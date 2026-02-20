Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch le 27/02
À l’occasion des 30 ans de la saga Pokémon, les jeux GBA feront leur retour, sur l’eShop, en dehors de la plateforme Nintendo Switch Online.News
Les deux jeux, sortis sur Game Boy Advance en 2004, ressortent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via la boutique en ligne eShop dans des jeux individuels, et surtout en dehors des catalogues des applications Nintendo Switch Online.
À ce prix, les jeux seront similaires aux jeux d’origine et ne comporteront pas de mode en ligne. Les échanges et les combats à plusieurs pourront se faire en local, comme à l’époque.
Pas de doute que la décision de Nintendo soulèvera des questions et des protestations. Dans l’immédiat, il faudra se contenter de ça. Nintendo a précisé qu’ils avaient rien d’autre à annoncer concernant l’arrivée d’autres jeux Pokémon sur les applications Nintendo Switch Online.
Rendez-vous le 27 février pour retrouver Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch, via l’eShop exclusivement.
