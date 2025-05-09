News Daemon X Machina: Titanic Scion (Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion vient d'atterrir sur Switch 2 : cap sur l’action mécha !

Le nouvel épisode signé Marvelous est disponible dès aujourd’hui sur Switch 2, avec trailer de lancement et feuille de route DLC jusqu’à décembre. Au menu, de la Coop en ligne et customisation à gogo.