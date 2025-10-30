Rechercher sur Puissance Nintendo
Citizen Sleeper 2: Starward Vector Disponible sur Switch
Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Switch)

Citizen Sleeper 2 est désormais jouable en français sur Switch et consoles

Le RPG narratif Citizen Sleeper 2 est disponible en VF sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch, grâce au travail de RiotLoc. Voici quelques détails au sujet de cette localisation.

News
Disponible depuis le 31 janvier 2025, Citizen Sleeper 2: Starward Vector vient tout juste d’ajouter une corde essentielle à son arc : une traduction française. Ce jeu de rôle narratif aux dés signé Jump Over the Age et édité par Fellow Traveller est désormais jouable en VF sur Nintendo Switch, et accessoirement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Dans ce jeu, le joueur incarne un nouveau dormeur, un être synthétique dont le corps est en déclin, contraint de fuir son passé en explorant la Ceinture Astrale. Il faut gérer son équipage, prendre les commandes d’un vaisseau et naviguer entre choix moraux et survie, avec en toile de fond des thématiques fortes comme l’obsolescence programmée, les dérives du capitalisme ou encore le transhumanisme.

Voici la bande-annonce de sortie du jeu :
Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Bande-annonce de la date de sortie
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La version française permet enfin d’apprécier dans toute leur finesse les dialogues, les enjeux éthiques et l’écriture qui ont fait le succès du jeu. Selon les mots mêmes de l’équipe de localisation, il s’agissait de rester fidèle à la vision des développeurs, tout en adaptant ces thèmes pour le public francophone. En fait, on n'en attend pas moins d'une traduction si elle se veut de qualité et pas générée automatiquement avec Deepl ou ChatGPT.

Ce sont les traducteurs de l’agence RiotLoc qui ont été mobilisés pour l’occasion. Un nom qui devrait évoquer la qualité pour bien des joueurs, puisqu’on leur doit déjà la localisation du premier Citizen Sleeper, mais aussi celle de Baldur’s Gate 3 et d'un certain Clair Obscur: Expedition 33.

Si vous avez manqué notre test du premier épisode, il est toujours disponible ici : notre test de Citizen Sleeper. Nous y avions salué un titre à la narration ciselée et à l’univers fascinant, qui délaisse l’action au profit de choix profonds et d’une ambiance de science-fiction intimiste.

Avec Starward Vector, les ambitions sont plus grandes encore, avec un système de jeu étendu, de nouveaux lieux à explorer et une galerie de personnages inédite, nous rappelle le communiqué de presse annonçant l'arrivée de la traduction française. L’arrivée de la VF tombe à pic pour celles et ceux qui attendaient de pouvoir se plonger pleinement dans cet univers.

Pour les curieux ou les retardataires, une compilation baptisée Citizen Sleeper Helion Collection est également disponible. Elle réunit les deux épisodes, offrant un excellent point de départ pour découvrir cette saga atypique qui mêle habilement jeu de rôle, narration et gestion, actuellement proposée à 40,48€ sur le Nintendo eShop français.

Alors, prêts à embarquer dans la Ceinture Astrale avec vos propres choix et vos propres dilemmes ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse
