Test de Pokémon Pokopia : prenez la vie du bon Poké !
La simulation de vie Pokémon Pokopia fait le plein de réussite sur Nintendo Switch 2.Test
Un nouveau venu parmi les jeux dérivés pour la saga PokémonLa saga Pokémon fête en 2026 son 30e anniversaire et si elle n’a pas toujours su se réinventer concernant ses jeux principaux, c’est souvent dans les jeux dérivés que l’on a pu découvrir de nouvelles façons d’apprécier les jeux Pokémon : les dungeon crawlers avec Pokémon Donjon Mystère, les Puzzle, les jeux Détective Pikachu… la saga s’est essayée à tout ou presque.
La promesse de Nintendo et The Pokémon Company : un jeu de simulation de vie cosy où vous serez invités à créer votre propre monde Pokémon !
Métamorph à la rescousse d’un monde en perditionLe jeu vous place dans la peau d’un Métamorph qui, après un long sommeil, découvre un monde déserté des humains, il décide donc de prendre l'apparence du dernier humain qu'il a en tête, sans ancien dresseur. Seul autre Pokémon en vue, un Bouldeneu, qui rapidement se fera appeler le Professeur Bouldeneu et qui sera votre guide tout au long de l’aventure.
Sans dévoiler trop d’éléments de l’histoire, ce scénario est à la fois original pour la saga Pokémon et a le mérite de donner un contexte solide au jeu. Tout au long de votre exploration, vous en apprendrez davantage sur la vie d’avant à travers des écrits que vous pourrez retrouver par-ci et par-là, comme dans les jeux Pokémon habituels.
La mécanique est simple et se décline pour tous les environs : Hautes herbes seules, ou bien sous un arbre, ou bien près d’un rivage et ainsi de suite, faisant ainsi revivre la zone au fur et à mesure que les Pokémon arrivent.
Quand Pokémon rencontre Animal Crossing et MinecraftPas besoin de tourner autour du pot, Pokémon Pokopia est bel et bien le mariage entre la licence Pokémon, Animal Crossing et Minecraft. Si tant est qu’un mariage à 3 soit possible.
L’aspect cubique du monde de Pokémon Pokopia est tout droit sorti du jeu de Mojang mais c’est l’ambiance cosy qui ressemble énormément à celle des derniers jeux Animal Crossing qui mettent l’accent sur la fabrication et la satisfaction des attentes des habitants.
En ce qui concerne la fabrication, là aussi la recette est connue : il vous faudra non seulement obtenir les éléments nécessaires à la construction mais aussi la notice permettant de savoir comment s’y prendre. Pas de surprise sur ça.
Des Pokémon au service de la progression narativeVous n’allez pas seulement fabriquer des objets mais aussi devoir bâtir des maisons, des cabanes et d’autres structures imposantes. Pour cela, une fois les minéraux nécessaires déposés, il faudra réunir plusieurs Pokémon pour se mettre au boulot, en tenant compte des capacités de chaque Pokémon !
Par exemple, Poussifeu a pour spécialité la combustion, qui permet de faire fondre certains éléments pour en obtenir d’autres, tandis que Onix a deux spécialités : le broyage et l’aplanissement. Cette dernière est impérative pour la reconstruction des Centres Pokémon, véritables poumons des différentes zones du jeu. Sans Onix, pas de Centre Pokémon donc !
Le Pokémon bac-à-sable qu'on n’attendait pas !Chaque Pokémon que vous rencontrez vient compléter votre Pokédex tandis que chaque nouvelle zone de vie créée viendra s’enregistrer dans l’Habitadex. À cela s’ajoutent les différents mobiliers à obtenir, les collections de souvenirs et autres moments surprises à photographier dans le jeu. De quoi faire tourner la tête aux plus complétistes d’entres nous.
Du jeu à plusieurs pour encore plus de plaisir !Pokémon Pokopia dispose d’un mode multijoueur, en ligne ou en local. Il est possible d’inviter des amis à venir visiter votre propre zone de jeu, ou bien d’aller ensemble sur une Île-Nuage que vous partagez à plusieurs via une adresse et un mot de passe que vous seuls connaissez. A noter que la progression est dans ce cas distincte de celle “chez vous”, en dehors donc de l’histoire principale.
Nous n’avons pas été en mesure d’essayer les modes de jeu à plusieurs dans le cadre de ce test mais ils semblent prometteurs sur le papier.
Le jeu est chalereux, riche en contenu et original sur le fond avec une histoire intéressante à suivre, ce qui n'est pas habituel dans la saga Pokémon ! Le temps file à la vitesse d'un éclair de Pikachu tandis que les choses à faire dedans ne font que s'accumuler. Un vrai plaisir !
Pokémon Pokopia est disponible à partir du 5 mars, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
