Nintendo annonce un nouvel Indie World pour ce mardi 3 mars 26 à 15h

15 minutes, c'est l'attention qu'exigera Nintendo ce mardi 3 mars 2026 à 15h, à l'occasion d'un nouveau Indie World tout juste annoncé.

News
Nintendo vient d'annoncer que ce mardi 3 mars 2026, à 15h, sera diffusé sur sa chaîne YouTube un nouveau Indie World. La vidéo pourra être vue avec ce lecteur :
Indie World - 03/03/2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Cette émission sera l'occasion de découvrir de nouveaux jeux développés par des studios et créateurs indépendants, avec à la clé de belle surprises... du moins pouvons-nous l'espérer !
On se donne rendez-vous donc demain à partir de 15h pour suivre cet Indie World, et couvrir sur PN les principales annonces liées à cet événement ! Pas d'autre détail pour le moment, mais on peut s'attendre à des annonces concernant aussi bien la Switch 1 que la Switch 2.

C'est via Nintendo Today que l'info a été diffusée tout à l'heure :
La notification reçue de la part de Nintendo Today ce lundi !
Source : Nintendo Today.
