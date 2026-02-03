Rechercher sur Puissance Nintendo
[MAR10 DAY] Luigi rejoint Lego Mario Kart avec le set 72050 : Luigi et Proto 8

Comme à son habitude, LEGO a profité du MAR10 DAY pour dévoiler de nouveaux projets LEGO x Nintendo, avec aujourd'hui la mise à l'honneur de Luigi avec son propre set LEGO x Mario Kart : Luigi et Proto 8.

News
C'est un sujet dont on avait parlé en janvier dernier dans cette news : Luigi était alors teasé pour faire l'objet d'un set dans la lignée du très joli set Mario paru en 2024.

Aujourd'hui, lors du MAR10 DAY, Lego en remet une couche avec une nouvelle séquence vidéo :
Ce nouveau set LEGO Super Mario, Luigi et Proto 8, set n°72050 sortira le 1e avril 2026 sur le site officiel Lego, où il coûtera la modique somme de 179,99€ (c'est 15€ de plus que le set Mario). Ce set se composera de 2234 pièces, et nous propose de recréer en briques LEGO le kart Proto 8 piloté par Luigi dans une version détaillée pensée pour l’exposition.

La figurine de Luigi est entièrement à construire et dispose de plusieurs articulations permettant d’orienter la tête, les bras et les mains. Une fois installé au volant du kart, le personnage prend place dans une reproduction grand format du Proto 8, inspirée directement de la série Mario Kart.
Le kart lui-même reprend plusieurs éléments emblématiques du véhicule. Le volant permet d’orienter la direction tandis que la flamme du pot d’échappement est conçue pour donner l’impression d’un moteur en pleine accélération. Le modèle peut être exposé sur un support incliné afin de recréer une scène de course dynamique, comme si Luigi était en plein virage.

Avec ses 2 234 pièces, ce set propose une expérience de construction complète qui s’adresse aussi bien aux constructeurs LEGO expérimentés qu’aux fans de l’univers Super Mario souhaitant relever un défi plus ambitieux. Les instructions détaillées accompagnent chaque étape de la construction.
Le modèle final peut ensuite être exposé comme pièce décorative, à la maison ou au bureau. Il constitue également un complément naturel au set Mario Kart : Mario et kart standard (72037), vendu séparément.

L’application LEGO Builder permet également de suivre les étapes de montage avec des instructions numériques en 3D, d’enregistrer ses sets et de visualiser les modèles sous différents angles pendant la construction.
Une fois assemblé, le modèle mesure plus de 25 cm de haut, 41 cm de long et 23 cm de large, ce qui en fait une pièce d’exposition particulièrement imposante pour les fans de Mario Kart et de Nintendo.

Il est possible de précommander ce nouveau set dès aujourd'hui sur le site officiel LEGO.com.
Sources : X, site Lego.com
Dernières infos Nintendo
