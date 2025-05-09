Star Wars Outlaws : un portage Switch 2 techniquement solide... grâce aux Game-Key Cards
CQFD : Star Wars Outlaws impressionne sur Switch 2 avec un portage ambitieux. Et cette bonne nouvelle est l'occasion d'évoquer pourquoi le jeu n’a pas pu sortir sur une cartouche classique.News
Le titre embarque du ray tracing, une résolution qui monte jusqu’en 1440p en docké (grâce au DLSS) et un framerate globalement stable à 30 fps. En mode portable, le jeu tourne en 540p avec un upscaling en 1080p, quelques concessions graphiques étant visibles sur l’éclairage, la densité de la végétation et les ombres.
Pourquoi une Game-Key Card plutôt qu’une cartouche ?L’un des points les plus discutés concerne le format physique. Comme d’autres jeux Switch 2, Outlaws est proposé en Game-Key Card (carte clé de jeu en bon français). Cela veut dire que le code du jeu ne figure pas sur la cartouche et nécessite un téléchargement via les serveurs de Nintendo.
Beaucoup pensaient à un choix dicté par le coût des cartouches, mais Rob Bantin, audio architecte du moteur Snowdrop, a clarifié les choses : il s’agit avant tout d’une contrainte technique. Selon lui, la vitesse de lecture des cartouches n’était pas suffisante pour gérer le streaming de données nécessaire à un monde ouvert de cette ampleur. Conçu initialement pour des plateformes dotées de SSD rapides, le jeu ne pouvait pas être transposé directement sur un support physique classique.
Un compromis technique assumé par UbisoftUbisoft explique que si le développement avait débuté directement sur Switch 2, la situation aurait pu être différente. Mais l’équipe a préféré assurer la qualité du portage plutôt que de forcer une solution moins performante.
De son côté, Digital Foundry reconnaît que le compromis est compréhensible : mieux vaut un jeu stable et fidèle à sa vision qu’un portage dégradé. On regrettera forcément que cela limite le recours au support physique : ce débat devrait continuer à agiter la communauté, surtout face aux joueurs attachés aux versions complètes de jeux sur cartouche.^
Le jeu au cœur de l’actu PNPour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l’aventure de Kay Vess et de son fidèle Nix, sachez qu’un PlayN spécial a justement été consacré à Star Wars Outlaws pas plus tard que mercredi avec Boris aux manettes. L’occasion d’écouter Boris nous partager ses premières impressions de la version Switch 2, en complément des analyses techniques réalisées par des sites plus spécialisés.
Voyez ce PlayN ici :
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything (et là), GoNintendo (et là),
