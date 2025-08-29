Rechercher sur Puissance Nintendo
Day of the Shell Disponible sur Switch depuis le 29/07/2025
Test de Day of the Shell (Switch)

Test de Day of the shell : quand le rogue-lite rencontre le tactical

Pour sauver ce qu’il reste de l’humanité, vous allez devoir arpenter les terres et vaincre les différents ennemis sur votre route, dans un rogue-lite tactical qui cache bien son jeu.

Test
Le studio français Duper Games n’est pas si perdu que son nom le laisse entendre. Ils ont d’ailleurs trouvé le chemin de nos consoles, ce 29 juillet, au point d’ailleurs de nous laisser une petite surprise : une démo jouable pour qui voudra tester Day of the Shell après avoir lu notre test ! Le rogue-lite, tactical, au tour par tour, du studio montpelliérain se dévoile donc dans ce nouveau test qui ne manque pas de piquant.

Par le pouvoir de la déesse !

Alors que les dieux ont tenté de détruire le monde, ne laissant que des petites îles éparses, une déesse vous offre le pouvoir de vous dresser contre les dieux. Il faudra vaincre les monstres au fur et à mesure de votre progression pour tenter de restaurer l’intégrité du monde et le sauver.
L’univers de Day of the Shell est assez flou, mais suffisamment détaillé pour que vous puissiez vous y glisser. Après tout, toutes les quêtes pour sauver le monde sont universelles non ? Ici, vous n’échappez pas à la règle : pour mener à bien votre mission, vous devrez mourir et renaître jusqu’à y parvenir. Heureusement qu’une des déesses est de votre côté, vous accordant l’immortalité nécessaire à votre quête.
Pour le reste, tout est affaire de tactique. Day of the Shell propose un rogue-lite avec des éléments de tactical. Sur le papier, c’est une bonne idée. Ce n’est pas le premier titre à jouer avec ces deux genres pour les mélanger, souvenons-nous, par exemple, de Ruin Raiders ou encore Guild of Ascension.

Sortir de sa coquille

Le principe du jeu est donc simple : vous allez d’îles en îles, devez y vaincre tous les ennemis pour récupérer un gros loot et ensuite passer à l’île suivante. Celle-ci pourra aussi bien être une nouvelle arène qu'une boutique ou un loot spécifique. Au début de votre run, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs armes, d’accéder à une boutique de bonus qui sont pérennes.
Mais outre cela, qui est commun à de nombreux rogue-lite, Day of the Shell propose un gameplay dynamique qui change un peu les règles du tactical. Si en effet chaque camp semble agir l’un après l’autre, les ennemis n’attaquent pas à tous les tours. Parfois il leur faudra un ou deux voire trois tours pour se placer et vous attaquer.

Dans tous les cas, le tour avant leur attaque, vous verrez sur le sol les cases impactées par leur action. Vous pouvez donc vous mettre à l'abri. Le jeu bénéficie d’un code couleur très simple à retenir : les cases bleu clair vous offrent une protection minimale, les bleues foncées sont quasiment à 100% sûres en cas d’attaque. Tandis que les rouges… A vos risques et périls !
Tout est ensuite une affaire de timing : A vous aussi de le dompter pour réussir à attaquer, vous mettre à couvert quand nécessaire et vous déplacer. Le système de combat dynamique donne un vrai rythme à votre action, mais nécessite aussi de bien comprendre le pattern de tous les ennemis : car tous ont leur propre fréquence d’attaque.

S’améliorer à chaque passage

Comme dans tout rogue-lite, vous trouvez sur votre chemin des améliorations. Celles-ci demandent à leur tour un peu de stratégie : nombreuses sont celles qui ont des conditions. Plus d’attaque si vous êtes à moins de quatre cases de l’ennemi. Possibilité de stun l’adversaire s’il est à découvert…
Les bonus sont aléatoires, trouvables en fin de zone pour vous récompenser d’avoir réussi l’île. Île qui, elle, n’est pas générée procéduralement. Alors Day of the Shell est-il encore un rogue lite quand on sait que tout n’y est pas totalement procédural ? On vous laisse en débattre. Le hic c’est que l’effet de redondance, et donc l’équilibre nécessaire à tout jeu du genre, est assez rapidement présent, d’autant qu’il faudra parfois se battre contre la RNG pour obtenir les bons bonus au bon moment. Certes, cela vous pousse à jouer différemment et à vous adapter sans cesse.
Day of the Shell est un titre intéressant, mais sur Switch, il souffre d’un autre problème, celui de la sélection des cases que vous pouvez attaquer, ou sur celles où vous pouvez vous déplacer. On sent qu’il a été pensé pour la souris, par exemple : la sensibilité du joystick fait qu’il n’est pas rare que l’on peine à sélectionner le bon endroit. Parfois, on peut naviguer entre toutes les cases, parfois non ; d’autres fois encore, la sélection se fait sans effort. Ces petits soucis disparates tendent à nous crisper au fur et à mesure de la progression, nous poussant à la faute en changeant de cible subitement alors que nous allions valider une action. Dommage, ce manque de précision (ou cette trop grande sensibilité) devient par moment frustrant d’autant qu’elle est aléatoire.
14/20
Day of the Shell est un rogue-lite tactical à l’identité graphique très marquée. C’est beau, le rendu est efficace et sur Switch 2, aucun temps de chargement n’est à déplorer. Reste un effet de redondance, moins visible sur les petites sessions de jeu, et de maniabilité qui est par moment handicapant.
14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Malgré quelques soucis de jouabilité, Day of the Shell est un titre intéressant !

Jouabilité
Malgré un gameplay efficace et un côté dynamique du tactical, le jeu souffre de quelques problèmes de sélection des cases ou des ennemis. Cela engendre des problèmes de gestion de vos actions et peut poser des fins de runs inopinées.
Durée de vie
Le jeu est relativement court : avec 3 mondes à explorer, la durée de vie avoisine les 4h environ, selon la synergie de vos bonus et votre capacité à battre la RNG. La rejouabilité est présente si vous aimez les tactical, moins pour le côté rogue lite du titre.
Graphismes
Le jeu est très beau ! La direction artistique est efficace, les animations rendent bien. On se retrouve plongé dans cet univers avec plaisir, le tout avec un très beau rendu, que ce soit sur Switch 1 ou Switch 2.
Son
Là aussi, le jeu nous met dans l’ambiance. Le sound design et les musiques donnent envie de se perdre encore un peu dans les différents niveaux.
Intérêt
Pour 14,99 €, Day of the Shell est un titre qui intéressera les fans de tactical et amateurs de rogue-lite (ou de die and retry). Pour le reste, il conserve quelques soucis de gameplay agaçant qui pourront avoir tendance à vous faire quitter le jeu prématurément. Heureusement, à l’heure où ce test est écrit, une démo est disponible dans l’eshop.

Galerie images

