Yoshi and the Mysterious Book A paraître sur Switch 2
News Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

Yoshi and the Mysterious Book trouve sa date de sortie sur Switch 2

Nintendo précise enfin la date de sortie de Yoshi and the Mysterious Book. L’aventure du célèbre dinosaure vert arrivera bien ce printemps, et on a la date exacte !

News
Nintendo continue d’affiner le calendrier de sa Nintendo Switch 2. Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2025, Yoshi and the Mysterious Book disposait jusqu’ici d’une simple fenêtre de sortie fixée au printemps 2026. Une mise à jour récente sur l’application Nintendo Today permet désormais d’y voir plus clair : le jeu arrivera officiellement le 21 mai 2026.

Et pour accompagner la nouvelle, une bande-annonce de révélation a été mise en ligne sur YouTube :
Yoshi and the Mysterious Book - Sortie le 21 mai (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une date désormais confirmée pour l’aventure de Yoshi

C’est la simple notification de l’application Nintendo Today qui a permis de découvrir cette date précise. Cette annonce permet à Nintendo de clarifier progressivement le calendrier de sorties de la Switch 2 pour l’année 2026.

Après plusieurs titres présentés lors du Nintendo Direct de septembre dernier, Yoshi and the Mysterious Book devient l’un des premiers jeux de plateformes à obtenir une date précise sur la nouvelle console. Et en pleine actualité autour de MAR10 DAY ce 10 mars et dans la foulée du Super Mario Galaxy Le Film Direct d'hier soir.

Un livre vivant au cœur du gameplay

Dans ce nouvel épisode, Yoshi se retrouve plongé dans les pages d’un mystérieux livre capable de parler. Cet ouvrage prend la forme d’une encyclopédie vivante dont les pages constituent autant de niveaux à explorer.

Au fil de l’aventure, le joueur devra observer et utiliser différentes créatures présentes dans chaque environnement afin de compléter le contenu du livre. Le concept repose sur un mélange de plateformes et d’interactions avec ces créatures, chacune possédant des propriétés particulières permettant d’avancer dans les niveaux.

A chaque découverte, le livre est annoté et ces annotations permettent d'obtenir les étoiles qui ouvrent l'accès à de nouvelles pages du livre. La structure du jeu repose sur une idée simple : chaque niveau représente une page d’un conte illustré. Les environnements s’ouvrent comme un livre interactif, avec des décors qui rappellent les illustrations d’un album jeunesse.

Dans la vidéo, Nintendo présente les pages consacrées à Bulbouille, la créature que l'on suit dans les premières minutes de la séquence :
Quand on voit la vidéo de présentation, on constate que l'approche visuelle est proche des précédents épisodes de la série, comme Yoshi’s Crafted World ou Yoshi’s Woolly World, tout en exploitant les capacités techniques de la Nintendo Switch 2 pour proposer des environnements plus détaillés et riches.

Il reste maintenant à découvrir plus en détail les mécaniques de jeu et les créatures qui peupleront les pages de ce mystérieux livre. Le rendez-vous est désormais fixé au 21 mai pour partir à l’aventure avec Yoshi. Pensez-vous que cet épisode puisse devenir l’un des jeux de plateformes marquants de la Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Yoshi and the mysterious book sortira le 21 mai 2026 sur Switch 2 exclusivement.
Source : Nintendo Today et YouTube
