Forsaken 64 et Magical Vacation arrivent sur le Nintendo Switch Online
Le 4 septembre, deux classiques méconnus rejoignent les catalogues Switch Online au Japon et en Occident, chacun avec une ambiance bien différente.News
Le catalogue rétro du service Nintendo Switch Online s’étoffe à nouveau ce 4 septembre avec l’arrivée de deux jeux bien distincts selon les régions. Tandis que l’Occident accueillera Forsaken 64, jeu de tir futuriste et mature, le Japon pourra découvrir – ou redécouvrir – Magical Vacation, un RPG GBA signé Brownie Brown, encore inédit en dehors de l’archipel.
Forsaken 64 : un FPS hors du commun dans l’univers NintendoSorti à l’origine en 1998 sur Nintendo 64, Forsaken 64 rejoint désormais l’application « Nintendo 64 – Nintendo Classics: Mature », accessible uniquement aux abonnés du pack additionnel du service de console virtuelle accessible via Nintendo Switch Online. Ce FPS aux allures de Descent, développé par Probe Entertainment, vous place dans la peau d’un mercenaire explorant les ruines d’une Terre irradiée, suite à une expérience scientifique qui a ravagé l’atmosphère.
Le jeu propose un gameplay en apesanteur sur un « pioncycle » futuriste, avec 360 degrés de liberté de mouvement, et une belle brochette d’armes destructrices à utiliser contre des gangs rivaux et machines tueuses. À noter : Forsaken 64 devient ainsi le cinquième jeu classé « Mature » à rejoindre la bibliothèque Nintendo Switch Online après Perfect Dark, Turok, Turok 2 et Shadow Man.
FORSAKEN 64 - Nintendo 64 - Nintendo Classics: MATURE 17+
Magical Vacation : un trésor du GBA enfin accessible… au JaponPendant ce temps-là, les abonnés japonais auront droit à une autre perle : Magical Vacation. Développé par Brownie Brown (l’actuel 1-Up Studio), ce RPG coloré sorti sur Game Boy Advance en 2001 n’a jamais été localisé en dehors du Japon, bien que sa suite, Magical Starsign, ait vu le jour en Europe et aux États-Unis sur Nintendo DS.
Avec ses graphismes charmants et son système de combat basé sur les éléments, Magical Vacation avait séduit à l’époque les amateurs de RPG portables. Sa disponibilité exclusive au Japon n’est pas une surprise, mais elle laissera certainement quelques fans occidentaux sur leur faim, à moins de passer par un compte eShop nippon.
Magical Vacation (Nintendo Classics GBA] au Japon
L'offre s’élargit... lentement mais sûrementNintendo poursuit donc l’élargissement de son service rétro, en alternant pépites cultes et curiosités méconnues. L’arrivée de Forsaken 64 est une bonne nouvelle pour les fans de FPS old-school à la recherche de sensations différentes, le jeu propose un univers sombre et une maniabilité toute particulière. De son côté, Magical Vacation confirme la tendance à exploiter le catalogue GBA avec des titres inédits ou oubliés, bien qu’on espère une disponibilité à terme du jeu sur console virtuelle européenne.
Les deux jeux seront disponibles dès le 4 septembre 2025 pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Allez-vous vous laisser tenter par Forsaken 64, ou cette info était-elle l'occasion de soudain vous rappeler qu'on a bien Perfect Dark sur Switch grâce à la console virtuelle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
NintendoSoup, Gematsu
