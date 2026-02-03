Nintendo annonce un nouvel Indie World pour ce mardi 3 mars 26 à 15h

Indie World - 03/03/2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous le 3 mars à 15:00 pour un nouvel #IndieWorld d'environ 15 minutes dédié aux jeux indé à venir sur #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch !



— Nintendo France (@NintendoFrance) March 2, 2026

Nintendo vient d'annoncer que ce mardi 3 mars 2026, à 15h, sera diffusé sur sa chaîne YouTube un nouveau Indie World. Cette émission sera l'occasion de découvrir de nouveaux jeux développés par des studios et créateurs indépendants, avec à la clé de belle surprises... du moins pouvons-nous l'espérer ! On se donne rendez-vous donc demain à partir de 15h pour suivre cet Indie World, et couvrir sur PN les principales annonces liées à cet événement ! Pas d'autre détail pour le moment, mais on peut s'attendre à des annonces concernant aussi bien la Switch 1 que la Switch 2. Source : Nintendo Today.