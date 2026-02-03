Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 le 05/03/2026
Test de Pokémon Pokopia (Switch 2)

Test de Pokémon Pokopia : prenez la vie du bon Poké !

La simulation de vie Pokémon Pokopia fait le plein de réussite sur Nintendo Switch 2.

Test
Annoncé en septembre 2025, Pokémon Pokopia est le premier jeu Pokémon exclusif à la Nintendo Switch 2. La simulation de vie a intrigué plus d’une personne à son annonce mais les dernières nouvelles ont augmenté l’attente autour du titre. Était-ce mérité ? Réponse dans ce test !

Un nouveau venu parmi les jeux dérivés pour la saga Pokémon

La saga Pokémon fête en 2026 son 30e anniversaire et si elle n’a pas toujours su se réinventer concernant ses jeux principaux, c’est souvent dans les jeux dérivés que l’on a pu découvrir de nouvelles façons d’apprécier les jeux Pokémon : les dungeon crawlers avec Pokémon Donjon Mystère, les Puzzle, les jeux Détective Pikachu… la saga s’est essayée à tout ou presque.
Pokémon Pokopia est bel et bien un jeu dérivé, il ne sera pas question ici d’un jeune enfant quittant le cocon familial pour devenir le meilleur dresseur ni de combats de Pokémon. À la place, Game Freak (derrière les “vrais” jeux Pokémon) et Omega Force (à qui l’on doit notamment les jeux Hyrule Warriors et Dragon Quest Builders II) nous proposent un jeu de simulation de vie.

La promesse de Nintendo et The Pokémon Company : un jeu de simulation de vie cosy où vous serez invités à créer votre propre monde Pokémon !

Métamorph à la rescousse d’un monde en perdition

Le jeu vous place dans la peau d’un Métamorph qui, après un long sommeil, découvre un monde déserté des humains, il décide donc de prendre l'apparence du dernier humain qu'il a en tête, sans ancien dresseur. Seul autre Pokémon en vue, un Bouldeneu, qui rapidement se fera appeler le Professeur Bouldeneu et qui sera votre guide tout au long de l’aventure.
Car oui, il s’agit bien d’une aventure, puisque l’histoire de ce monde dévasté servira de trame de fond au jeu : qu’est-il arrivé à ce monde déserté des humains ? L’humanité a t-elle définitivement disparu ? Peut-elle revenir un jour ?

Sans dévoiler trop d’éléments de l’histoire, ce scénario est à la fois original pour la saga Pokémon et a le mérite de donner un contexte solide au jeu. Tout au long de votre exploration, vous en apprendrez davantage sur la vie d’avant à travers des écrits que vous pourrez retrouver par-ci et par-là, comme dans les jeux Pokémon habituels.
Dès vos premiers pas au niveau de la première aire de jeu, Terrassec, vous faites la rencontre de Carapuce qui vous demande de remettre en place son habitat de vie. Une fois sa demande satisfaite, il sera en mesure de vous aider et notamment de vous partager son pouvoir “Pistolet à O” qui vous permettra d’arroser les environs et de rendre Terrassec, un peu moins sec justement, rendant la vie de nouveau possible et attirant ainsi d’autres Pokémon.

La mécanique est simple et se décline pour tous les environs : Hautes herbes seules, ou bien sous un arbre, ou bien près d’un rivage et ainsi de suite, faisant ainsi revivre la zone au fur et à mesure que les Pokémon arrivent.

Quand Pokémon rencontre Animal Crossing et Minecraft

Pas besoin de tourner autour du pot, Pokémon Pokopia est bel et bien le mariage entre la licence Pokémon, Animal Crossing et Minecraft. Si tant est qu’un mariage à 3 soit possible.

L’aspect cubique du monde de Pokémon Pokopia est tout droit sorti du jeu de Mojang mais c’est l’ambiance cosy qui ressemble énormément à celle des derniers jeux Animal Crossing qui mettent l’accent sur la fabrication et la satisfaction des attentes des habitants.
Car ce n’est pas tout de parvenir à venir un Goupix chez vous, encore faut-il satisfaire ses attentes en termes de confort ou de décoration ? Heureusement, ici les attentes des Pokémon se limitent à quelques éléments de base (de quoi dormir, de quoi s’amuser, se nourrir ou de la décoration) mais il est appréciable de se prendre au jeu et de trouver le bon élément qui correspond au physique ou à la personnalité du Pokémon telle qu’on l’imagine.

En ce qui concerne la fabrication, là aussi la recette est connue : il vous faudra non seulement obtenir les éléments nécessaires à la construction mais aussi la notice permettant de savoir comment s’y prendre. Pas de surprise sur ça.

Des Pokémon au service de la progression narative

Vous n’allez pas seulement fabriquer des objets mais aussi devoir bâtir des maisons, des cabanes et d’autres structures imposantes. Pour cela, une fois les minéraux nécessaires déposés, il faudra réunir plusieurs Pokémon pour se mettre au boulot, en tenant compte des capacités de chaque Pokémon !
C’est la subtilité du jeu et surtout de son scénario : puisque certaines capacités sont nécessaires pour construire certains bâtiments clés à l’intrigue, il vous faudra réussir à rencontrer les Pokémon capables d’avoir cette capacité en question.

Par exemple, Poussifeu a pour spécialité la combustion, qui permet de faire fondre certains éléments pour en obtenir d’autres, tandis que Onix a deux spécialités : le broyage et l’aplanissement. Cette dernière est impérative pour la reconstruction des Centres Pokémon, véritables poumons des différentes zones du jeu. Sans Onix, pas de Centre Pokémon donc !
Certaines capacités de Pokémon ne servent pas uniquement à la construction et comme Métamorph est capable de prendre l’apparence des autres Pokémon, il peut aussi en copier les capacités : apprendre à nager avec Lokhlass ou bien à rouler comme Gravalanch par exemple.
Ces capacités jalonnent le jeu et vous permettent aussi d'explorer de nouvelles zones sur la grande carte que constitue chaque espace de jeu.

Le Pokémon bac-à-sable qu'on n’attendait pas !

Chaque Pokémon que vous rencontrez vient compléter votre Pokédex tandis que chaque nouvelle zone de vie créée viendra s’enregistrer dans l’Habitadex. À cela s’ajoutent les différents mobiliers à obtenir, les collections de souvenirs et autres moments surprises à photographier dans le jeu. De quoi faire tourner la tête aux plus complétistes d’entres nous.
Si le jeu a bien une histoire et donc d'une durée de vie nécessaire pour la compléter (environ une trentaine d’heures si on ne se presse pas), c’est surtout l’aspect bac-à-sable qui sera sans limite et qui fera que parfois vous n’avancerez pas dans l’histoire pendant plusieurs heures parce que vous avez décidé qu’il était impératif de mettre en place telle zone de vie dans le but d’obtenir un Pokémon aperçu parmi les “traces de Pokémon” qui apparaissent dans la nature.
C’est ce qui fait le charme du jeu et qui confirme sa réussite : il y en a pour tout le monde, comme dans tout bon jeu bac-à-sable. Que vous ayez l’âme créatrice ou un peu rebelle, ou bien l’envie de respecter les notices à la lettre comme dans la construction d'un LEGO, ou bien un peu de tout ça, vous trouverez votre bonheur et de quoi vous épanouir dans Pokémon Pokopia.

Du jeu à plusieurs pour encore plus de plaisir !

Pokémon Pokopia dispose d’un mode multijoueur, en ligne ou en local. Il est possible d’inviter des amis à venir visiter votre propre zone de jeu, ou bien d’aller ensemble sur une Île-Nuage que vous partagez à plusieurs via une adresse et un mot de passe que vous seuls connaissez. A noter que la progression est dans ce cas distincte de celle “chez vous”, en dehors donc de l’histoire principale.
Le jeu est également compatible GameShare, pour partager votre session à une autre console, notamment à une Nintendo Switch.

Nous n’avons pas été en mesure d’essayer les modes de jeu à plusieurs dans le cadre de ce test mais ils semblent prometteurs sur le papier.
Pokémon Pokopia | Bande-annonce version longue
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Test réalisé à partir d'une clé mise à disposition par Nintendo France.
18/20
La promesse de Pokémon Pokopia était assez grande et se mesurer à des jeux comme Animal Crossing n'était pas donné à tous mais le jeu de Game Freak et d'Omega Force est une complète réussite.

Le jeu est chalereux, riche en contenu et original sur le fond avec une histoire intéressante à suivre, ce qui n'est pas habituel dans la saga Pokémon ! Le temps file à la vitesse d'un éclair de Pikachu tandis que les choses à faire dedans ne font que s'accumuler. Un vrai plaisir !

Pokémon Pokopia est disponible à partir du 5 mars, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Pokémon Pokopia est une réussite sur toute la ligne : sur son contenu, sur son histoire et sur ses différente façons de faire son aventure, la promesse est tenue et nous ne voyons pas le temps passer à chercher les Pokémon dans les différents recoins du jeu. Un vrai bonheur !

Jouabilité
Même si parfois les contrôles sont un peu trop sensibles et on se retrouve à détruire ou à construire au mauvais endroit, la jouabilité reste très agréable. A noter que le jeu est compatible avec le mode souris des Joy-Con 2.
Durée de vie
Une histoire qui occupera pendant au moins une trentaine d'heures, sans côté l'aspect "Découvrez-les tous !" qui en demandera tout autant. Ensuite, libre court à votre imagination et à votre créativité pour rendre le jeu sans fin.
Graphismes
Le jeu est mignon et l'univers cosy en ressort bien. Les modèles 3D des différents Pokémon sont réussis et s'intègrent correctement dans les décors colorés du jeu.
Son
Les musiques du jeu s'inspirent des musiques typiques des jeux Pokémon qui peuvent même être réécoutées grâce à DJ Motisma !
Intérêt
Le jeu s'adresse évidemment avant tout aux fans de Pokémon en quête d'une nouvelle expérience de jeu mais aussi à ceux qui ont le goût de la collection et l'envie de découvrir un jeu dans l'univers Pokémon pas comme les autres.

