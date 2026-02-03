Yoshi and the Mysterious Book trouve sa date de sortie sur Switch 2
Nintendo précise enfin la date de sortie de Yoshi and the Mysterious Book. L'aventure du célèbre dinosaure vert arrivera bien ce printemps, et on a la date exacte !
Et pour accompagner la nouvelle, une bande-annonce de révélation a été mise en ligne sur YouTube :
Une date désormais confirmée pour l’aventure de YoshiC’est la simple notification de l’application Nintendo Today qui a permis de découvrir cette date précise. Cette annonce permet à Nintendo de clarifier progressivement le calendrier de sorties de la Switch 2 pour l’année 2026.
Après plusieurs titres présentés lors du Nintendo Direct de septembre dernier, Yoshi and the Mysterious Book devient l’un des premiers jeux de plateformes à obtenir une date précise sur la nouvelle console. Et en pleine actualité autour de MAR10 DAY ce 10 mars et dans la foulée du Super Mario Galaxy Le Film Direct d'hier soir.
Un livre vivant au cœur du gameplayDans ce nouvel épisode, Yoshi se retrouve plongé dans les pages d’un mystérieux livre capable de parler. Cet ouvrage prend la forme d’une encyclopédie vivante dont les pages constituent autant de niveaux à explorer.
Au fil de l’aventure, le joueur devra observer et utiliser différentes créatures présentes dans chaque environnement afin de compléter le contenu du livre. Le concept repose sur un mélange de plateformes et d’interactions avec ces créatures, chacune possédant des propriétés particulières permettant d’avancer dans les niveaux.
A chaque découverte, le livre est annoté et ces annotations permettent d'obtenir les étoiles qui ouvrent l'accès à de nouvelles pages du livre. La structure du jeu repose sur une idée simple : chaque niveau représente une page d’un conte illustré. Les environnements s’ouvrent comme un livre interactif, avec des décors qui rappellent les illustrations d’un album jeunesse.
Dans la vidéo, Nintendo présente les pages consacrées à Bulbouille, la créature que l'on suit dans les premières minutes de la séquence :
Il reste maintenant à découvrir plus en détail les mécaniques de jeu et les créatures qui peupleront les pages de ce mystérieux livre. Le rendez-vous est désormais fixé au 21 mai pour partir à l’aventure avec Yoshi. Pensez-vous que cet épisode puisse devenir l’un des jeux de plateformes marquants de la Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Nintendo Today et YouTube
