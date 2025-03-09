Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Switch Online Fait l'actu depuis oct. 2018
News Nintendo Switch Online

Forsaken 64 et Magical Vacation arrivent sur le Nintendo Switch Online

Le 4 septembre, deux classiques méconnus rejoignent les catalogues Switch Online au Japon et en Occident, chacun avec une ambiance bien différente.

News
Le catalogue rétro du service Nintendo Switch Online s’étoffe à nouveau ce 4 septembre avec l’arrivée de deux jeux bien distincts selon les régions. Tandis que l’Occident accueillera Forsaken 64, jeu de tir futuriste et mature, le Japon pourra découvrir – ou redécouvrir – Magical Vacation, un RPG GBA signé Brownie Brown, encore inédit en dehors de l’archipel.

Forsaken 64 : un FPS hors du commun dans l’univers Nintendo

Sorti à l’origine en 1998 sur Nintendo 64, Forsaken 64 rejoint désormais l’application « Nintendo 64 – Nintendo Classics: Mature », accessible uniquement aux abonnés du pack additionnel du service de console virtuelle accessible via Nintendo Switch Online. Ce FPS aux allures de Descent, développé par Probe Entertainment, vous place dans la peau d’un mercenaire explorant les ruines d’une Terre irradiée, suite à une expérience scientifique qui a ravagé l’atmosphère.
FORSAKEN 64 - Nintendo 64 - Nintendo Classics: MATURE 17+
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le jeu propose un gameplay en apesanteur sur un « pioncycle » futuriste, avec 360 degrés de liberté de mouvement, et une belle brochette d’armes destructrices à utiliser contre des gangs rivaux et machines tueuses. À noter : Forsaken 64 devient ainsi le cinquième jeu classé « Mature » à rejoindre la bibliothèque Nintendo Switch Online après Perfect Dark, Turok, Turok 2 et Shadow Man.

Magical Vacation : un trésor du GBA enfin accessible… au Japon

Pendant ce temps-là, les abonnés japonais auront droit à une autre perle : Magical Vacation. Développé par Brownie Brown (l’actuel 1-Up Studio), ce RPG coloré sorti sur Game Boy Advance en 2001 n’a jamais été localisé en dehors du Japon, bien que sa suite, Magical Starsign, ait vu le jour en Europe et aux États-Unis sur Nintendo DS.

Avec ses graphismes charmants et son système de combat basé sur les éléments, Magical Vacation avait séduit à l’époque les amateurs de RPG portables. Sa disponibilité exclusive au Japon n’est pas une surprise, mais elle laissera certainement quelques fans occidentaux sur leur faim, à moins de passer par un compte eShop nippon.
Magical Vacation (Nintendo Classics GBA] au Japon
Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'offre s’élargit... lentement mais sûrement

Nintendo poursuit donc l’élargissement de son service rétro, en alternant pépites cultes et curiosités méconnues. L’arrivée de Forsaken 64 est une bonne nouvelle pour les fans de FPS old-school à la recherche de sensations différentes, le jeu propose un univers sombre et une maniabilité toute particulière. De son côté, Magical Vacation confirme la tendance à exploiter le catalogue GBA avec des titres inédits ou oubliés, bien qu’on espère une disponibilité à terme du jeu sur console virtuelle européenne.

Les deux jeux seront disponibles dès le 4 septembre 2025 pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Allez-vous vous laisser tenter par Forsaken 64, ou cette info était-elle l'occasion de soudain vous rappeler qu'on a bien Perfect Dark sur Switch grâce à la console virtuelle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : NintendoSoup, Gematsu
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Jeu vidéo
ForsakenN64
Magical VacationGBA
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil