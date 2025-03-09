Super Mario Party Jamboree passe en Full HD (1080p) sur Switch 2

Un boost graphique pour la version de base



A gauche : avant la MAJ - A droite : après la MAJ A gauche : avant la MAJ - A droite : après la MAJ

Des ajustements de difficulté sur le mode Carnival Coaster

Sur Switch 1 : quelques corrections mais pas de miracles

Notes de version en français v 2.2.0 (sortie le 02/09/2025)

Aspects généraux sur Nintendo Switch 2 - Si vous jouez à l'édition Nintendo Switch 2, lorsque vous sélectionnez « Super Mario Party Jamboree » sur l'écran titre, la sortie vidéo sera Full HD (1080p).

- La version "Nintendo Switch 2 Edition" est requise pour profiter de la résolution supérieure.

- La difficulté de Jamboree Express sur Nintendo Switch 2 Edition a été ajustée à certains endroits.

- Plusieurs autres ajustements et correctifs ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

Aspects généraux sur Nintendo Switch - Plusieurs autres ajustements et correctifs ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.