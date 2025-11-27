[GUIDE] La Fête du partage revient dans Animal Crossing: un banquet automnal à ne pas manquer ce jeudi
Ce jeudi 28 novembre, Dindou le chef dindon vous attend dans Animal Crossing: New Horizons pour préparer un festin digne de la saison d'automne.
Dans la foulée de l'annonce de la version 3.0.0 d'Animal Crossing pour janvier 2026, on s'est remis à Animal Crossing: New Horizons et on a eu l'idée de vous proposer ce petit guide de l'événement du jour, annoncé par Marie depuis quelques jours sur le tableau insulaire : la Fête du Partage !
Des recettes savoureuses à améliorer avec des ingrédients secretsChaque plat de la Fête du partage peut être amélioré si vous trouvez un ingrédient secret bien spécifique. Une pétoncle viendra enrichir la potée de palourdes, tandis que remplacer un bar commun par un ishidai dans le poisson en croûte fera rayonner Dindou de fierté. Les cuisiniers attentifs auront tout intérêt à tester ces variantes pour débloquer des récompenses exclusives. Mais pas d'inquiétude, on est là pour vous donner tous les secrets de cette Fête du Partage !
Parmi les plats à l’honneur par le chef Dindou : la potée de palourdes, la tarte à la citrouille, le gratin, et le poisson meunière. Pour chaque recette réussie, Dindou vous offrira un meuble ou une décoration sur le thème de Thanksgiving : tapis, chaise, banquette, et même un set de table.
La potée de palourdesVoici la liste des ingrédients nécessaires à la préparation de la portée de palourdes :
- 3 palourdes japonaises
Les palourdes japonaises sont enterrées dans le sable des plges qui entourent votre île. Pour les trouver, regardez-les qui crache un petit jet d'eau avant de disparaître à nouveau. Un petit coup de pelle plus tard pour les faire sortir, et la palourde est à vous. Répétez l'opération 3 fois !
Pour sublimer la potée de palourdes, amenez aussi un pétoncle à Dindou et vous ferez de lui le plus heureux des dindons (vous ne pensiez pas lire cette phrase un jour, avouez !). En échange, Dindou vous remettre un Tapis Fête du partage.
Récompense obtenue : Tapis fête du partage
Tarte à la citrouilleLa tarte à la citrouille est la seconde recette que Dindou vous confie. Pour la réaliser, vous aurez besoin :
- 1 citrouille orange
- 1 citrouille verte
- OU 2 citrouilles de couleurs différentes
Il est aussi possible de sublimer la tarte à la citrouille, en apportant à Dindou les deux citrouilles qu'il ne vous a pas demandées.
Récompense obtenue : le mur Fête du Partage.
Le gratinDans l'hémisphère Nord, notre recette de gratin se compose des ingrédients suivants :
- 1 huître
- 1 pomme de terre
Récompense obtenue : sol fête du partage.
Si vous avez la chance de posséder un crabe de Dungeness, alors vous pourrez sublimer cette 3e recette de la Fête du Partage.
Le poisson meunière : terminer en beautéLa recette du poisson meunière nécessite, dans l'Hémisphère Nord, les ingrédients suivants :
- 1 Bar commun
- 1 Farine
Pour avoir réussi ce plat, vous obtiendrez : la Corne d'abondance.
Une fois que vous aurez obtenu les produits exclusifs une fois, Dindou vous proposera de recevoir d'autres objets : plats à gratin, déco fête du partage, table, décor de blé, âtre fête, service fête, etc.
Vous pourrez sublimer cette recette avec l'ishidai. La récompense que vous obtiendrez pour cette sublimation de la recette est la déco fête du partage.
Une décoration d’automne pour couronner le toutMais l’objectif ultime de cette journée culinaire, c’est d’obtenir la fameuse Corne d'abondance, un panier joliment garni, parfait pour embellir l'intérieur de votre maison. Pour cela, il faudra aider Dindou à finaliser les quatre plats.
Autant dire que les joueurs les plus complets, ceux qui ont bien préparé leur potager et leur congélateur, seront les mieux récompensés car les mieux à même de compléter l'événement rapidement. Si vous avez raté l’événement lors des années précédentes, c’est donc le moment idéal pour vous rattraper ! Allez, relancez votre jeu et allez parler à Dindou : il vous attend aujourd'hui, et aujourd'hui seulement !
Un événement convivial dans l’esprit d’Animal CrossingLa Fête du partage incarne bien l’esprit chaleureux d’Animal Crossing : entraide, partage, et un brin d’organisation. Dindou est un des PNJ les plus attachants du jeu (bon, il vous exploite gentiment aussi !), et l’ambiance festive de l’événement, portée par les feuilles d’automne et les dialogues savoureux qui accompagnent la réalisation des recettes, en fait un rendez-vous immanquable de novembre dans Animal Crossing: New Horizons.
Et vous, allez-vous aider Dindou à réaliser ses recettes de la Fête du partage ? Avez-vous déjà réussi à réunir tous les ingrédients secrets ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, où le canal Animal Crossing vous permettra d'échanger avec les autres fans du jeu ! Mais ne traînez pas... la fête a commencé dès 9 heures ce matin, et elle se terminera à minuit !
Si vous lisez cet article en dehors du 4e jeudi de novembre, alors voici les dates auxquelles l'événement Fête du partage a eu lieu depuis la sortie d'Animal Crossing: New Horizons :
- 2020 : 26 novembre 2020
- 2021 : 25 novembre 2021
- 2022 : 24 novembre 2022
- 2023 : 23 novembre 2023
- 2024 : 28 novembre 2024
- 2025 : 27 novembre 2025
- En 2026, rendez-vous le 26 novembre !
