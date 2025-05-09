Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Star Wars Outlaws Disponible sur Switch 2 depuis le 04/09/2025
News Star Wars Outlaws (Switch 2)

Star Wars Outlaws : un portage Switch 2 techniquement solide... grâce aux Game-Key Cards

CQFD : Star Wars Outlaws impressionne sur Switch 2 avec un portage ambitieux. Et cette bonne nouvelle est l'occasion d'évoquer pourquoi le jeu n’a pas pu sortir sur une cartouche classique.

News
Depuis sa sortie le 4 septembre, Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler de lui. D’abord redouté, puis encensé, le jeu a été en cette fin de semaine analysé par Digital Foundry, qui n’a pas hésité à qualifier le portage d’« extraordinaire ».

Le titre embarque du ray tracing, une résolution qui monte jusqu’en 1440p en docké (grâce au DLSS) et un framerate globalement stable à 30 fps. En mode portable, le jeu tourne en 540p avec un upscaling en 1080p, quelques concessions graphiques étant visibles sur l’éclairage, la densité de la végétation et les ombres.
Star Wars Outlaws Switch 2 - DF Review - A Ray Tracing Revelation & An Extraordinary Port
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Mais globalement, le résultat reste solide, surtout pour un open world aussi vaste. Et ça, c'est une super bonne nouvelle après toutes les horreurs entendues en début de semaine, juste avant la sortie du jeu. Espérons que de bonnes nouvelles comme celles-ci convaincront ceux qui n'osaient pas sauter le pas que le jeu est à la hauteur de nos attentes.

Pourquoi une Game-Key Card plutôt qu’une cartouche ?

L’un des points les plus discutés concerne le format physique. Comme d’autres jeux Switch 2, Outlaws est proposé en Game-Key Card (carte clé de jeu en bon français). Cela veut dire que le code du jeu ne figure pas sur la cartouche et nécessite un téléchargement via les serveurs de Nintendo.

Beaucoup pensaient à un choix dicté par le coût des cartouches, mais Rob Bantin, audio architecte du moteur Snowdrop, a clarifié les choses : il s’agit avant tout d’une contrainte technique. Selon lui, la vitesse de lecture des cartouches n’était pas suffisante pour gérer le streaming de données nécessaire à un monde ouvert de cette ampleur. Conçu initialement pour des plateformes dotées de SSD rapides, le jeu ne pouvait pas être transposé directement sur un support physique classique.

Un compromis technique assumé par Ubisoft

Ubisoft explique que si le développement avait débuté directement sur Switch 2, la situation aurait pu être différente. Mais l’équipe a préféré assurer la qualité du portage plutôt que de forcer une solution moins performante.

De son côté, Digital Foundry reconnaît que le compromis est compréhensible : mieux vaut un jeu stable et fidèle à sa vision qu’un portage dégradé. On regrettera forcément que cela limite le recours au support physique : ce débat devrait continuer à agiter la communauté, surtout face aux joueurs attachés aux versions complètes de jeux sur cartouche.^

Le jeu au cœur de l’actu PN

Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l’aventure de Kay Vess et de son fidèle Nix, sachez qu’un PlayN spécial a justement été consacré à Star Wars Outlaws pas plus tard que mercredi avec Boris aux manettes. L’occasion d’écouter Boris nous partager ses premières impressions de la version Switch 2, en complément des analyses techniques réalisées par des sites plus spécialisés.

Voyez ce PlayN ici :
PlayN! Live : Star Wars Outlaws (Switch 2 - 2025 - Ubisoft - Massive Entertainment)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Et vous, pensez-vous que ce choix de Game-Key Card est effectivement justifié par les contraintes techniques, ou est-ce que cela vous détourne du jeu en raison du choix opéré par Ubisoft ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, Nintendo Everything (et là), GoNintendo (et là),
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil