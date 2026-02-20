Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon Rouge Feu Disponible sur GBA depuis le 01/10/2004
News Pokémon Rouge Feu (GBA)

Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch le 27/02

À l’occasion des 30 ans de la saga Pokémon, les jeux GBA feront leur retour, sur l’eShop, en dehors de la plateforme Nintendo Switch Online.

News
Les bruits de couloir en parlaient depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : les jeux Game Boy Advance Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch le 27 février prochain.

Les deux jeux, sortis sur Game Boy Advance en 2004, ressortent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via la boutique en ligne eShop dans des jeux individuels, et surtout en dehors des catalogues des applications Nintendo Switch Online.
Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille - Sortie le 27/02 ! (Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Cela permet au plus grand nombre de s’offrir les jeux mais cela obligera à mettre la main à la poche puisque chaque jeu sera vendu au prix de 19,99 euros.

À ce prix, les jeux seront similaires aux jeux d’origine et ne comporteront pas de mode en ligne. Les échanges et les combats à plusieurs pourront se faire en local, comme à l’époque.

Pas de doute que la décision de Nintendo soulèvera des questions et des protestations. Dans l’immédiat, il faudra se contenter de ça. Nintendo a précisé qu’ils avaient rien d’autre à annoncer concernant l’arrivée d’autres jeux Pokémon sur les applications Nintendo Switch Online.

Rendez-vous le 27 février pour retrouver Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch, via l’eShop exclusivement.
Gus
Pour 20€ l'un, alors que leur place est dans le Nintendo Switch Online ? Ceux qui cèderont à la tentation ouvriront la porte à ce genre de pratique douteuse. Espérons que cela fasse un flop !
