Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Disponible sur Switch 2 depuis le 24/07/2025
News Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)

Super Mario Party Jamboree passe en Full HD (1080p) sur Switch 2

La mise à jour 2.2.0 améliore la résolution du jeu sur Switch 2 et procède à quelques changements mineurs dont la difficulté du mode Jamboree Express.

News

Un boost graphique pour la version de base

Jusqu’à présent, Super Mario Party Jamboree sur Switch 2 n’était pas pleinement optimisé pour la console, en particulier sur le plan graphique. Si le mode Jamboree TV bénéficiait d’un affichage en 1440p, la version de base du jeu tournait encore en dessous du Full HD, même en mode docké.

Avec cette mise à jour 2.2.0, la version de base du jeu passe enfin à une résolution native de 1080p sur Switch 2, que ce soit en mode portable ou sur téléviseur. Ce n’est pas encore la parité avec le mode Jamboree TV, mais c’est un net progrès en termes de netteté visuelle. On n'est pas encore à la 4K, mais il y a du mieux.

Vooks a pris le temps de faire une capture du menu principal avant et après l'installation du correctif :
Capture proposée par Vooks montant le jeu avant l'installation du nouveau patch 2.2.0 Capture proposée par Vooks montant le jeu après l'installation du nouveau patch 2.2.0
A gauche : avant la MAJ - A droite : après la MAJ

Des ajustements de difficulté sur le mode Carnival Coaster

Outre les améliorations graphiques, Nintendo a également revu à la baisse la difficulté de certaines sections du mode Jamboree Express, jugées un peu trop corsées. Quelques autres ajustements et correctifs viennent aussi affiner l’expérience, bien que le détail de ces changements reste assez vague.

Sur Switch 1 : quelques corrections mais pas de miracles

Pour les possesseurs de la Nintendo Switch d’origine, cette mise à jour n’apporte que des "ajustements et correctifs généraux" sans impact majeur sur le gameplay ou les performances. Aucune amélioration graphique ou de contenu n’est mentionnée pour cette version.

Reste que cette mise à jour ne résout pas l’une des critiques persistantes du jeu : la séparation entre Super Mario Party Jamboree et Jamboree TV. Les deux sections du titre continuent de fonctionner indépendamment, empêchant par exemple les succès de se cumuler d’un mode à l’autre.

Cette mise à jour 2.2.0 est un pas dans la bonne direction pour les joueurs sur Switch 2 qui attendaient que le jeu profite enfin pleinement de la puissance de leur console. Le jeu était déjà joli, il l'est encore plus désormais grâce à cette version même s'il nous manque encore la beauté de graphismes en 4K. On s'habitue au luxe, que voulez-vous !

A lire aussi : notre test de Mario Party Jamboree Switch 2

Notes de version en français v 2.2.0 (sortie le 02/09/2025)

Voici une traduction automatisée des notes de version en français :

Aspects généraux sur Nintendo Switch 2

- Si vous jouez à l'édition Nintendo Switch 2, lorsque vous sélectionnez « Super Mario Party Jamboree » sur l'écran titre, la sortie vidéo sera Full HD (1080p).
- La version "Nintendo Switch 2 Edition" est requise pour profiter de la résolution supérieure.
- La difficulté de Jamboree Express sur Nintendo Switch 2 Edition a été ajustée à certains endroits.
- Plusieurs autres ajustements et correctifs ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

Aspects généraux sur Nintendo Switch

- Plusieurs autres ajustements et correctifs ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

Et vous, cette mise à jour suffira-t-elle à vous convaincre d'opter pour le DLC sur Switch 2 si vous aviez déjà le jeu original ? De le prendre, tout simplement, en version Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : site officiel, via Vooks, Nintendo Everything, NintendoLife
