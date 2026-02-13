Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce à 2 semaines de sa sortie
Capcom dévoile un nouveau trailer de Resident Evil Requiem, attendu le 27 février 2026 notamment sur Nintendo Switch 2. On a hâte d'en découdre et de venir en aide à Grace et Leon.News
Voici la nouvelle bande-annonce disponible sur YouTube (cliquez ici si l'age-gate vous bloque) :
Deux héros, deux approches du survival horrorResident Evil Requiem s’articule autour de deux protagonistes jouables. D’un côté, Grace Ashcroft, analyste du FBI, qui proposera une expérience orientée vers l’horreur et la survie pure. De l’autre, Leon S. Kennedy, figure emblématique de la série, davantage tourné vers l’action et les affrontements directs, à grands coups de pied comme on le voit dans cette nouvelle vidéo.
Le jeu permettra de basculer à tout moment entre une vue à la première personne, pour renforcer l’immersion, et une vue à la troisième personne, plus adaptée aux séquences dynamiques. Cette flexibilité rappelle les évolutions entamées depuis Resident Evil 7, tout en conservant l’identité de la licence. Quelle chance de pouvoir retrouver la série avec ce 9e opus sur Switch 2, on attend beaucoup de la gestion du DLSS pour que la version SW2 ne souffre pas trop de la comparaison avec la PS5 !
De nouveaux visages et un parfum de Raccoon CityLa bande-annonce met également en lumière plusieurs personnages secondaires clés et de fait nous donne quelques infos sur l'histoire qui nous attenda vec ce nouvel opus.
Emily, une jeune fille retenue dans le centre de soins Rhodes Hill, croise la route de Grace dans des circonstances troubles. Nathan Dempsey, supérieur hiérarchique de Grace au FBI, l’envoie enquêter sur une série de morts mystérieuses, malgré son passé marqué par la disparition de sa mère.
Enfin, Victor Gideon se présente comme le principal suspect. Ancien chercheur lié au virus T au sein de l’Umbrella Corporation, son nom ravive forcément le souvenir de l’incident de Raccoon City. Capcom semble jouer sur notre mémoire, en tissant des liens avec l’histoire général qui accompagne la saga depuis 1996. Eh oui, trente ans déjà qu'on tue du zombie avec Capcom !
Un rendez-vous important pour la Switch 2Avec une sortie simultanée sur les principales plateformes, Resident Evil Requiem est la preuve de la volonté de Capcom d’accompagner la Nintendo Switch 2 avec un titre audacieux. Et pour nous, les joueurs Nintendo, c’est l’assurance de profiter d’un épisode majeur de la série... et peut-être sans compromis !
Reste à voir comment cette nouvelle aventure saura concilier horreur psychologique et action soutenue. Comment Capcom parviendra le tour de force de nous offrir une expérience technique irréprochable sur la nouvelle console de Nintendo. Jour après jour, le 27 février approche, et les amateurs de frissons auront bientôt l’occasion de juger sur pièce.
