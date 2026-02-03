Resident Evil Requiem, le cauchemar continue !

Tremblez devant cette news car l'enfer est désormais à portée de mains sur Nintendo Switch 2. Si vous avez moins de 18 ans, nous vous invitons à quitter cet article et retourner jouer à Pokopia ! Sinon, suivez-nous !
Resident Evil Requiem semble être le premier carton de l'année en attendant les résultats de Pokopia puisqu'il a déjà écoulé pas moins de 5 millions de copies en l'espace de 5 jours ! En plein effervescence autour du 9e épisode du survival horror le plus connu de la sphère vidéoludique, Kōshi Nakanishi réalisateur en chef a pris la parole. Un succès pressenti par Axfili et son test sur Puissance Nintendo confirmant que Capcom nous a livré une prestation très solide sur la Nintendo Switch 2 ! Nous vous laissons relire le test ici pour les retardataires et les plus téméraires.
A travers sa prise de parole relayée sur X, Kōshi Nakanishi nous officialise l'arrivée d'un DLC pour Resident Evil Requiem. Après nous avoir remercié avec respect et gratitude pour être passé à la caisse plus de 5 millions de fois, le directeur de RE Requiem nous promet de corriger les bugs et autres ralentissements remontés par la communauté sur son jeu mais ce n'est pas tout !
Le studio est également en train de plancher sur un ajout de contenu, il décrit l'apparition plébiscitée par les fans d'un mode photo mais également une énigmatique surprise devant sortir le bout de son nez courant mai avec l'ajout d'un mini-jeu sans donner plus d'informations. Certaines rumeurs parlent du retour du mode mercenaires que nous retrouvions dans Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake.
Après une courte séance humoristique faisant défiler des images le montrant entre autres en chef cuistot, il nous dévoile le DLC Resident Evil Requiem Story Expansion en cours de développement ! Ce supplément s'intègre dans la chronologie de Resident Evil Requiem tout en y développant le lore de Requiem.
Kōshi Nakanishi nous invite à rester patient jusqu'à l'arrivée de nouvelles informations concernant ce DLC que nous vous relaierons si le courage et la témérité nous le permettent !
