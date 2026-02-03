Test de Resident Evil VII : biohazard Gold Edition, un excellent portage sur Switch 2
Neuf ans plus tard, Resident Evil VII revient nous effrayer sur Switch 2 et il est toujours terriblement efficace.Test
Initialement édité en janvier 2017 sur Playstation 4, Resident Evil VII a su se démarquer de ses prédécesseurs en proposant pour la première fois une aventure en vue à la première personne. Un élément clé pour une atmosphère terrifiante particulièrement réussie. Intégralement traduit en français et édité dans son édition complète comprenant tous les DLC, que vaut le portage de cet opus sur la Switch 2 ?
Bienvenue en Louisiane !L'avantage de Resident Evil VII, c’est qu’il n’est pas absolument obligatoire d’avoir joué aux épisodes précédents pour comprendre l’histoire. En effet, il ne s'agit pas de suite directe. Nous suivons Ethan Winters parti à la recherche de sa femme disparue depuis trois ans, Mia. Suite à un message étrange venant de cette dernière, notre héros se retrouve en Louisiane, dans l’un des coins les plus reculés des Etats-Unis.
Resident Evil VII biohazard Gold Edition ne souffre d’aucun bug ni aucun ralentissement. Et les graphismes (déjà très beaux en 2017) ressortent parfaitement bien que ce soit sur écran de télévision ou en mode nomade. Les textures sont nettes et lisses. Avec la finesse de ses détails, le jeu n’a clairement pas à rougir sur Switch 2. En revanche, pour réussir ce rendu, les couleurs sont plus ternes, plus sombres que sur une Playstation 5 par exemple. Mais c’est là un détail qui ne gâche en rien notre expérience.
Un huis-clos des plus angoissantsNous avons notre objectif et sur le papier, il semble plutôt simple. Sortir d’une maison ne devrait pas être si compliqué. Et pourtant… Outre les différents membres de la famille Baker que l’on doit affronter les uns après les autres, nous avons des portes verrouillées, une maison beaucoup plus grande et labyrinthique qu’il n’y paraît. Heureusement que nous pouvons afficher la carte pour découvrir où nous sommes et où se trouvent les différentes pièces aux divers étages.
De plus, Capcom propose la Gold Edition sur Switch 2. Nous avons ainsi le droit à tous les DLC ce qui permet d’avoir accès à l’histoire complète du jeu ainsi que quelques intrigues supplémentaires qui valent le détour.
Les seuls moments où on peut souffler et calmer nos nerfs, sont ceux où on est dans la pièce nous permettant de sauvegarder notre progression. Comme un cocon où aucun danger ne peut entrer.
