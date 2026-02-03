[MAR10 DAY] Luigi rejoint Lego Mario Kart avec le set 72050 : Luigi et Proto 8
Comme à son habitude, LEGO a profité du MAR10 DAY pour dévoiler de nouveaux projets LEGO x Nintendo, avec aujourd'hui la mise à l'honneur de Luigi avec son propre set LEGO x Mario Kart : Luigi et Proto 8.News
Aujourd'hui, lors du MAR10 DAY, Lego en remet une couche avec une nouvelle séquence vidéo :
Ce nouveau set LEGO Super Mario, Luigi et Proto 8, set n°72050 sortira le 1e avril 2026 sur le site officiel Lego, où il coûtera la modique somme de 179,99€ (c'est 15€ de plus que le set Mario). Ce set se composera de 2234 pièces, et nous propose de recréer en briques LEGO le kart Proto 8 piloté par Luigi dans une version détaillée pensée pour l’exposition.
En avant, Luigi !#LEGO #MarioKart pic.twitter.com/XnaAMirotf— Nintendo France (@NintendoFrance) March 10, 2026
La figurine de Luigi est entièrement à construire et dispose de plusieurs articulations permettant d’orienter la tête, les bras et les mains. Une fois installé au volant du kart, le personnage prend place dans une reproduction grand format du Proto 8, inspirée directement de la série Mario Kart.
Avec ses 2 234 pièces, ce set propose une expérience de construction complète qui s’adresse aussi bien aux constructeurs LEGO expérimentés qu’aux fans de l’univers Super Mario souhaitant relever un défi plus ambitieux. Les instructions détaillées accompagnent chaque étape de la construction.
L’application LEGO Builder permet également de suivre les étapes de montage avec des instructions numériques en 3D, d’enregistrer ses sets et de visualiser les modèles sous différents angles pendant la construction.
Il est possible de précommander ce nouveau set dès aujourd'hui sur le site officiel LEGO.com.
