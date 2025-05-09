News

[PNCAST] la rentrée après 90 jours de Switch 2, que s’est‑il passé cet été ?

Après trois mois d’existence, la Switch 2 fait le show tout l’été – analyse de l’actu et des jeux phares dans ce nouveau PNCAST. Votre podcast 100% Nintendo fait sa rentrée avec ce n°184 : bonne écoute à tous !