News Splatoon 3 (Switch)
Splatoon 3 passe à la version 10.1.0 sur Switch et Switch 2
Une nouvelle mise à jour débarque pour équilibrer les affrontements et affiner l'identité des armes dans Splatoon 3.News
Disponible à compter de ce 3 septembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, la mise à jour 10.1.0 de Splatoon 3 apporte des ajustements ciblés sur plusieurs armes principales, spéciales, et les points requis pour activer les attaques spéciales. Est-ce que ces changements auront de quoi repenser quelques stratégies ? On vous laissera nous le confirmer en commentaire !
Même logique pour le .52 Gal, dont la vitesse de tir augmente de manière significative, au prix d’une consommation d’encre plus importante. Quant au Splat Brella, ses tirs couvrent désormais une surface plus large, rendant l’arme plus utile en soutien tout en exigeant de se rapprocher davantage pour les duels.
Les Recycled Brella 24 Mk I et Mk II, quant à elles, voient leur bouclier devenir plus résistant, tandis que des armes spéciales comme l’Ink Vac, l’Ink Storm ou le Zipcaster gagnent en efficacité, en absorbant plus d’encre ennemie ou en élargissant leur rayon d’action.
Nintendo précise que ces changements s’inscrivent dans le prolongement de la Splatlands Collection, ajoutée récemment au jeu, et visent à rééquilibrer les parties sans pour autant bouleverser l’expérience globale. Une prochaine mise à jour axée spécifiquement sur la balance des combats est d’ores et déjà annoncée.
Sources : Nintendo Life, Nintendo Everything, et le Site officiel Splatoon 3
Des armes retravaillées pour mieux marquer leur styleL’objectif affiché par Nintendo est de renforcer la personnalité de certaines armes au lieu de leur offrir de simples améliorations. Ainsi, le Splash-o-matic voit sa portée et sa vitesse de tir légèrement augmentées, mais sa capacité à couvrir le sol est réduite. C'est le genre de changement qui va pousser les joueurs à privilégier la précision plutôt que le spam de peinture en choisissant cette arme.
Modifications à la chaîne pour les autres armesParmi les autres ajustements notables, on retrouve une réduction de la dispersion pour le Splattershot Nova, une meilleure couverture au sol pour le Clash Blaster, ou encore une accélération des tirs avec les Douser Dualies FF, avec ou sans roulade.
Réajustements des points pour les armes spécialesPlusieurs armes principales voient aussi leur coût en points ajusté pour déclencher leur arme spéciale. Certaines baissent de 10 points (comme le Carbon Roller ANG-L ou le Cometz Octobrush), tandis que d'autres augmentent, à l’image du Painbrush BRN-Z ou du REEF-LUX 450 MIL-K, rendant leur utilisation moins fréquente en match.
Un suivi toujours aussi régulierAvec cette version 10.1.0, Splatoon 3 confirme le sérieux que les équipes de développement assurent avec un suivi post-lancement important, même deux ans après sa sortie initiale. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou sur Switch 2, cette mise à jour est disponible gratuitement pour tous les joueurs dès maintenant.
Notes de version officiellesOn vous copie-colle ici une traduction des notes de version :
Dans cette mise à jour, nous avons modifié les spécifications de certaines armes principales afin de mettre en valeur leurs caractéristiques individuelles. Nous avons également rééquilibré le mode multijoueur en fonction des changements observés après l'ajout de la collection Splatlands.
Pour trois types d'armes principales (Splash-o-matic, .52 Gal et Splat Brella), plutôt que de simples améliorations, nous avons apporté des modifications aux spécifications pour faire ressortir leurs caractéristiques individuelles.
Pour Splash-o-matic, nous avons augmenté la distance de vol des tirs afin de mieux exploiter sa caractéristique, où la précision de votre visée influence directement votre capacité à vaincre vos adversaires. En revanche, nous avons réduit sa capacité à encrer afin de rendre plus difficile les combats qui ne profitent pas de la précision de votre visée, comme maintenir les lignes de combat sans confrontation directe ou utiliser des armes spéciales à haute fréquence.
Pour le calibre .52 Gal, nous avons augmenté la vitesse de tir afin de faciliter le combat en exploitant sa puissance d'attaque élevée pour vaincre plusieurs adversaires en peu de temps et créer de belles occasions. D'autre part, nous avons augmenté la quantité d'encre consommée pour rendre le combat plus difficile et maintenir les lignes de combat sur la durée.
Pour le Pare-Splat, nous avons étendu sa zone d'encrage afin de le rendre plus facile à combattre. Nous avons exploité sa capacité à se défendre contre les attaques pour contenir les adversaires et maintenir les lignes de bataille, ou à utiliser la voûte pour prolonger la durée des combats et coopérer avec les alliés. Nous l'avons également distingué des autres Pare-Splat en élargissant sa zone de tir. Cela facilite le soutien aux alliés en infligeant des dégâts faibles et fiables, tout en obligeant les joueurs à se rapprocher davantage lors des combats en un contre un pour vaincre rapidement leurs adversaires. Nous avons également ajusté le nombre de points requis pour les armes spéciales afin que leur fréquence d'utilisation n'augmente pas excessivement suite à l'extension de la zone d'encrage.
Pour les autres armes principales, nous avons apporté des modifications pour les rendre plus faciles à utiliser en renforçant leurs faiblesses.
En ce qui concerne les armes spéciales, pour le Zipcaster, nous avons apporté des modifications afin qu'il soit plus facile de se battre avec en combinaison avec certaines armes principales.
Pour l'Ink Vac, nous avons apporté des modifications afin que, lorsqu'il est utilisé dans des situations en tête-à-tête, il soit plus difficile de le laisser ouvert en remplissant rapidement le réservoir d'encre, mais il a également un plus grand effet lorsqu'il est bien utilisé pour bloquer les tirs des adversaires.
Pour la Tempête d'encre, en élargissant la zone d'effet, nous avons facilité son utilisation pour forcer les adversaires en attente dans des positions avantageuses à se déplacer, et facilité le combat des alliés dans la zone.
De plus, nous avons apporté des modifications aux points requis pour les armes spéciales, en tenant compte des changements observés depuis l'ajout de la collection Splatlands.
La prochaine mise à jour se concentrera sur les changements apportés à l’équilibrage des batailles.De votre côté, avez-vous déjà ressenti la différence sur vos armes fétiches ? Ce patch a-t-il modifié (ou va-t-il ?) votre façon de jouer ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
