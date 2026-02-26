Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Tales of Berseria Remastered A paraître sur Switch le 27/02/2026
Test de Tales of Berseria Remastered (Switch)

Test de Tales of Berseria : Le retour de la vengeance

Velvet est de retour. Sa vengeance débarque sur Switch, dans le remastered de Tales of Berseria !

Test
Bandai Namco continue à importer la saga Tales of sur la nouvelle génération de consoles. Cette fois, c’est Tales of Berseria qui se dévoile, débarquant conjointement sur Switch 1 et 2. L’aventure de Velvet et de ses compagnons est l’une des plus sombres de la saga. Ce 27 février 2026, elle envahit la console de Big N pour notre plus grand plaisir.

Une aventure peut en cacher une autre


Test de Tales of Berseria
Bandai Namco nous enchante depuis plusieurs années avec des remastered de sa grande saga Tales of. Après Symphonia en 2023, Grace f et Xillia en 2024, c’est désormais au tour de Berseria de faire son apparition sur Switch. Un choix qui interroge quand on connait l’historique des jeux de la saga. Sorti en 2016 au Japon, 2017 en Europe, Berseria se déroule dans le même univers que Tales of Zesteria, sorti lui en 2013. Et si Berseria connait aujourd’hui son remastered, Zestiria, quant à lui, n’est pas encore disponible sur Switch. Prochainement peut-être ?
Test de Tales of Berseria
Pas de panique cependant : les deux opus sont liés par leur univers mais pas par leur intrigue. Vous n’aurez pas besoin de connaître Zestiria pour profiter de Berseria. Et c’est tant mieux. D’autant que Berseria s’éloigne là encore de ce à quoi on a l’habitude avec la saga. L’histoire y est nettement plus sombre et plus mature, les personnages plus adultes et les motivations des uns et des autres beaucoup plus personnelles. Tout est ici en nuance de gris, questionnant sans cesse la morale, mais sans jamais oublier l’humour et quelques moments de grâce qui font le succès de la licence.
Test de Tales of Berseria
Ainsi, comme pour les autres remastered de la saga Tales of, Berseria dispose d’un certain nombre d’améliorations de confort. Si vous avez déjà fait l’un des remastered de ces dernières années, alors vous avez l’habitude de voir apparaître avant même le commencement la boutique de points. A l’origine, celle-ci apparaissait pour le New Game+, vous permettant, avec les points engrangés lors de votre première partie, d’acheter des améliorations pour votre seconde. Désormais, le double d’expérience, l’inventaire plus grand, l’argent en plus et autres fonctionnalités bonus sont accessibles dès le début. Une façon de rendre plus accessible l’expérience et de jouer sur la difficulté du jeu autrement. Cette version met aussi à votre disposition les DLC cosmétique du jeu, ainsi que des consommables bonus accessibles dès le début.

En quête de vengeance

Tales of Berseria vous plonge dans l’histoire de Velvet. La jeune femme a grandi avec son frère, Laphicet, et son beau-frère, Artorius. Après le décès de sa soeur, la femme d’Artorius, tous trois vivent dans un petit village reculé, loin des démons et des abominations qui envahissent le monde. Seulement voilà : Artorius a d’autres plans. Il décide de sacrifier Laphicet, alors malade, pour invoquer une divinité et sauver le monde.
Test de Tales of Berseria
Du moins, c’est comme cela qu’il le présente. Velvet, effondrée par la mort de son frère, se transforme alors en démon avide de vengeance. Enfermée sur une île-prison, elle n’aura de cesse de ressasser le passé. Elle jure qu’à sa sortie, elle se vengera et vengera son frère décédé. Trois ans s’écoulent ainsi, jusqu’à ce qu’une malak, une entité dotée de pouvoirs, la libère. Sur la route, Velvet va faire la rencontre de plusieurs personnages, mais aussi dévoiler sa véritable nature : celle d’une thérion, une démone capable de manger d’autres démons.
Test de Tales of Berseria
Tales of Berseria est un récit sur la vengeance, mais nous relate aussi le conflit entre la raison et les émotions. Rapidement, Artorius apparaît comme une figure dénuée de toute émotion, voulant le triomphe de la raison au détriment de ce qu’il considère comme une faiblesse. De son côté, ce sont les émotions, notamment l’amour de son frère, qui motivent Velvet. Elle voit en l’ordre mondial instauré par Artorius une forme de malédiction terrible, faisant des humains des êtres désincarnés, sans morale.

Explorer, combattre et vivre

A l’image de son intrigue plus mature, Tales of Berseria se dote d’un système de jeu plus dynamique. Bien entendu, on retrouve tout ce qui fait l’ADN de la licence : des combats qui se lancent en touchant un ennemi sur la carte, le systèmes d’arte (des attaques spécifiques à chaque personnage), des possibilités d’attaques combinées et une équipe de quatre combattants, interchangeable en fonction de vos préférences (et du scénario).
Test de Tales of Berseria
Au-delà de ça, Berseria propose un système très dynamique. Vos attaques sont réparties sur les touches A, B, X et Y. Pour parer, il faudra utiliser L. Et pour esquiver, L et une direction avec votre joystick. Les attaques forment des combos. Ainsi, vous pouvez enchaîner les attaques rapidement dans des combos d’au moins quatre artes (magiques ou non selon ce que vous choisissez). Velvet étant un démon, vous pouvez jouer avec sa transformation. Son bras devient alors une gigantesque serre démoniaque quand vous appuyez sur ZR, enchainant des combos encore plus puissants.
Test de Tales of Berseria
Tout cela a cependant un coût : des âmes. Représenté sous la forme de petites étoiles bleus à côté de votre nom, vous allez les consommer pour pouvoir utiliser vos attaques. Elles reviennent en attendant un peu ou en parant. Mais plus important encore, la transformation en démon en consomme une de façon presque définitive. Car les âmes se collectent sur les ennemis, en fonction des combos que vous allez faire ou de leur mort. Pour maximiser les combats, vous allez donc devoir gérer à la fois votre jauge d’âme et leur nombre, en fonction de ce que vous avez envie de faire avec Velvet.
Test de Tales of Berseria
Ca, c’est la théorie pour les combats. Mais ce n’est pas tout. Exploration de cartes, âmes minouz (personnages secondaires emblématiques de la série) à récupérer pour obtenir des cosmétiques ; coffres à trouver ; armes et équipements à améliorer ou à démanteler pour récupérer des matérieux, vous avez largement de quoi faire pour optimiser vos personnages. Les saynètes sont également de retour, s’affichant en bas de l’écran et accessible avec X lorsque vous êtes en jeu.

Un bon remastered ?

Test de Tales of Berseria
Tales of Berseria est un opus presque à part dans la saga, notamment par son sujet et son ton résolument plus sombre. Le lien avec Zesteria est présent pour celles et ceux qui ont fait le jeu, mais Berseria a été pensé pour être totalement indépendant (d’autant que chronologiquement, l’histoire de Berseria se déroule bien avant celle de Zesteria). Les questionnements autour de la monstruosité, des émotions face à la rationalité, des personnages résolument plus égoïstes que dans d’autres opus sont autant d’éléments qui font de ce titre un opus unique.
Test de Tales of Berseria
Le jeu étant sorti en 2016, le côté remastered est nettement moins impressionnant qu’avec d’autres opus de la saga Tales of. Force est cependant de constater que le jeu tourne parfaitement bien sur Switch 1 comme sur Switch 2. Les cinématiques sont fluides, en mode portable comme en mode docké. Les commandes sont réactives, le gameplay fluide, les menus répondent bien.
Test de Tales of Berseria
Comme souvent, il faudra prendre l’habitude de naviguer dans les menus avec les flèches directionnelles et non avec les joysticks. Mais cela, on commence à en avoir l’habitude avec les différents remastered du genre. Tales of Berseria Remastered est un excellent jeu, dense et offrant de nombreuses possibilités.

Nous n’avons par exemple pas forcément détaillé le menu expédition qui envoie votre navire pirate pendant 30 minutes à la recherche de ressources, entre autres features du jeu qui le densifient encore plus. Dans tous les cas, Berseria fait partie des jeux qui ont marqué par son esthétique, son ton et son intrigue et continue de le faire aujourd’hui.
Test de Tales of Berseria
17/20
Tales of Berseria remastered continue le projet de Bandai Namco de porter sur Switch tous les opus de la grande saga Tales of. Si on peut s’interroger sur le choix de Berseria avant celui de Zestiria (un choix qui se justifie dans la chronologie de l’intrigue mais qui questionne dans la chronologie de sortie des opus), force est de constater que Berseria est un titre prenant, intense, sombre et résolument moderne malgré ses presque dix ans d’existence aujourd’hui. Un excellent remastered donc, pour celles et ceux qui n’avaient pas encore eu l’occasion de plonger dans cet univers de démon, de rationalité et de sentiments.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Définitivement l’un des meilleurs Tales of depuis longtemps.

Jouabilité
Une nouvelle fois, il faudra s’habituer à naviguer dans les menus avec les flèches et non avec le joystick. Mais rien d’insurmontable, d’autant que le reste est toujours aussi bon.
Durée de vie
A l’instar des autres jeux Tales of, Berseria ne déroge pas à la règle : comptez une grosse soixantaine d’heures pour terminer la trame principale. De quoi vous occuper dans cet univers captivant.
Graphismes
Tales of Berseria était déjà un très beau jeu à l’époque, c’est toujours le cas aujourd’hui. On apprécie d’ailleurs particulièrement les jeux de lumière et la mise en scène des cinématiques. Les noirs et les rouges sont omniprésents à l’écran. On regrettera juste les textures de certains environnements, qui n’ont pas été retouchées depuis la version de 2016 et qui font un peu pauvre par rapport à d’autres.
Son
Plus rock, plus métal que les autres opus, la bande son de Berseria est à l’image de son intrigue. Les doublages en anglais ou en japonais donnent corps à ses personnages, pour notre plus grand plaisir.
Intérêt
Tout dépend : si vous avez déjà la possibilité de faire tourner la version de 2016 sur vos anciennes consoles, peut-être ce remastered ne vous intéressa-t-il pas. Mais si vous avez envie de découvrir un opus qui change et qui joue avec les codes, alors Berseria est fait pour vous !

Votre avis sur Tales of Berseria Remastered

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Tales of Berseria Remastered (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

L'attente des visiteurs
J'en dors plus la nuit
 
0%
Je l'attends beaucoup
 
0%
Je suis curieux
 
0%
Pas convaincu
 
0%
Pas pour moi
 
0%
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil