007 First Light se dévoile : une nouvelle jeunesse pour James Bond dès le 27 mars 2026
IO Interactive dévoile le gameplay du très attendu jeu d’espionnage et ouvre les précommandes sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, avec en bonus une date de sortie calée au 27 mars 2026.News
Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec plusieurs éditions au programme, dont une Deluxe et une impressionnante Legacy Edition (impressionnante autant par le prix que par le contenu).
Rendez-vous en fin de news pour découvrir les deux vidéos disponibles depuis ce soir sur ce projet ultra-prometteur !
Une première mission pour le jeune BondC’est Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) qui prête ses traits et sa voix à ce James Bond version recrue, fraîchement engagé par le MI6. Il sera entouré de visages familiers comme M, Q et Moneypenny, mais aussi de nouveaux personnages, dont son mentor John Greenway (interprété par Lennie James).
Une approche signée IO InteractiveConnu pour son expertise en matière de jeu d’infiltration, le studio danois mise ici sur une "approche créative", où l’on peut tout aussi bien jouer la carte de la discrétion, improviser à l’aide de gadgets de Q, ou bien opter pour des séquences d’action plus directes.
Une mécanique centrale baptisée "Instinct" permettra d’anticiper les mouvements ennemis, de bluffer en cas d’alerte, ou d’exécuter des actions plus précises en combat. Quant au système de combat, il alliera tirs précis, corps-à-corps stylisé et utilisation de l’environnement, dans un cocktail fluide et spectaculaire.
Des éditions en pagaille, un collector pour les fans- Édition Standard (69,99 €) : jeu complet + mise à niveau gratuite vers la version Deluxe + 24 h d’accès anticipé + skins et tenues bonus.
- Édition Deluxe (79,99 €) : contenu additionnel (tenues exclusives, skin d’arme, gadgets brillants).
- Édition Specialist (exclu Amazon) : même contenu que la Deluxe + tenue Smoking Classique.
- Édition Legacy (299,99 €) : figurine du Pistolet Doré, tenue Obsidian Gold, steelbook magnétique, certificat d’authenticité… mais on se calme, car cette édition ultra collector et ultra onéreuse n'est pas prévue sur Switch 2.
Pour découvrir la vidéo complète du gameplay
Bande-annonce officielle de gameplay
Bande-annonce "reveal" de gameplay
Et la bonne nouvelle, c’est que les joueurs Switch 2 ne seront pas oubliés : si les performances exactes ne sont pas encore détaillées, la version portable sera bien au rendez-vous le 27 mars 2026. On a hâte !
