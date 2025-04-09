News
Hollow Knight: Silksong est (enfin) disponible, et l’eShop a du mal à suivre
La suite tant attendue du chef-d'œuvre de Team Cherry est sortie… mais encore faut-il réussir à la télécharger.News
C’est une date qu’on n’osait plus vraiment cocher sur nos calendriers : Hollow Knight: Silksong est enfin disponible depuis ce jeudi 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PC, PlayStation et Xbox. Mais comme souvent avec les titres les plus attendus de la décennie, le lancement n’a rien de calme.
Certains utilisateurs évoquent des messages d’erreur comme le code 2811-7002, d’autres disent être renvoyés sur le menu principal sans même pouvoir accéder à la fiche du jeu. Bref, un peu compliqué mais nul doute que ce n'est qu'un petit embouteillage provisoire à l'entrée des serveurs de l'eShop.
Pour patienter un peu, voici le tout nouveau trailer de lancement sur la chaîne de Nintendo :
Sur Steam, malgré les ralentissements, plus de 100 000 joueurs étaient déjà connectés ce matin selon SteamDB. De quoi laisser espérer un lancement historique pour un jeu indépendant, même si le chiffre reste encore loin des records établis par PUBG ou Black Myth: Wukong.
Annoncé pour la première fois en 2019, Silksong est la suite directe de Hollow Knight, l’un des plus grands succès du genre Metroidvania. On y incarne cette fois Hornet, la princesse-protectrice d’Hallownest, embarquée dans un périple meurtrier à travers un royaume inconnu, tissé de soie et de chants.
Disponible sur tous les supports (y compris dans le Game Pass pour le plus grand bonheur de ceux qui y sont abonnés), le jeu est proposé à un prix jugé très raisonnable par les joueurs, à moins de 20€. Une autre bonne raison d’ajouter au stress des serveurs, visiblement pas tout à fait prêts à accueillir cette vague d’enthousiasme.
Et pendant ce temps, Nintendo informe ses clients que le jeu est disponible dès maintenant par email :
Disponible 24 h/24, 7 j/7", un peu cocasse un jour comme aujourd'hui !
Avez-vous déjà pu charger le jeu sur votre console ? Vous pouvez toujours essayer de tenter le coup depuis la fiche du jeu sur le site de Nintendo. Après quelques parties... qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à en parler en commentaire ci-dessous ou sur notre Discord !
Sources : Kotaku , NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.