Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch le 27/02

Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille - Sortie le 27/02 ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les bruits de couloir en parlaient depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : les jeux Game Boy Advance Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch le 27 février prochain.Les deux jeux, sortis sur Game Boy Advance en 2004, ressortent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via la boutique en ligne eShop dans des jeux individuels, et surtout en dehors des catalogues des applications Nintendo Switch Online.Cela permet au plus grand nombre de s’offrir les jeux mais cela obligera à mettre la main à la poche puisque chaque jeu sera vendu au prix de 19,99 euros.À ce prix, les jeux seront similaires aux jeux d’origine et ne comporteront pas de mode en ligne. Les échanges et les combats à plusieurs pourront se faire en local, comme à l’époque.Pas de doute que la décision de Nintendo soulèvera des questions et des protestations. Dans l’immédiat, il faudra se contenter de ça. Nintendo a précisé qu’ils avaient rien d’autre à annoncer concernant l’arrivée d’autres jeux Pokémon sur les applications Nintendo Switch Online.Rendez-vous le 27 février pour retrouver Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch, via l’eShop exclusivement.