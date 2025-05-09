News
[PNCAST] la rentrée après 90 jours de Switch 2, que s’est‑il passé cet été ?
La rentrée, c’est aussi le grand retour du PNCAST ! Pour l’épisode #184, on fait le point sur ce premier été de la Nintendo Switch 2, riche en sorties, annonces et rendez-vous stratégiques. Spoiler : pendant que d’autres faisaient la sieste, Nintendo tenait le haut du pavé et essayait de monopoliser l'attention des joueurs.
Vous pouvez écouter le PNCAST avec le lecteur audio suivant :
- Gamescom : annonce d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, arrivée de Silksong, report de Demonschool, Shenmue III Enhanced confirmé et… un petit coup de gueule sur Elden Ring.
- Indie World : focus sur Ball × Pit, Mina the Hollower, Content Warning et autres projets indés prometteurs.
- Pokémon Presents : un PokéPark Kanto en 2026 et le lancement de Pokémon Friends sur Switch + mobile.
On parle aussi des jeux suivants :
- Super Mario Party Jamboree : zoom sur la mise à jour 1080p pour Switch 2.
- Drag X Drive
Vous préférez la version vidéo avec nos mimines et des séquences vidéo pour accompagner nos incroyables propos ? Voici la version disponible sur YouTube — non sans rappeler que vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Twitch pour être notifié des prochains épisodes.
- Sur l’application Apple Podcasts
- Sur Google Podcasts
- Sur Spotify
- Sur Deezer
- Sur Podcloud
- Sur radio.fr
- Sur Radioline.co
- Sur Podtail.fr
Et pour les puristes en MP3 : le fichier direct.
L'actu du trimestre : la Switch 2 démarre fortAvec 5,82 millions de consoles vendues en moins d’un mois, on peut parler de record. Et Mario Kart World a dépassé 5,63 millions d’unités, représentant à lui seul 95% des ventes sur cette période. Sans oublier un total de 8,67 millions de jeux vendus, boosté par le succès de Cyberpunk 2077.
Partner Showcase : les jeux tiers en lumièreLe Direct dédié aux éditeurs tiers a livré son lot de surprises : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles, Persona 3 Reload, Octopath Traveler 0, Chillin’ by the Fire… et d’autres encore. On vous partage nos coups de cœur et les annonces qui nous ont marqués.
Les temps forts de l’été- Kirby Air Riders Direct avec Sakurai : coup de projecteur sur un jeu multijoueur attendu le 20 novembre.
Nos jeux du momentOn tenait à vous parler de Kirby et le Monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes : on examine avec l'aide de Kirby qui a pu tester le jeu pour PN la technique, la rejouabilité, et le rapport prix/jeu.
Rentrée & PNCAST = dosage parfait d’info et d’humeurCet épisode propose près de deux heures de discussions, de bonne humeur, et d’analyses au cœur de l’actu cet été. Attendez-vous à de la passion, des débats animés, et le ton sympathique de Boris et Kirbyspower, avec Axfili à la réalisation.
[PNCAST] C'est la rentrée après un été chargé sur Nintendo Switch 2 (n°184)
Comment écouter le PNCAST ?Le podcast est disponible partout où bon vous semble :
