Pokémon Pokopia : comment visiter l'île des développeurs du jeu
Découvrez comment accéder à l'île des développeurs de Pokémon Pokopia et y récupérer ses objets insolites.
Quelques jours avant la sortie de Pokémon Pokopia (qui frôle désormais la rupture !), Game Freak et Omega Force, ont présenté une île conçue par l'équipe de développement du jeu. Cette île contient tout un tas de clins d'œil et surtout des décors magnifiques qui donnent envie de s'en inspirer pour les reproduire sur sa propre île dans le jeu.
Suite au lancement du jeu il y a quelques jours, les développeurs ont diffusé le code permettant aux joueurs de visiter l'île pour venir contempler par soi même les plus belles créations de l'équipe.
Les lunettes agissent comme une sorte de casque de réalité virtuelle et vous serez rapidement transportés sur l'île en question. Attention : l'île des développeurs du jeu contient certains objets qui spoilent le scénario et les Pokémon présents dans le jeu. A vos risques et périls donc !
Attention, certains objets spéciaux ne sont pas copiables. Il ne faut pas trop en demander !
Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Comment visiter l'île des développeurs de Pokémon PokopiaPour visiter l'île des développeurs de Pokémon Pokopia il vous faudra au préalable mettre la main sur un objet bien particulier : les Lunettes Mystérieuses. Ces lunettes sont disponibles au niveau de n'importe quelle boutique des PC des Centres Pokémon du jeu.
Île des développeurs de Pokémon Pokopia : comment copier des objetsUne fois sur l'île, vous pouvez vous déplacer librement et explorer tous les recoins de l'île et notamment utiliser votre appareil photo pour tenter de copier les objets qui vous plaisent !
