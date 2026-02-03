Rechercher sur Puissance Nintendo
Super Mario 3D World + Bowser's Fury Disponible sur Switch depuis le 12/02/2021
News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Un MAR10 Day musical sur Nintendo Music !

L'actualité bat son plein autour de Mario, et comme nous sommes mardi, le célèbre plombier moustachu est mis à l'honneur sur Nintendo Music. On vous dit tout dans cet article !

News
Nous y sommes, le 10 mars 2026, il s'agit donc de la journée de Mario renommée subtilement en MAR10 Day ! Après un Nintendo direct diffusé hier soir dédié au film Super Mario Galaxy nous présentant la bande annonce finale du film le plus attendu de l'année et quelques surprises au programme (on vous les laisse découvrir dans cet article), nous commençons le 10 mars avec une nouvelle fournée d'OST sur Nintendo Music.
Et c'est de nouveau notre fidèle mascotte qui n'en finit plus de truster notre fil d'actualité qui se retrouve donc en bannière des nouveautés hebdomadaires du Nintendo Music ! Si vous aussi, Shigeru Miyamoto vous a contaminé avec sa bonne humeur communicative, sachez que vous pourrez passer cette semaine sous le signe d'un jeu sorti en 2013 sur Wii U puis ressorti sur Switch en 2021 accompagné d'une extension.

L'aurez-vous deviné ?

Et oui en effet, il s'agit de Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui débarque sur Nintendo Music !
Au programme ce ne sont pas moins de 106 morceaux qui sont ajoutés pour une durée totale de 2h43 minutes. Un contenu conséquent pour une journée sans précédent !

A la composition, on retrouve Mahito Yokota ayant officié sur les deux épisodes de Super Mario Galaxy (comme on se retrouve !) et Toru Minegishi, un habitué de nos articles sur le Nintendo Music car on le retrouve à la réalisation musicale de nombreux chefs d'œuvre de la licence Zelda mais également de Splatoon. Yasuaki Iwata est également crédité ainsi que l'infatigable Koji Kondo, multi instrumentiste et figure de proue de la firme de Kyoto !
On se retrouve donc pour un MAR10 riche en musique et on vous laisse avec les actualités bouillantes de ces derniers jours sur Puissance Nintendo. A la semaine prochaine !
