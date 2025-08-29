Test de Day of the shell : quand le rogue-lite rencontre le tactical

Par le pouvoir de la déesse !

Sortir de sa coquille

S’améliorer à chaque passage

Day of the Shell est un titre intéressant, mais sur Switch, il souffre d’un autre problème, celui de la sélection des cases que vous pouvez attaquer, ou sur celles où vous pouvez vous déplacer. On sent qu’il a été pensé pour la souris, par exemple : la sensibilité du joystick fait qu’il n’est pas rare que l’on peine à sélectionner le bon endroit. Parfois, on peut naviguer entre toutes les cases, parfois non ; d’autres fois encore, la sélection se fait sans effort. Ces petits soucis disparates tendent à nous crisper au fur et à mesure de la progression, nous poussant à la faute en changeant de cible subitement alors que nous allions valider une action. Dommage, ce manque de précision (ou cette trop grande sensibilité) devient par moment frustrant d’autant qu’elle est aléatoire.