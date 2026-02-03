Rechercher sur Puissance Nintendo
Resident Evil 7: Biohazard Disponible sur Switch 2 depuis le 27/02/2026
Test de Resident Evil 7: Biohazard (Switch 2)

Test de Resident Evil VII : biohazard Gold Edition, un excellent portage sur Switch 2

Neuf ans plus tard, Resident Evil VII revient nous effrayer sur Switch 2 et il est toujours terriblement efficace.

Test
Resident Evil, célèbre série de jeux vidéo survival horror depuis 1996 développée et éditée par Capcom, a fait ses débuts sur Playstation première du nom avant de connaître des suites sur diverses plateformes. La série compte actuellement neuf épisodes et nous allons nous intéresser au portage de Resident Evil VII : biohazard Gold Edition sorti le 27 février sur Switch 2.

Initialement édité en janvier 2017 sur Playstation 4, Resident Evil VII a su se démarquer de ses prédécesseurs en proposant pour la première fois une aventure en vue à la première personne. Un élément clé pour une atmosphère terrifiante particulièrement réussie. Intégralement traduit en français et édité dans son édition complète comprenant tous les DLC, que vaut le portage de cet opus sur la Switch 2 ?

Bienvenue en Louisiane !

L'avantage de Resident Evil VII, c’est qu’il n’est pas absolument obligatoire d’avoir joué aux épisodes précédents pour comprendre l’histoire. En effet, il ne s'agit pas de suite directe. Nous suivons Ethan Winters parti à la recherche de sa femme disparue depuis trois ans, Mia. Suite à un message étrange venant de cette dernière, notre héros se retrouve en Louisiane, dans l’un des coins les plus reculés des Etats-Unis.
Il tombe sur une ferme étrange qui paraît déserte aux premiers abords. Mais Ethan va vite déchanter lorsqu’il va effectivement retrouver sa femme, enfermée dans une cellule, terrifiée. Et qui semble avoir complètement perdu l’esprit puisqu’elle cherche en plus à tuer l’homme qu’elle aime. Peu après, le jeune homme découvre les Baker, une famille qui va nous donner de véritables sueurs froides tout au long de la partie. En effet, très vite au début du jeu, on découvre qu’ils n’ont plus rien d’humain et que ce sont des monstres qu’il est apparemment impossible de tuer.
A partir de là, la mission d’Ethan est de fuir la maison (qui est plus grande que ce qu’on imagine) tout en réussissant à secourir Mia. Et en perçant les mystère sur cette étrange infection qui s’est propagée à l’échelle familiale.
Le portage du titre sur Switch 2 n’entache pas du tout notre expérience par rapport à la version originale. Alors certes, il s’agit d’un jeu de 2017 sorti sur playstation 4, mais il était trop puissant pour tourner sur la Switch première du nom à l’époque. Sur Switch 2, les mécaniques de gameplay n’ont pas bougé et s’adaptent parfaitement bien à la console hybride.

Resident Evil VII biohazard Gold Edition ne souffre d’aucun bug ni aucun ralentissement. Et les graphismes (déjà très beaux en 2017) ressortent parfaitement bien que ce soit sur écran de télévision ou en mode nomade. Les textures sont nettes et lisses. Avec la finesse de ses détails, le jeu n’a clairement pas à rougir sur Switch 2. En revanche, pour réussir ce rendu, les couleurs sont plus ternes, plus sombres que sur une Playstation 5 par exemple. Mais c’est là un détail qui ne gâche en rien notre expérience.

Un huis-clos des plus angoissants

Nous avons notre objectif et sur le papier, il semble plutôt simple. Sortir d’une maison ne devrait pas être si compliqué. Et pourtant… Outre les différents membres de la famille Baker que l’on doit affronter les uns après les autres, nous avons des portes verrouillées, une maison beaucoup plus grande et labyrinthique qu’il n’y paraît. Heureusement que nous pouvons afficher la carte pour découvrir où nous sommes et où se trouvent les différentes pièces aux divers étages.
Nous évoluons clairement dans un huis-clos, ce qui rend l’ambiance encore plus oppressante. Et tout au long de notre exploration, on comprend petit à petit les tenants et aboutissants dans cette histoire cauchemardesque ainsi que ce qui est arrivé aux Baker.

De plus, Capcom propose la Gold Edition sur Switch 2. Nous avons ainsi le droit à tous les DLC ce qui permet d’avoir accès à l’histoire complète du jeu ainsi que quelques intrigues supplémentaires qui valent le détour.
On le disait en introduction, Resident Evil VII se démarque des autres opus de la série de manière très positive puisque nous jouons pour la première fois en vue à la première personne. Cet aspect pourrait ne pas plaire à tous mais il n’y a rien de mieux pour accroître notre immersion horrifique et angoissante.
L’aventure est plutôt linéaire puisque la progression d’Ethan se fait par zones. Dès qu’il se retrouve devant un porte fermée, il doit trouver le moyen de l’ouvrir et cela passe par diverses énigmes à résoudre. Énigmes qui nous obligent souvent à revenir en arrière dans les lieux précédemment visités. D’où la nécessité de parfaitement bien observer notre environnement pour ne pas louper certains détails importants.
De plus, nous devons faire face à de terrifiants adversaires qui réussissent particulièrement bien à nous faire sursauter aux moments où on s’y attend le moins. Et l’affrontement ne passe pas forcément par le combat mais plutôt par la fuite. Car nous avons très peu d’armes et nos ennemis semblent invincibles. Cependant, un bon tir dans la tête peut au moins les ralentir. Mais durant de nombreuses phases de jeu, il nous faut surtout nous cacher et fuir.

Les seuls moments où on peut souffler et calmer nos nerfs, sont ceux où on est dans la pièce nous permettant de sauvegarder notre progression. Comme un cocon où aucun danger ne peut entrer.
17/20
Resident Evil VII biohazard Gold Edition s’avère être un excellent portage sur Switch 2 et il fait honneur à la version originale de 2017. Un bel hommage au titre qui est considéré comme l’un des meilleurs de toute la série de par son ambiance horrifique très réussie grâce à la vue subjective. Cette édition nous prouve une fois de plus que la Switch 2 a les capacités qu’il faut pour faire tourner correctement un jeu puissant.
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Resident Evil VII biohazard Gold Edition, nous a donné de véritables sueurs froides de bout en bout. Nous avons sursauté, angoissé, flippé tout au long de l’histoire. Et on en redemande !

Jouabilité
Le gameplay prend ici la forme d’un FPS horrifique linéaire où les armes sont rares et où il faut surtout fuir et se cacher pour survivre. Manette en main, sur le papier, c’est plutôt simple. Mais en pratique, le stress peut vite nous faire faire n’importe quoi et nous mener à notre perte. Outre son pegi 18, ce n’est clairement pas un jeu à mettre entre toutes les mains.
Durée de vie
Il faut compter environ une dizaine d’heures pour terminer l'aventure, ce qui est correct pour un jeu de type survival horror. Bien sûr, c’est selon comment on arrive à gérer notre frayeur
Graphismes
Des graphismes parfaitement convaincants pour ce portage sur Switch 2 avec des textures nettes et lisses, une demeure angoissante et des protagonistes flippants, le tout parfaitement bien détaillés. Cependant, les couleurs sont plus sombres et ternes ce qui nous oblige à augmenter un peu plus la luminosité. Mais c’est un détail.
Son
Il y a peu de musiques mais ce n’est pas plus mal pour une aventure de ce type, c’est même un point positif. On entend surtout les divers sons environnementaux ainsi que les bruits provoqués par les ennemis, ce qui accroît considérablement notre immersion dans cet endroit cauchemardesque.
Intérêt
Pour 39,99€ sur l’eshop de Nintendo, nous avons le droit à un portage de qualité sur Switch 2, pour un prix raisonnable. Alors certes, par rapport à la version d’origine, il n’y a rien qui change. Le jeu aura vraiment de l’intérêt pour ceux qui ne connaissent pas le titre et qui ont envie de se faire peur, ainsi que ceux qui aimeraient revivre l’aventure en mode portable afin de pouvoir l’emmener partout avec eux.

