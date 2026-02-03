Test de Blue Prince : Bienvenue à Mount Holly

Donc, c’est juste un rogue-lite de placement de pièces ?

Des défis ? Le manoir en est rempli… Blue Prince est un défi permanent. Mais il en propose d’autres. Des défis de speedrun, des défis plus hardcores, vous allez avoir le choix. Mais uniquement si vous parvenez à les débloquer, ce qui peut se révéler un défi en soi. Encore une fois, nous allons nous répéter, mais le diable de Mount Holly se cache dans les détails. Dans tous les détails. A vous de les trouver. D’où l’importance presque capitale de tout noter. Car nous l’avons dit : Blue Prince est un rogue-lite. Telle pièce, que vous avez placé lors de votre premier jour, vous sera peut-être inaccessible lors d’une autre run. Vous n’aurez peut-être pas les pas nécessaires pour revenir dans telle salle. Et un objet peut tout changer et vous donner envie de revisiter toutes les salles précédentes.Rapidement, vous allez faire attention à de nombreux éléments : couleurs des salles et leur signification, petits détails étranges graphiques, rareté des salles et plus encore. Votre progression ne dépendra que de votre curiosité et de votre capacité à faire des liens entre les éléments. Nous l’avons mentionné, la RNG de Blue Prince peut s’avérer un problème pour les plus pressés d’entre vous. Seulement il s’agit aussi là d’un moteur de gameplay intéressant. Parce qu’il existe des moyens, parce que cela donnera des moments de frustration d’où pourraient naître d’excellentes idées… Il s’agit là d’un aspect qui pourra rebuter certains joueurs. Heureusement, le jeu propose de multiples défis, tout en vous permettant de mettre fin à votre aventure quand vous le souhaitez.Blue Prince est un défi permanent. Mais il en propose d’autres. Des défis de speedrun, des défis plus hardcores, vous allez avoir le choix. Mais uniquement si vous parvenez à les débloquer, ce qui peut se révéler un défi en soi. Encore une fois, nous allons nous répéter, mais le diable de Mount Holly se cache dans les détails. Dans tous les détails. A vous de les trouver.Outre une narration fragmentée qui prend petit à petit son sens et qui se révèle être particulièrement efficace et d’un level design inventif et particulièrement original, Blue Prince est un jeu magnifique. La version Switch 2 rend justice à toute la beauté des environnements. La qualité graphique est bien présente, les quelques animations sont fluides, l’ambiance lourde et pesante du manoir très bien rendue.Au niveau sonore, Blue Prince pose une atmosphère. Les bruits de pas résonnent dans le manoir, quelques notes de musique sont parfois jouées pour vous accompagner, des sons environnementaux donnent une présence véritable à ce manoir. Et si l’ambiance est particulièrement pesante, Blue Prince n’est pas un jeu d’horreur, donc pas de panique. Tout va bien se passer. La seule chose qui va vous faire sursauter, ce sont les révélations et autres illuminations que vous allez avoir en rentrant dans une pièce et en assemblant les pièces de ce gigantesque puzzle.

Blue Prince repose sur un principe de rogue-lite étonnant : vous débutez votre aventure dans le hall du manoir avec trois portes devant vous. Lorsque vous cliquez sur l’une d’entre elles, trois propositions de plan s’affichent : à vous de décider quelle pièce se trouve derrière cette porte. Vous préférez le salon (Den), le couloir (Corridor), la cuisine (Kitchen) ? Une autre encore ?Chaque pièce a ses spécificités, notamment dans le nombre de portes possibles à ouvrir ensuite. Certaines pièces sont des cul-de-sac, d’autres de véritables carrefours, d’autres encore vous octroient des bonus pour votre run. Un cheminement classique du rogue-lite, me direz-vous. En apparence oui. Car à cela s’ajoutent quatre ressources essentielles : le nombre de pas à votre disposition avant d’être trop fatigué pour continuer ; les clés ; les joyaux ; et les pièces.Les pas se décomptent à chaque fois que vous franchissez une porte. Traverser deux salles vous coûtera deux pas. Dans un manoir aussi grand que celui de Mount Holly, il va falloir faire attention à vos déplacements si vous voulez faire tout ce que vous avez envie de faire… Les clés permettent d’ouvrir les portes. Toutes ne sont pas verrouillées, mais certaines le sont. Plus vous avancez sur la grille de votre manoir, plus la probabilité qu’il faille une clé augmente. Les joyaux sont une monnaie à dépenser pour construire des salles. En effet, un certain nombre de pièces coûte des joyaux. Un, deux, trois, plus encore, vous ne découvrirez leur coût qu’une fois que vous aurez cliqué sur une porte. Les pièces d’or sont une autre monnaie du jeu. Certaines salles sont des boutiques, où il est possible d’acheter différentes choses (allant de la banane pour récupérer des pas à des clés ou d’autres objets forts utiles à votre progression, on vous laisse les découvrir).Vous avez plusieurs possibilités : vous pouvez vous laisser porter par les portes à ouvrir… Mais attention : une fois que vous avez cliqué sur une porte, vous ne POUVEZ PAS revenir en arrière. Vous devez sélectionner une pièce. C’est là toute la spécificité de Blue Prince. Pas de retour en arrière, juste la possibilité de “Call it the day”, soit d’aller dormir et de passer au jour suivant. La seconde chose possible est de découvrir le menu qui vous liste toutes les pièces que vous avez débloquées et/ou visitées. Votre deck en quelque sorte…Ah, la naïveté des premières minutes de jeu… Non, ce n’est pas qu’un rogue-lite. C’est beaucoup plus. Et on exagère à peine en disant que c’est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Passés les premiers jours (une run = un jour), vous allez vous rendre compte de choses étranges. Des lettres et documents disséminés un peu partout vous font réfléchir à l’histoire de Mount Holly et de l’oncle décédé. Des mystérieuses coupures de presse questionnent les personnages de cette famille aux multiples secrets.Plus important encore, chaque pièce semble cacher un secret, un mécanisme, une mécanique de gameplay spécifique. Combien de jours avant de vous rendre compte que… non, je ne vous dirais rien. Tout l’intérêt de Blue Prince réside dans sa découverte, dans ces moments de grâce et d’illumination quand vous comprenez enfin pourquoi tel élément vous semblait étrange.