Nintendo annonce un nouvel Indie World pour ce mardi 3 mars 26 à 15h
15 minutes, c'est l'attention qu'exigera Nintendo ce mardi 3 mars 2026 à 15h, à l'occasion d'un nouveau Indie World tout juste annoncé.News
On se donne rendez-vous donc demain à partir de 15h pour suivre cet Indie World, et couvrir sur PN les principales annonces liées à cet événement ! Pas d'autre détail pour le moment, mais on peut s'attendre à des annonces concernant aussi bien la Switch 1 que la Switch 2.
Rendez-vous le 3 mars à 15:00 pour un nouvel #IndieWorld d'environ 15 minutes dédié aux jeux indé à venir sur #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch !— Nintendo France (@NintendoFrance) March 2, 2026
Suivez-le ici demain : https://t.co/b5gIhae249 pic.twitter.com/Ou8SavQosb
C'est via Nintendo Today que l'info a été diffusée tout à l'heure :
