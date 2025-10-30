Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition annoncé avec une mise à jour gratuite du jeu de base pour tous

Surprise ! Nintendo n'en a pas terminé avec Animal Crossing: New Horizons en annonçant l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 Edition ainsi que d'une mise à jour gratuite du jeu pour les possesseurs de la version Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

News
Après Super Mario Bros. Wonder, c'est au tour d'Animal Crossing: New Horizons de se voir accoler d'une Nintendo Switch 2 Edition. En effet, aujourd'hui, Nintendo a profité d'une vidéo publiée sur Nintendo Today pour annoncer qu'Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition arriverait le 15 janvier 2026 avec différents ajouts au programme.
Comme on pouvait s'y attendre, le jeu va bénéficier d'une résolution améliorée sur Nintendo Switch 2, de commandes à la souris ainsi que d'un nouvel objet : le mégaphone vous permettant notamment d'appeler vos habitants à l'aide du micro de la Nintendo Switch 2 comme cela existait d'ailleurs sur Nintendo 3DS dans Animal Crossing: New Leaf. Par ailleurs, il sera désormais possible de jouer jusqu'à 12 joueurs en ligne !
C'est le 15 janvier 2026 qu'arrivera dans le commerce cette Nintendo Switch 2 Edition à 64,99€ et une mise à niveau est également disponible sur le Nintendo eShop à 4,99€ seulement.

Outre cette Nintendo Switch 2 Édition, Nintendo a réservé de nombreuses nouveautés pour une mise à jour gratuite qui sera disponible le même jour à la fois pour les possesseurs du jeu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La mise à jour en question qui fera passer le jeu en version 3.0.0 ajoutera pour commencer un nouveau bâtiment sur le ponton où était amarré notre cher Amiral, un hôtel géré par toutes sa petite famille ! Dans cet hôtel, vous aurez la possibilité de décorer les chambres pour attirer le plus de touristes et que leur séjour soit extraordinaire. En décorant les différentes chambres vous obtiendrez ensuite des tickets d’hôtel qui vous permettront d’acheter de nouveaux objets liés à cette activité. Les amiibo vous permettront d’inviter les personnages que vous souhaitez.
Resetti est aussi de retour et il pourra vous aider à déblayer certaines zones de votre île !

Du côté de Serena, qui avait déjà été ajoutée via une précédente mise à jour, il sera désormais possible de créer de nouvelles îles en rêve que ce soit seule ou à plusieurs, où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bienvenue à Rêver’île !

Des collaborations spéciales sont également prévues avec d’autres licences de Nintendo et même LEGO ! Découvrez toutes les nouveautés prévues par cette mise à jour :
Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition et mise à jour gratuite - Bande-annonce
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil