[MAR10 DAY] Luigi rejoint Lego Mario Kart avec le set 72050 : Luigi et Proto 8

Comme à son habitude, LEGO a profité du MAR10 DAY pour dévoiler de nouveaux projets LEGO x Nintendo, avec aujourd'hui la mise à l'honneur de Luigi avec son propre set LEGO x Mario Kart : Luigi et Proto 8.