossWorlds (Switch)

Sonic Racing: CrossWorlds dévoile sa bande-son alors que le test réseau est en cours

SEGA met en avant l’OST de Sonic Racing: CrossWorlds, l'occasion pour nous de rappeler que l'éditeur a lancé un test réseau gratuit du 29 août au 1er septembre 2025 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.