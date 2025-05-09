Daemon X Machina: Titanic Scion vient d'atterrir sur Switch 2 : cap sur l’action mécha !
Le nouvel épisode signé Marvelous est disponible dès aujourd’hui sur Switch 2, avec trailer de lancement et feuille de route DLC jusqu’à décembre. Au menu, de la Coop en ligne et customisation à gogo.News
Un lancement avec trailer et un pitch clairLa vidéo de lancement insiste sur l’action rapide, les combats de boss « titanesques » et l’exploration au sol comme en vol. Entre deux joutes, on récupère armes et pièces à recycler pour faire évoluer son Arsenal, avec une progression pensée pour les nouveaux venus comme pour les vétérans du premier épisode sorti sur Switch.
Votre mécha, désormais pensé comme une « combinaison » plus agile, se personnalise en profondeur (design et armement), avec craft et récupération de loot sur le terrain. Côté multijoueur, le titre propose une coop en ligne pour l’histoire et les affrontements les plus relevés.
Les amateurs de méchas qui jonglent entre Armored Core et le premier Daemon X Machina devraient retrouver leurs marques, avec une palette d’outils plus large pour composer des builds efficaces. Et si vous êtes pour l'instant curieux, sachez qu'une démo du jeu est disponible sur l'eShop de Nintendo.
Une édition collector Switch 2 disponibleMarvelous a concocté une sympathique édition collector de son jeu : disponible sur Amazon.fr pour 89,99€, le prix nous semble soudain presque raisonnable. A ce prix-là, vous avez plein de goodies inclus comme des porte-clés, un livret d'illustrations, la bande originale sur CD et des écussons, en plus du jeu sur cartouche évidemment :
Une feuille de route déjà calée jusqu’à l’hiverMarvelous détaille aussi une roadmap post-lancement : contenus gratuits échelonnés d’octobre à décembre 2025 (boss additionnels et cosmétiques, deux mises à jour en octobre dont celle du 2/10, puis trois boss mystère en décembre), et une extension payante « Into the Abyss » attendue en novembre. Dès aujourd’hui, deux coiffures et deux emotes sont offertes, tandis que plusieurs packs cosmétiques et d’armes sont disponibles en DLC payants.
