007 First Light A paraître sur Switch 2 le 27/03/2026
News 007 First Light (Switch 2)

007 First Light se dévoile : une nouvelle jeunesse pour James Bond dès le 27 mars 2026

IO Interactive dévoile le gameplay du très attendu jeu d’espionnage et ouvre les précommandes sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, avec en bonus une date de sortie calée au 27 mars 2026.

News
Annoncé comme une réinvention totale de l’agent secret le plus célèbre du monde, 007 First Light s’est dévoilé en détail à l’occasion du PlayStation State of Play de ce 3 septembre. Développé par les créateurs de Hitman, ce nouvel opus narratif retracera les origines de James Bond, dans une aventure totalement inédite, et sera disponible le 27 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec plusieurs éditions au programme, dont une Deluxe et une impressionnante Legacy Edition (impressionnante autant par le prix que par le contenu).

Rendez-vous en fin de news pour découvrir les deux vidéos disponibles depuis ce soir sur ce projet ultra-prometteur !

Une première mission pour le jeune Bond

C’est Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) qui prête ses traits et sa voix à ce James Bond version recrue, fraîchement engagé par le MI6. Il sera entouré de visages familiers comme M, Q et Moneypenny, mais aussi de nouveaux personnages, dont son mentor John Greenway (interprété par Lennie James).
Le gameplay présenté montre deux missions : une infiltration dans un tournoi d’échecs en Slovaquie, et un gala prestigieux à Kensington, à Londres. De quoi donner le ton : First Light proposera des environnements ouverts, variés et stylisés, dans la plus pure tradition de la franchise 007.

Une approche signée IO Interactive

Connu pour son expertise en matière de jeu d’infiltration, le studio danois mise ici sur une "approche créative", où l’on peut tout aussi bien jouer la carte de la discrétion, improviser à l’aide de gadgets de Q, ou bien opter pour des séquences d’action plus directes.

Une mécanique centrale baptisée "Instinct" permettra d’anticiper les mouvements ennemis, de bluffer en cas d’alerte, ou d’exécuter des actions plus précises en combat. Quant au système de combat, il alliera tirs précis, corps-à-corps stylisé et utilisation de l’environnement, dans un cocktail fluide et spectaculaire.

Des éditions en pagaille, un collector pour les fans

- Édition Standard (69,99 €) : jeu complet + mise à niveau gratuite vers la version Deluxe + 24 h d’accès anticipé + skins et tenues bonus.
- Édition Deluxe (79,99 €) : contenu additionnel (tenues exclusives, skin d’arme, gadgets brillants).
- Édition Specialist (exclu Amazon) : même contenu que la Deluxe + tenue Smoking Classique.
- Édition Legacy (299,99 €) : figurine du Pistolet Doré, tenue Obsidian Gold, steelbook magnétique, certificat d’authenticité… mais on se calme, car cette édition ultra collector et ultra onéreuse n'est pas prévue sur Switch 2.
Une précision s'impose, et de taille, au sujet de la version Nintendo Switch 2 : elle sera proposée sur carte clé de jeu, ou Game-Key Card, un format que plus d'un joueur va peut-être boycotter sans explication de la part d'IO Interactive. Voici la jaquette du jeu avec la petite signalétique en bas qui confirme cette mauvaise nouvelle pour les adeptes du support physique :
Au-delà de la liberté d’action, 007 First Light proposera des séquences cinématographiques d’envergure : courses-poursuites, fusillades, scènes à bord d’un avion en perdition, etc. IO Interactive entend bien capturer toute l’essence d’un film de Bond, en rythme, en tension et en style.

Pour découvrir la vidéo complète du gameplay

Bande-annonce officielle de gameplay

007 First Light - Gameplay Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bande-annonce "reveal" de gameplay

007 First Light - Gameplay Reveal
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Longtemps connu sous le nom de Project 007, First Light est pensé comme le premier opus d’une trilogie. IO Interactive s’offre ainsi l’opportunité de façonner son propre James Bond, détaché des incarnations cinématographiques, dans un univers fidèle à la licence, mais riche d’idées neuves.

Et la bonne nouvelle, c’est que les joueurs Switch 2 ne seront pas oubliés : si les performances exactes ne sont pas encore détaillées, la version portable sera bien au rendez-vous le 27 mars 2026. On a hâte !
