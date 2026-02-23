News Nintendo Treehouse
Nintendo Treehouse Live le 24 février : Mario et Pokémon à l’honneur
Rendez-vous le 24 février à 23h (heure française) pour un Nintendo Treehouse: Live d’environ 80 minutes, avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition et Pokémon Pokopia au programme.News
Nintendo donne rendez-vous aux joueurs ce mardi 24 février 2025 pour une nouvelle présentation Nintendo Treehouse: Live. Diffusée à partir de 23h en France, l’émission durera environ 1h20 et proposera des séquences de gameplay commentées en direct par les équipes de la firme de Kyoto.
C'est une formule que les habitués connaissent bien : manette en main, explications détaillées et démonstrations concrètes des mécaniques de jeu. Le flux sera diffusé sur YouTube. Vous pourrez le suivre ici :
Les fans de la licence Pokémon savent que ces séquences “manette en main” sont précieuses pour se faire un avis. Entre deux combats et quelques échanges avec les développeurs, on espère obtenir des précisions sur la structure de et les particularités de ce nouvel univers qu'on a aussi hâte d'explorer sur nos consoles d'ici quelques semaines.
Enfin, on a trouvé que c'était prometteur de voir "February 2026" à côté du logo de l'événement : peut-être Nintendo prendra-t-il la parole de manière plus régulière en 2026 au sujet de ses prochaines sorties avec les "Treehouse Live", autrefois réservés à l'E3, ils vont peut-être devenir un lieu de passage incontournable pour en savoir plus sur le gameplay des prochaines sorties Nintendo.
Nintendo Treehouse: Live | February 2026
Super Mario Bros. Wonder revient sur Nintendo Switch 2Première vedette de la soirée : Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition. Cette version dédiée à la nouvelle console de Nintendo mettra en avant le Rendez-vous au Parc Bellabel. Pensé pour encourager les interactions entre joueurs, avec son lot de mini-jeux dans l'ambiance de Super Mario Wonder, on a hâte d'en savoir plus à son sujet.
Pokémon Pokopia se dévoilera davantageAutre titre mis en avant : Pokémon Pokopia. Encore discret jusqu’ici, ce nouvel opus devrait profiter de ce Treehouse pour détailler son gameplay en profondeur. Les présentations Nintendo Treehouse sont souvent l’occasion d’observer les systèmes de combat, l’exploration et l’interface sans montage dynamique, ce qui permet de mieux cerner le rythme réel du jeu.
Treehouse : un format original pour NintendoCe Treehouse: Live tombe à point nommé. Le format permet de compléter les annonces plus rythmées des Nintendo Direct avec une approche plus posée et pédagogique. C’est aussi un moyen de rassurer les joueurs sur l’état d’avancement des projets et d'en montrer concrètement les nouveautés.
