Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition annoncé avec une mise à jour gratuite du jeu de base pour tous

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition et mise à jour gratuite - Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après Super Mario Bros. Wonder, c'est au tour d'Animal Crossing: New Horizons de se voir accoler d'une Nintendo Switch 2 Edition. En effet, aujourd'hui, Nintendo a profité d'une vidéo publiée sur Nintendo Today pour annoncer qu'Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition arriverait le 15 janvier 2026 avec différents ajouts au programme.Comme on pouvait s'y attendre, le jeu va bénéficier d'une résolution améliorée sur Nintendo Switch 2, de commandes à la souris ainsi que d'un nouvel objet : le mégaphone vous permettant notamment d'appeler vos habitants à l'aide du micro de la Nintendo Switch 2 comme cela existait d'ailleurs sur Nintendo 3DS dans Animal Crossing: New Leaf. Par ailleurs, il sera désormais possible de jouer jusqu'à 12 joueurs en ligne !C'est le 15 janvier 2026 qu'arrivera dans le commerce cette Nintendo Switch 2 Edition à 64,99€ et une mise à niveau est également disponible sur le Nintendo eShop à 4,99€ seulement.Outre cette Nintendo Switch 2 Édition, Nintendo a réservé de nombreuses nouveautés pour une mise à jour gratuite qui sera disponible le même jour à la fois pour les possesseurs du jeu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La mise à jour en question qui fera passer le jeu en version 3.0.0 ajoutera pour commencer un nouveau bâtiment sur le ponton où était amarré notre cher Amiral, un hôtel géré par toutes sa petite famille ! Dans cet hôtel, vous aurez la possibilité de décorer les chambres pour attirer le plus de touristes et que leur séjour soit extraordinaire. En décorant les différentes chambres vous obtiendrez ensuite des tickets d’hôtel qui vous permettront d’acheter de nouveaux objets liés à cette activité. Les amiibo vous permettront d’inviter les personnages que vous souhaitez.Resetti est aussi de retour et il pourra vous aider à déblayer certaines zones de votre île !Du côté de Serena, qui avait déjà été ajoutée via une précédente mise à jour, il sera désormais possible de créer de nouvelles îles en rêve que ce soit seule ou à plusieurs, où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bienvenue à Rêver’île !Des collaborations spéciales sont également prévues avec d’autres licences de Nintendo et même LEGO ! Découvrez toutes les nouveautés prévues par cette mise à jour :