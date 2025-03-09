Super Mario Party Jamboree passe en Full HD (1080p) sur Switch 2
La mise à jour 2.2.0 améliore la résolution du jeu sur Switch 2 et procède à quelques changements mineurs dont la difficulté du mode Jamboree Express.News
Un boost graphique pour la version de baseJusqu’à présent, Super Mario Party Jamboree sur Switch 2 n’était pas pleinement optimisé pour la console, en particulier sur le plan graphique. Si le mode Jamboree TV bénéficiait d’un affichage en 1440p, la version de base du jeu tournait encore en dessous du Full HD, même en mode docké.
Avec cette mise à jour 2.2.0, la version de base du jeu passe enfin à une résolution native de 1080p sur Switch 2, que ce soit en mode portable ou sur téléviseur. Ce n’est pas encore la parité avec le mode Jamboree TV, mais c’est un net progrès en termes de netteté visuelle. On n'est pas encore à la 4K, mais il y a du mieux.
Vooks a pris le temps de faire une capture du menu principal avant et après l'installation du correctif :
Des ajustements de difficulté sur le mode Carnival CoasterOutre les améliorations graphiques, Nintendo a également revu à la baisse la difficulté de certaines sections du mode Jamboree Express, jugées un peu trop corsées. Quelques autres ajustements et correctifs viennent aussi affiner l’expérience, bien que le détail de ces changements reste assez vague.
Sur Switch 1 : quelques corrections mais pas de miraclesPour les possesseurs de la Nintendo Switch d’origine, cette mise à jour n’apporte que des "ajustements et correctifs généraux" sans impact majeur sur le gameplay ou les performances. Aucune amélioration graphique ou de contenu n’est mentionnée pour cette version.
Reste que cette mise à jour ne résout pas l’une des critiques persistantes du jeu : la séparation entre Super Mario Party Jamboree et Jamboree TV. Les deux sections du titre continuent de fonctionner indépendamment, empêchant par exemple les succès de se cumuler d’un mode à l’autre.
Cette mise à jour 2.2.0 est un pas dans la bonne direction pour les joueurs sur Switch 2 qui attendaient que le jeu profite enfin pleinement de la puissance de leur console. Le jeu était déjà joli, il l'est encore plus désormais grâce à cette version même s'il nous manque encore la beauté de graphismes en 4K. On s'habitue au luxe, que voulez-vous !
Notes de version en français v 2.2.0 (sortie le 02/09/2025)Voici une traduction automatisée des notes de version en français :
Aspects généraux sur Nintendo Switch 2- Si vous jouez à l'édition Nintendo Switch 2, lorsque vous sélectionnez « Super Mario Party Jamboree » sur l'écran titre, la sortie vidéo sera Full HD (1080p).
Aspects généraux sur Nintendo Switch- Plusieurs autres ajustements et correctifs ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.
