Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia : comment visiter l'île des développeurs du jeu

Découvrez comment accéder à l'île des développeurs de Pokémon Pokopia et y récupérer ses objets insolites.

News
Quelques jours avant la sortie de Pokémon Pokopia (qui frôle désormais la rupture !), Game Freak et Omega Force, ont présenté une île conçue par l'équipe de développement du jeu. Cette île contient tout un tas de clins d'œil et surtout des décors magnifiques qui donnent envie de s'en inspirer pour les reproduire sur sa propre île dans le jeu.

Suite au lancement du jeu il y a quelques jours, les développeurs ont diffusé le code permettant aux joueurs de visiter l'île pour venir contempler par soi même les plus belles créations de l'équipe.
[UK] Pokémon Pokopia - Developer Island Tour ????️
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment visiter l'île des développeurs de Pokémon Pokopia

Pour visiter l'île des développeurs de Pokémon Pokopia il vous faudra au préalable mettre la main sur un objet bien particulier : les Lunettes Mystérieuses. Ces lunettes sont disponibles au niveau de n'importe quelle boutique des PC des Centres Pokémon du jeu.
Une fois les lunettes sur le nez, il vous sera demandé de renseigner un code, voici celui de l'île des développeurs de Pokémon Pokopia : PXQC G03S

Les lunettes agissent comme une sorte de casque de réalité virtuelle et vous serez rapidement transportés sur l'île en question. Attention : l'île des développeurs du jeu contient certains objets qui spoilent le scénario et les Pokémon présents dans le jeu. A vos risques et périls donc !


Île des développeurs de Pokémon Pokopia : comment copier des objets

Une fois sur l'île, vous pouvez vous déplacer librement et explorer tous les recoins de l'île et notamment utiliser votre appareil photo pour tenter de copier les objets qui vous plaisent !
Une fois l'appareil photo ouvert, appuyez sur Y pour passer l'appareil photo en mode copie, puis prenez la photo. Histoire de ne pas vous tromper, le jeu vous indiquera le nom de l'objet que vous photographiez. Une fois la photo prise, rendez-vous au Centre Pokémon pour le copier via la machine dédiée !

Attention, certains objets spéciaux ne sont pas copiables. Il ne faut pas trop en demander !

Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil