Pokémon GO : la Chasse aux tampons démarre ce week-end à Paris
La première chasse aux tampons arrive en France dans Pokémon GO samedi 13 et dimanche 14 septembre.News
Pokémon GO n'a pas encore dit son dernier mot pour cet été 2025. Après le Pokémon GO Fest au Parc de Sceaux, la région parisienne est de nouveau à l'honneur pour un nouvel évènement dans le jeu mobile.
Ce samedi 13 et dimanche 14 septembre, la première Chasse aux tampons en dehors du Japon aura lieu à Paris !
Évidemment, au fur et à mesure que votre quête progresse, vous obtiendrez des récompenses dans le jeu.
Dans le détail, la Chasse aux Tampons vous fera parcourir la ville de Paris et plus précisément les lieux suivants :
• Jardin Nelson Mandela
• Place du Louvre
• Place Colette
• Carrousel du Louvre
• Jardins des Champs-Élysées
• Les Halles
• Jardin des Tuileries
A l'occasion de cette Chasse, Niantic a prévu des animations au centre commercial Westfield du Forum des Halles. Rendez-vous là bas pour retrouver quelques influenceurs de la scène Pokémon GO mais aussi des rencontres avec Évoli et Pikachu ! D'autres animations sont prévues sur place avec notamment des bornes d'essai de Légendes Pokémon : Z-A, pour la première fois en France !
Dernier élément important, un concours sera organisé sur les réseaux sociaux pour les joueurs qui participeront à l'évènement. Il permettra de remporter un séjour au Japon ! Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de l'évènement.
