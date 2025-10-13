Rechercher sur Puissance Nintendo
Strange Antiquities Disponible sur Switch depuis le 17/09/2025
Test de Strange Antiquities (Switch)

Test de Strange Antiquities : la boutique aux mille artefacts

Bienvenue chez Strange Antiquities, la boutique des artefacts occultes. Conseillez vos clients et répondez à leurs demandes. Mais attention, la ville cache de nombreux mystères… Serez-vous assez curieux et téméraire pour les débusquer ?

Test
Peut-être avez-vous déjà joué à Strange Horticulture, un jeu de réflexion narratif autour d’une boutique de plantes étranges. Strange Antiquities en est la suite, ou du moins s’inscrit dans le même univers. Sorti le 17 septembre, Strange Antiquities nous plonge une nouvelle fois dans un univers clair obscur où vos choix auront un impact sur la destinée de vos clients… et peut-être même sur la vôtre.

Enquêter, déduire et conseiller

La petite ville d'Undermere abrite d’étranges établissements. Non loin d’un établissement nommé Strange Horticulture, l’échoppe Strange Antiquities accueille le commerce d’objets occultes et étranges. Ici, vous êtes l'apprenti. Votre mission est de conseiller, de répondre aux demandes et d’identifier chaque artefact. Il faudra faire preuve d’esprit de déduction si vous voulez parvenir à remplir tous vos objectifs. Mais attention, les erreurs peuvent s’avérer dérangeantes pour votre santé mentale…
Strange Antiquities est un jeu narratif d’énigmes et d’enquête basé sur le même modèle que son prédécesseur, Strange Horticulture. Mais pas de panique : nul besoin d’avoir joué au premier opus pour apprécier celui-ci ou même pour comprendre l’univers. La ville est un lieu étrange, tout en ombre et en lumière, avec ses personnages étonnants, inquiétants, ou qu’il faudra aider.
Le jeu se déroule jour après jour. Chaque nouvelle journée vous réserve son lot de clients et de visiteurs. Certains viendront pour la première fois, d’autres auront une intrigue qui va se suivre au fil de leurs visites. Mais tous dépeignent la situation tendue en ville, où d’étranges événements ou macabres découvertes vont se dérouler.

Révéler la vérité sur le monde

L’intrigue se tisse au fil des rencontres et des dialogues. Votre journée est certes rythmée par la visite de différents clients, mais ce ne sera pas la seule chose que vous pourrez faire. D’une certaine façon, chaque journée est un chapitre de l’histoire. Reprenons pas à pas…
Visuellement, votre écran de jeu est un grand comptoir. Vous allez pouvoir naviguer entre ces différents écrans. Au centre, vous avez une arche qui sert de porte et de comptoir. C’est là que se trouve la sonnette pour faire venir le prochain client, ainsi que les visiteurs. De part et d’autres de l’arche se trouvent des étagères. Les artefacts que vous allez devoir identifier sont dessus. Vous pouvez les déplacer, les ranger comme vous le souhaitez, etc.
Le but du jeu est d’identifier les artefacts demandés par les clients pour les leurs fournir. Pour cela, vous disposez d’un, puis de plusieurs, grimoires contenant des informations diverses : descriptifs du pouvoir d’un artefact, livre sur les runes et les symboles, sur la significations de tel ou tel type d’éléments. Vous allez devoir recouper les informations pour parvenir à identifier un artefact. Mais pas de panique, vous avez aussi la possibilité d'observer les objets sous tous les angles et avec tous les sens. Quand vous sélectionnez un artefact avec X, vous entrez dans un menu où vous pouvez avoir des informations en fonction du sens sélectionné. Odorat, ouïe, toucher, vue, ce que l’objet vous inspire… Cela vous aidera à les identifier.
Le jeu vous propose aussi des choix : certaines situations nécessitent votre sagacité. Préférez-vous fournir tel ou tel artefact à votre client ? Les effets ne seront pas les mêmes et l’histoire peut être modifiée, plusieurs fins peuvent être trouvées en fonction de vos choix.

Explorer Undermere…

Vous pouvez vous contenter des quelques objets que le jeu vous propose de base. Mais ce serait passer à côté d’une autre richesse du jeu. Et surtout, vous finirez par vous retrouver coincé. Strange Antiquities vous demande d’explorer un peu plus. De toucher à tout ce qui se trouve autour de vous, de découvrir peut-être des compartiments cachés dans votre mobilier.
Vous avez aussi accès à une carte pour vous déplacer dans plusieurs lieux. Le décors de votre boutique ne change pas quand vous explorez, mais un parchemin apparaît à la place des clients, vous donnant des éléments de narration. Tout est fait pour être fluide et efficace. Vous vous baladez dans des endroits sombres, dans des lieux étranges, à la recherche d’un artefact ou simplement de la vérité.
Mais attention, toute erreur vous amènera à votre perte. Une jauge en bas à droite, de santé mentale d’une certaine façon, grimpe en fonction de vos erreurs. Une fois l’aiguille dans le rouge, un mini-jeu de dés s’ouvre, sorte de rituel pour dissiper le brouillard mental qui menace de vous envahir. Ces phases renforcent l’immersion et vous évitent de forcer pour résoudre les différentes énigmes.

Une aventure palpitante

Strange Antiquities est à la fois un point and click et un jeu d’enquête avec une histoire solide. Les quelques possibilités de choix offrent une certaine rejouabilité. Mais c’est aussi la liberté offerte par le titre qui est intéressante. Vous pouvez totalement décider d’identifier tous les objets de votre boutique avant de continuer quoi que ce soit. Le jeu offre la possibilité d’avoir un étiquetage automatique ou manuel, vous permettant de prendre des notes sur chaque objet par exemple.
Le gameplay est simple. Vous naviguez entre les différents écrans, sélectionnez ce qui doit l’être, feuilletez des pages de grimoire pour avoir des infos. Le jeu dispose d’une interface tactile, ce qui est un plus pour ce genre de jeu. Cependant, il faudra jouer en maniant tantôt le tactile, tantôt les boutons pour être le plus efficace possible. Par exemple, sélectionner du doigt un objet, mais appuyer manuellement sur X pour l’examiner.
Cela peut paraître contre-intuitif, mais cette possibilité de jouer de façon complètement hybride donne une certaine accessibilité à l’ensemble. La prise en main devient alors fluide et il n’y a besoin de changer aucun paramètre pour passer de l’un à l’autre. Juste d’appuyer sur l’écran.
Graphiquement, Strange Antiquities s’inscrit dans la droite lignée de Strange Horticulture. On retrouve l’ambiance lourde par moment, avec les bruits de pluie sur les carreaux et les ronronnements de Jupiter, votre chat adorable. Chaque objet a une vraie identité visuelle, des détails cachés, parfois même des secrets à révéler. Et chaque journée s’achève sur un mystère, une carte en lien avec l’histoire qui vous pousse à sortir de votre boutique pour explorer.
17/20
Strange Antiquities est un excellent jeu. Il relève le défi de son prédécesseur, tout en améliorant les contrôles, l’accessibilité et la lisibilité des textes. On sent derrière ce nouveau titre une plus grande maturité dans le game design, poussant certains curseurs pour vous amener ailleurs, à explorer ou encore vous questionner. L’ambiance est toujours au rendez-vous et vous ne serez pas déçu de cette nouvelle exploration d’Undermere.
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Voilà un jeu comme on les aime, mêlant narration et mystère, puzzle et enquête.

Jouabilité
Le passage du tactile aux boutons ou même le fait de jouer avec les deux peut s’avérer déconcertant. Mais le gameplay est accessible, le curseur visible à l’écran. La possibilité de tout toucher et de réussir à dévoiler des secrets ainsi est très plaisant.
Durée de vie
Le jeu dure entre 8 et 12h en fonction de votre envie de tout découvrir, de tout débloquer et les différentes fins que vous voulez débloquer.
Graphismes
Strange Antiquities est un jeu très beau, que ce soit dans les atmosphères qui se dégagent des différents écrans, du design des personnages ou des objets. Les grimoires à votre disposition sont aussi très bien faits, donnant presque l’impression de les avoir en main pour les feuilleter. Point essentiel au vu des multiples textes, notes et autres griffonnages : ceux-ci sont parfaitement lisibles sans avoir recours à la loupe, pourtant inclus dans le jeu.
Son
Il se dégage du jeu l’ambiance d’une nuit d’orage où les étranges craquements viennent comme une douce musique. Entre notes lancinantes et atmosphères tendues, Strange Antiquities jouit d’un sound design particulièrement soigné qui contribue à le rendre particulièrement immersif.
Intérêt
Vous avez aimé Strange Horticulture ? Vous avez envie de découvrir un jeu d’enquête mystérieux ? Un puzzle game de déduction et d’identification d’objets ? Strange Antiquities est là pour vous. La possibilité de jouer sans avoir toucher à l’autre jeu est importante pour son accessibilité. De même que son prix, seulement 17,90 €.

Galerie images

