Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition annoncé avec une mise à jour gratuite du jeu de base pour tous
Surprise ! Nintendo n'en a pas terminé avec Animal Crossing: New Horizons en annonçant l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 Edition ainsi que d'une mise à jour gratuite du jeu pour les possesseurs de la version Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Outre cette Nintendo Switch 2 Édition, Nintendo a réservé de nombreuses nouveautés pour une mise à jour gratuite qui sera disponible le même jour à la fois pour les possesseurs du jeu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La mise à jour en question qui fera passer le jeu en version 3.0.0 ajoutera pour commencer un nouveau bâtiment sur le ponton où était amarré notre cher Amiral, un hôtel géré par toutes sa petite famille ! Dans cet hôtel, vous aurez la possibilité de décorer les chambres pour attirer le plus de touristes et que leur séjour soit extraordinaire. En décorant les différentes chambres vous obtiendrez ensuite des tickets d’hôtel qui vous permettront d’acheter de nouveaux objets liés à cette activité. Les amiibo vous permettront d’inviter les personnages que vous souhaitez.
Du côté de Serena, qui avait déjà été ajoutée via une précédente mise à jour, il sera désormais possible de créer de nouvelles îles en rêve que ce soit seule ou à plusieurs, où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bienvenue à Rêver’île !
Des collaborations spéciales sont également prévues avec d’autres licences de Nintendo et même LEGO ! Découvrez toutes les nouveautés prévues par cette mise à jour :
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.