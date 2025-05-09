Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Daemon X Machina: Titanic Scion Disponible sur Switch 2 depuis le 05/09/2025
News Daemon X Machina: Titanic Scion (Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion vient d'atterrir sur Switch 2 : cap sur l’action mécha !

Le nouvel épisode signé Marvelous est disponible dès aujourd’hui sur Switch 2, avec trailer de lancement et feuille de route DLC jusqu’à décembre. Au menu, de la Coop en ligne et customisation à gogo.

News
Au programme : retour des Arsenals, monde ouvert plus vaste, coop en ligne et une orientation plus « action-RPG » qui modernise la formule sans renier l’héritage de la série. Marvelous publie aujourd’hui Daemon X Machina: Titanic Scion sur Nintendo Switch 2, accompagné d’une bande-annonce de lancement :
Daemon X Machina: Titanic Scion | Colisée
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un lancement avec trailer et un pitch clair

La vidéo de lancement insiste sur l’action rapide, les combats de boss « titanesques » et l’exploration au sol comme en vol. Entre deux joutes, on récupère armes et pièces à recycler pour faire évoluer son Arsenal, avec une progression pensée pour les nouveaux venus comme pour les vétérans du premier épisode sorti sur Switch.

Votre mécha, désormais pensé comme une « combinaison » plus agile, se personnalise en profondeur (design et armement), avec craft et récupération de loot sur le terrain. Côté multijoueur, le titre propose une coop en ligne pour l’histoire et les affrontements les plus relevés.

Les amateurs de méchas qui jonglent entre Armored Core et le premier Daemon X Machina devraient retrouver leurs marques, avec une palette d’outils plus large pour composer des builds efficaces. Et si vous êtes pour l'instant curieux, sachez qu'une démo du jeu est disponible sur l'eShop de Nintendo.

Une édition collector Switch 2 disponible

Marvelous a concocté une sympathique édition collector de son jeu : disponible sur Amazon.fr pour 89,99€, le prix nous semble soudain presque raisonnable. A ce prix-là, vous avez plein de goodies inclus comme des porte-clés, un livret d'illustrations, la bande originale sur CD et des écussons, en plus du jeu sur cartouche évidemment :

Une feuille de route déjà calée jusqu’à l’hiver

Marvelous détaille aussi une roadmap post-lancement : contenus gratuits échelonnés d’octobre à décembre 2025 (boss additionnels et cosmétiques, deux mises à jour en octobre dont celle du 2/10, puis trois boss mystère en décembre), et une extension payante « Into the Abyss » attendue en novembre. Dès aujourd’hui, deux coiffures et deux emotes sont offertes, tandis que plusieurs packs cosmétiques et d’armes sont disponibles en DLC payants.
Vous l’avez déjà lancé sur Switch 2 ? Dites-nous si la coop vous convainc et quels modules vous conseillez aux débutants. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. En tout cas, nous, il nous fait de l'oeil, et on devrait bientôt pouvoir vous en proposer le test sur PN !

Sources : GoNintendo, Siliconera, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil