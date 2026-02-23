Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Treehouse Live le 24 février : Mario et Pokémon à l’honneur

Rendez-vous le 24 février à 23h (heure française) pour un Nintendo Treehouse: Live d’environ 80 minutes, avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition et Pokémon Pokopia au programme.

News
Nintendo donne rendez-vous aux joueurs ce mardi 24 février 2025 pour une nouvelle présentation Nintendo Treehouse: Live. Diffusée à partir de 23h en France, l’émission durera environ 1h20 et proposera des séquences de gameplay commentées en direct par les équipes de la firme de Kyoto.

C'est une formule que les habitués connaissent bien : manette en main, explications détaillées et démonstrations concrètes des mécaniques de jeu. Le flux sera diffusé sur YouTube. Vous pourrez le suivre ici :
Nintendo Treehouse: Live | February 2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Bros. Wonder revient sur Nintendo Switch 2

Première vedette de la soirée : Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition. Cette version dédiée à la nouvelle console de Nintendo mettra en avant le Rendez-vous au Parc Bellabel. Pensé pour encourager les interactions entre joueurs, avec son lot de mini-jeux dans l'ambiance de Super Mario Wonder, on a hâte d'en savoir plus à son sujet.
Super Mario Wonder Switch 2 Edition + RDV au parc Bellabel

Pokémon Pokopia se dévoilera davantage

Autre titre mis en avant : Pokémon Pokopia. Encore discret jusqu’ici, ce nouvel opus devrait profiter de ce Treehouse pour détailler son gameplay en profondeur. Les présentations Nintendo Treehouse sont souvent l’occasion d’observer les systèmes de combat, l’exploration et l’interface sans montage dynamique, ce qui permet de mieux cerner le rythme réel du jeu.

Les fans de la licence Pokémon savent que ces séquences “manette en main” sont précieuses pour se faire un avis. Entre deux combats et quelques échanges avec les développeurs, on espère obtenir des précisions sur la structure de et les particularités de ce nouvel univers qu'on a aussi hâte d'explorer sur nos consoles d'ici quelques semaines.
Pokémon Pokopia

Treehouse : un format original pour Nintendo

Ce Treehouse: Live tombe à point nommé. Le format permet de compléter les annonces plus rythmées des Nintendo Direct avec une approche plus posée et pédagogique. C’est aussi un moyen de rassurer les joueurs sur l’état d’avancement des projets et d'en montrer concrètement les nouveautés.
Nintendo Treehouse Live du 24 février 2026 à 23h
Reste à voir si des surprises viendront ponctuer ces 80 minutes de diffusion. Nintendo a déjà pris l’habitude de glisser quelques informations inédites lors de ces sessions. Serez-vous au rendez-vous mardi soir à 23h, en dépit de l'heure tardive de sa diffusion pour nous ?

Enfin, on a trouvé que c'était prometteur de voir "February 2026" à côté du logo de l'événement : peut-être Nintendo prendra-t-il la parole de manière plus régulière en 2026 au sujet de ses prochaines sorties avec les "Treehouse Live", autrefois réservés à l'E3, ils vont peut-être devenir un lieu de passage incontournable pour en savoir plus sur le gameplay des prochaines sorties Nintendo.

Source : Twitter/Youtube
