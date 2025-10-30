Citizen Sleeper 2 est désormais jouable en français sur Switch et consoles
Le RPG narratif Citizen Sleeper 2 est disponible en VF sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch, grâce au travail de RiotLoc. Voici quelques détails au sujet de cette localisation.
Dans ce jeu, le joueur incarne un nouveau dormeur, un être synthétique dont le corps est en déclin, contraint de fuir son passé en explorant la Ceinture Astrale. Il faut gérer son équipage, prendre les commandes d’un vaisseau et naviguer entre choix moraux et survie, avec en toile de fond des thématiques fortes comme l’obsolescence programmée, les dérives du capitalisme ou encore le transhumanisme.
Voici la bande-annonce de sortie du jeu :
Ce sont les traducteurs de l’agence RiotLoc qui ont été mobilisés pour l’occasion. Un nom qui devrait évoquer la qualité pour bien des joueurs, puisqu’on leur doit déjà la localisation du premier Citizen Sleeper, mais aussi celle de Baldur’s Gate 3 et d'un certain Clair Obscur: Expedition 33.
Si vous avez manqué notre test du premier épisode, il est toujours disponible ici : notre test de Citizen Sleeper. Nous y avions salué un titre à la narration ciselée et à l’univers fascinant, qui délaisse l’action au profit de choix profonds et d’une ambiance de science-fiction intimiste.
Avec Starward Vector, les ambitions sont plus grandes encore, avec un système de jeu étendu, de nouveaux lieux à explorer et une galerie de personnages inédite, nous rappelle le communiqué de presse annonçant l'arrivée de la traduction française. L’arrivée de la VF tombe à pic pour celles et ceux qui attendaient de pouvoir se plonger pleinement dans cet univers.
Pour les curieux ou les retardataires, une compilation baptisée Citizen Sleeper Helion Collection est également disponible. Elle réunit les deux épisodes, offrant un excellent point de départ pour découvrir cette saga atypique qui mêle habilement jeu de rôle, narration et gestion, actuellement proposée à 40,48€ sur le Nintendo eShop français.
Alors, prêts à embarquer dans la Ceinture Astrale avec vos propres choix et vos propres dilemmes ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Communiqué de presse
